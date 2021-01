Okamura (SPD): Odmítáme diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat

reklama

Vážené dámy a pánové, jak jsme už vícekrát deklarovali, hnutí SPD nepodpoří opakované prodlužování nouzového stavu, omezování svobod, likvidaci ekonomiky a hlavně poškozování zdraví občanů a zdravotnictví. Opakovaně už od loňského jara vládě konstruktivně navrhujeme, aby provedla novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, aby bylo možné zajistit ochranu rizikových skupin a systému zdravotnictví bez vyhlašování nouzového stavu. Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM ale neslyší. A jediný plán, který vidíme, je nekonečný nouzový stav. Výsledkem je bohužel nepřetržitý chaos, lidé přichází o práci, upadají do dluhů a stoupají zdravotní problémy lidí z jinými diagnózami než covid. Navíc je čím dál jasnější, že se nový vir stává i nebezpečnou záminkou pro neprůhlednou likvidaci svobod a velké části ekonomiky. Budu konkrétní. Stoupá nezaměstnanost. Například svoji živnost přerušilo více než sto tisíc lidí v České republice, což je o osm a půl tisíce více než v roce 2019. V roce 2020 začalo v České republice podnikat o 3 343 lidí méně než v předchozím roce, což je zároveň nejméně za poslední čtyři roky. Šílená vládní opatření stojí veřejnou kasu šílené peníze a zvětšil se už tak obří dluh České republiky. A promiňte, poukazy na to, že jiné země v Evropě mají dluhů nad hlavu zatímco my jsme v bažině jen po krk, a proto se můžeme ještě více zadlužovat, jsou opravdu na hranici idiocie.

Téměř všechny země planety jsou obrovsky zadlužené. Všechny vlády si stále půjčují s poukazem na to, že tu někde je ještě někdo zadluženější, ale jednoho dne se jejich ekonomiky zbortí. Zažilo to Řecko a zažijí to další země a pokud jde o Řecko, věřte, že krize tam neskončila, jen byla odsunuta. Řešením, jak z krize ven, nejsou stále větší dluhy nebo korupční a nesystémové dotace. Pokud nebude fungovat ekonomika, tak nebudou peníze ani na zdravotnictví, ani na sociální služby. A to je potřeba zdůraznit a je potřeba si to uvědomit, protože až ta ekonomika fungovat nebude, tak už bude pozdě.

Co je řešením? Řešením je návrat k běžnému životu a uvolnění podmínek pro práci a život pro většinu populace, která není virem ohrožena - odborníci mluví, že je to až 83 % českých občanů - při základních opatřeních. Při základních opatřeních. A soustřeďme se na ochranu rizikových skupin. A co dělá vláda? Pravý opak. Souhlasím s odborníky, kteří říkají, že do karantény patří nemocní, ne zdraví. Imunolog Jiří Šinkora říká, že v nedávné minulosti lidstvo čelilo čtyřem podobným koronavirům jako je ten současný. A ten současný má podle něj stávající následky proto, že se lidé dožívají vyššího věku než dříve a jsou tak k onemocnění náchylnější. Takže znovu opakuji, tu drtivou většinu populace, která není ohrožena, nechme žít a pracovat při základních opatřeních a soustřeďme se a vláda by měla vyvinout maximální úsilí pro ochranu a péči o rizikové skupiny, což bohužel vláda nedělá a řeší všechno plošně.

To jediné, co lze dělat, je, jak jsem řekl, zajistit ochranu a péči o ohrožené skupiny občanů a poskytnout jim k tomu vše, co je třeba. Je třeba také vyvinout léky na covid, je potřeba také pracovat na té medikaci, které ho budou léčit. A všichni už víme, co to je buněčná imunita, kterou si organismus buduje v dětství a mládí a k jejímuž vytvoření je naopak potřeba v mladém věku styk s viry a bakteriemi, takže uzavírky škol a omezování pohybu dětí a mladých lidí je přímo kontraproduktivní, protože brání vybudování té nejsilnější přirozené buněčné imunity, kterou už žádná vakcína nenahradí.

Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Jan Blatný představili minulý týden registrační systém a strategii očkování. Tento materiál přichází jednak v časovém skluzu a je také závislý na dostupnosti očkovacích látek pro definované skupiny obyvatelstva s cílem proočkování minimálně 70 % celkové populace. První fáze má být podle vládního materiálu prováděna v souladu se stanovenou prioritizací nejrizikovějších skupin, tedy skupina seniorů 80 plus, senioři v zařízeních pobytových sociálních služeb a personál o ně pečující, klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb a zdravotníci přednostně poskytující péči pacientům s nemocí COVID-19. Schéma je komplikované a pro běžné důchodce bez znalosti internetu těžko pochopitelné. Navíc systém po uvedení do provozu dne 15. ledna zkolaboval.

Za hnutí SPD znovu zdůrazňuji, že trváme na dobrovolnosti očkování a odmítáme diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat. Občané v rizikových skupinách, kteří očkování dobrovolně chtějí, by měli být naočkováni rychle. Pokud je ale kvůli Evropské unii vakcín nedostatek a nevíme kolik a jakých druhů jich budeme v následujících měsících mít, je logistika a metodika strategie očkování na vodě. K tomu je zároveň potřebný dostatek vakcinačního materiálu, mám na mysli jehly, stříkačky a zejména kapacit na provádění vakcinací. Ty však ve všech krajích a státních zdravotnických zařízeních nejsou. Klíčovou roli by měly podle názoru SPD hrát zejména praktičtí lékaři v tom systému, v tom systému, kteří znají své pacienty, mají podmínky pro očkování a nikoliv vládou vytváření nějakých alternativních paralelních registračních způsobů, když údaje o svých pojištěncích mají například i zdravotní pojišťovny.

Vláda musí také podle našeho názoru, podle názoru hnutí SPD, volit jednoduché a rychlé metody podpory živnostníků, podnikatelů a zaměstnanců postižených opatřeními vlády. Co se týká živnostníků a podnikatelů, tak právě taková podpora by podpořila v konečném důsledku i jejich zaměstnance. Podpora by měla být stanovena bez zbytečné byrokracie a s využitím údajů, které má stát k dispozici. Platí, že kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá. Například je možné stanovit pomoc - a to jsme navrhovali - procentuálním podílem, například 60 až 70 % z rozdílu výše tržeb vykázaných v daňovém přiznání za roky 2019 a 2020, to znamená, pokrytí fixních nákladů - vůbec neříkám, že by měl stát pokrývat zisk - ale důležité je udržet pracovní místa, udržet firmy, aby za každou cenu nekrachovaly a nepropouštěly.

A všeobecně platí ekonomická premisa, že udržení stávajících pracovních míst přijde stát levněji než výplata podpory v nezaměstnanosti nebo vytváření nových pracovních míst. Proto my budeme i nadále podporovat a prosazovat tyto programy, abychom udrželi pracovní místa a dali firmám i zaměstnancům jistotu práce.

Vážným problémem, ke kterému vláda mlčí, je to, že vládní restrikce jsou přímo odpovědné za rekordní nárůst úmrtí nesouvisejících s covidem. Na to se úplně zapomíná. Stále více lékařů poukazuje na to, že umírají lidé, kteří kvůli vládním opatřením nuceně zanedbali například preventivní prohlídky a léčbu závažných chorob. Ano, mluvím o rakovině, mluvím o kardiovaskulárních chorobách apod. A to je problém. To je problém, který je nutné řešit.

Vážená vládo, i z tohoto důvodu se nemůžete jen tak odvolávat na ochranu zdraví, jelikož v tomto čase vládní opatření naopak zdraví mnoha občanů přímo ohrožují. Ostatně víme, že s koncem zimy přichází čas, kdy počty nemocných celkově začnou klesat a jaro současný stav ukončí. Chápu, že pokud vláda udrží restrikce, bude moci vydávat pokles nakažených, nemocných a umírajících za svoji zásluhu. Ale všichni už dnes víme, že tomu tak není a nebude. Čím dříve vrátíte život do normálních kolejí, tím lépe pro nás všechny. A věřte, že bude i lépe pro vládu, protože náprava způsobených škod bude trvat léta.

Vážený pane premiére, vraťte lidem svobodu osobní i ekonomickou! Z výše uvedených důvodů poslanci hnutí SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic SPD.)

