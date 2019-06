Okamura (SPD): Požadujeme zveřejnění auditní zprávy ke střetu zájmu premiéra Babiše

Požadujeme zveřejnění konečného vyhotovení auditní zprávy ohledně střetu zájmu premiéra Babiše a budeme postupovat dle pravomocného rozhodnutí v této věci. Závěry ve zprávě, která byla prezentována v tomto okamžiku, nejsou finální a mohou být změněny na základě dalších informací od národních orgánů, takže není možné dělat závěry. Auditní zpráva Evropské komise hovoří o pokračujícím střetu zájmů premiéra Andreje Babiše na čerpání dotací pro jím ovládaný holding Agrofert, který předal do svěřeneckého fondu. Dotační žádosti Agrofertu podané po 9. únoru 2017 prý „nebyly ve shodě" se starší ani s novou verzí finančního nařízení Evropské komise ani s českým zákonem o střetu zájmů. Česká republika má tak zaplatit pokutu 450 milionů korun.

Auditní zpráva také popisuje manipulace, kterých se při čerpání dotací dopouštějí zdejší úřady a zaměstnanci Agrofertu průběžně od roku 2012 dodnes. Způsob přidělování projektů připomíná praxi, kterou popisoval sedm let starý audit Regionálního operačního programu Severozápad, dosud největšího fiaska při českém čerpání eurodotací. Zároveň tato auditní zpráva předpovídá výsledek dalšího auditu, který by měl do konce června popsat, jak Agrofert čerpá zemědělské dotace.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje systém čerpání evropských dotací, který narušuje podnikatelské vztahy a vytváří podmínky pro korupci. Požadujeme zveřejnění konečného vyhotovení auditní zprávy a budeme postupovat dle pravomocného rozhodnutí v této věci. Závěry ve zprávě, která byla prezentována v tomto okamžiku, nejsou finální a mohou být změněny na základě dalších informací od národních orgánů, takže není možné dělat závěry. Pokud by se potvrdilo zvýhodňování skupiny Agrofert, šlo by o podraz na podnikatelské prostředí v České republice.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV