Scheinherr (Praha sobě): Hřibilance aneb Co zbylo v pražské dopravě po Zdeňku Hřibovi

18.12.2025 7:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům působení Zdeňka Hřiba ve funkci náměstka pro dopravu

Scheinherr (Praha sobě): Hřibilance aneb Co zbylo v pražské dopravě po Zdeňku Hřibovi
Foto: Hans Štembera
Popisek: Náměstek primátora Adam Scheinherr

Ptejme se spíš, co nezbylo. Zdeněk Hřib po třech letech jako náměstek pro dopravu skončil. Ukázal nám dlouhý papír, údajně seznam svých úspěchů. Ale jaká byla jeho éra doopravdy?

Když jsem Zdeňkovi v roce 2023 předával svou pozici, novopečený náměstek Hřib držel směr, který jsme v předchozím volebním období nastavili. Rozvíjel všechny druhy dopravy. To je důležité ocenit. Jenže důležitější je, co se NESTALO.

Já jsem po předchůdcích zdědil v podstatě prázdné šanony a žádnou rozjetou velkou dopravní stavbu. Svému nástupci jsem předal desítky projektů, mnoho z nich doslova “v mašličkách”, se všemi razítky, což je nejdelší a nejmíň vděčná fáze každé stavby. Akorát v těch deskách mnohdy zůstaly.

Dobře to je vidět u drobných, ale pro pohodlný život Pražanů důležitých detailů, jako je třeba rozšíření tramvajového ostrůvku na Staroměstské, to naprosto zbytečně spalo přes dva roky. Ale budu spravedlivý. Podobnou úpravu v Biskupcově naopak Zdeněk realizoval, i když jsme ji původně neplánovali.

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

  • PRAHA SOBĚ
  • krajský zastupitel
V právní a finanční slepé uličce ovšem skončily i projekty nesrovnatelně zásadnější. Rekonstrukci Libeňského mostu kvůli nesmyslně svévolné změně, která prospěla jen a jen zhotoviteli, zastavil ÚOHS, naprosto pochopitelně a předvídatelně. Cesta z téhle pasti bude pro Hřibovy nástupce velmi komplikovaná.

A pak je tu obrovský průšvih – metro D. Za tři roky působení Zdeňka Hřiba se jeho dokončení prodloužilo o takových šest let. To je ostudný nevýsledek nezájmu o prakticky největší současnou českou stavbu. To nemá omluvu.

Na Městském okruhu jsem se svým týmem zařídil klíčové dohody s městskými částmi a projekt jsme dotáhli k žádosti o územní rozhodnutí. Za poslední tři roky se však neposunul ani o metr a hrozí propadnutí razítka EIA, což by znamenalo odsunutí prací o dalších deset let.

Příprava okružního metra O od mého odchodu z vedení města stojí. Lanovka z Podbaby do Bohnic se už mohla stavět, stačilo chtít a vypořádat námitky úředníků. Tramvajová trať, která ji prý měla nahradit, zůstane v rovině slibů nejmíň patnáct let, nemáme ještě ani studii proveditelnosti. A další a další projekty nedopadly kvůli tomu, že koalice Pirátů s ODS nebyla výsledkem shody nad programem, ale kupecké dohody o rozdělení postů.

Klíčové pražské stavby dnes reálně řídí radní pro finance Kovářík (ODS), a ne člověk, který má zodpovědnost za rozvoj infrastruktury. Když se na hlavu Zdeňka Hřiba snášejí výtky za současné dopravní komplikace v Praze, bývalý náměstek se brání, že mnoho věcí nemohl ovlivnit. Ale proč tedy nestál v čele dozorčí rady TSK jako já? Městské projekty by měly jasné vedení a kontrolu.

Nyní na pozici náměstka přichází Jaromír Beránek. Dovolím si soudit, že změna nepřinese žádný zásadní obrat. Koalice založená na nespolupráci, hádkách a politikaření totiž zůstává stejná. Nový náměstek pro dopravu je pracovitý a chytrý člověk, kterému upřímně přeji, aby uspěl. Ale bude mít málo času i prostoru, protože překážky neleží na jeho stole.

Když Zdeněk četl z toho svého dlouhého seznamu, musel jsem se smát. Většinu těch položek jsem odpracoval já se svým týmem a lidmi z městských organizací, se kterými jsem hledal nejlepší řešení. Z posledních tří let tam nebylo skoro nic, to už Zdeněk hlavně pózoval u projektů, které jsem mu předal.

Jasně, taková je politika. Nástupce navazuje na svého předchůdce. Ale co předá dál svým nástupcům Zdeněk Hřib? Obávám se, že zase prázdné šanony. A tohle mu mám za zlé. Protože pro město to bude znamenat další stagnaci na léta dopředu.

Praha potřebuje silné a kompetentní vedení. Už jsme ukázali, že ty šanony dokážeme zaplnit, město rozhýbat a Pražanům ukázat cestu ze zmaru, který zažívají teď. Že umíme dodat výsledky, a ne jen fotky v helmě (i když i ty samozřejmě máme).

Prosím, vzpomeňte si na to u voleb. Děkuji!

autor: PV

