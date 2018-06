Okamura (SPD): Poslanci hnutí ANO, ČSSD a KSČM podrazili vdovy s dětmi

Plníme slib a zvedáme důchody – i díky hlasům poslanců SPD bylo dnes ve Sněmovně odhlasováno, že od ledna 2019 budou důchody valorizovány o částku 598 Kč a zároveň jsme zvýšili základní výměru z 9 na 10%, to je 320 korun měsíčně pro každého, takže celkově důchod stoupne o 918 korun. A důchodci nad 85 let dostanou další tisícovku měsíčně, aby lépe pokryli třeba náklady na zdravotní péči. Příští rok půjde na starobní důchody o 37,8 miliard korun více než letos. Vím, že to je stále málo, ale děláme maximum toho, co nám ostatní strany dovolí. Andrej Babiš lže, že to prosadilo jen hnutí ANO. Mají jen 78 poslanců z 200 a pro prosazení potřebovali i naše hlasy. SPD plní program a budeme nadále prosazovat více peněz pro slušné lidi. Bohužel však poslanci hnutí ANO, ČSSD a KSČM podrazili vdovy s dětmi, kterým jsme chtěli přidat alespoň 1 tis. korun měsíčně – ovšem kvůli výše uvedeným stranám byl návrh zamítnut.

