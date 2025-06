Okamura (SPD): Nepřizpůsobiví cizinci by měli být deportováni

To mi hlava nebere. Ukrajinský mladík, který vletěl do domu na plzeňském náměstí, se cestou dopustil dalších šesti přestupků, a dostal jenom pokutu 1500 korun! Podle SPD by měli být nepřizpůsobiví cizinci deportováni! Na videu je vidět, že kousek od něj stálo několik lidí, které mohl podle mě ohrozit. Pokud nějaký cizinec nerespektuje naše zákony, měl by být podle SPD vyhoštěn. A tento Ukrajinec mohl ohrozit lidi a navíc spáchal šest dalších přestupků!

Podle dostupných informací mířil z Prešovské ulice. Policejní mluvčí Burešová upřesnila, že dotyčný jel v protisměru, porušil zákaz vjezdu, nerespektoval značku Stůj, dej přednost v jízdě, dále zastavil vozidlo na autobusové zastávce, neoprávněné užil výstražná světla a nedal blinkr, když zajížděl k okraji silnice.

Pokud budeme po podzimních volbách součástí vlády, provedeme revizi povolení k pobytu u všech Ukrajinců nacházejících se v ČR. Tato povolení ponecháme pouze těm občanům Ukrajiny, kteří prokazatelně pracují na legálním pojištěném zaměstnaneckém místě, na kterém současně nelze zaměstnat českého občana. Všem ostatním Ukrajincům povolení k pobytu v ČR ukončíme, stejně tak jako vyplácení sociálních dávek. Pro nás jsou na 1. místě čeští občané a jejich oprávněné zájmy.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

