Hrazdil (PRO): Nerudová straší Česko pokutami a zastavením peněz

16.04.2026 12:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Danuši Nerudové a jejímu oslovení Evropské komise stran zrušení koncesionářských poplatků.

Foto: PRO
Popisek: Právo Respekt Odbornost (PRO)

Danuše Nerudová mě opravdu nepřestává udivovat. A bohužel čím dál víc.

Myslím, že přirovnání věty, fiktivní postavy MUDr. Štrosmajera ze seriálu Nemocnice na kraji města by bylo více než výstižné.

To, co občas vypouští v televizních debatách, už není ani úsměvné. Člověk si říká, jestli to vůbec myslí vážně a jestli tomu ještě někdo věří.

Teď přišla s tím, že chce kvůli zrušení televizních poplatků psát na Evropskou komisi a straší Česko pokutami a zastavením peněz.

To už je opravdu vrchol.

Místo aby hájila zájmy lidí v Česku, běží žalovat vlastní zemi do Bruselu.

Místo řešení problémů straší sankcemi.

A přitom jde o úplně jednoduchou věc:

Kdo se chce dívat – ať si platí.

Kdo nechce – ať neplatí.

Tak to funguje dnes úplně normálně. Netflix, HBO, Spotify… nikdo nikoho nenutí.

Proč by měl někdo v roce 2026 povinně platit televizi, na kterou se třeba vůbec nedívá?

To není žádná „obrana demokracie“.

To je jen snaha udržet starý systém, který už dávno nedává smysl.

A teď realita, kterou už paní Nerudová jaksi neříká:

V Evropě má každý stát jiný model financování médií

Někde jsou poplatky, jinde daně, jinde rozpočet

A světe div se – žádné sankce se kvůli tomu nedějí

Takže to její strašení?

Spíš politická bublina než realita.

Upřímně – mnohem víc než ten návrh mě děsí něco jiného.

Že někdo, kdo má zastupovat Českou republiku v Evropě, místo hledání řešení radši běží žalovat vlastní zemi.

Já v tom mám jasno.

Povinné poplatky jsou přežitek.

Svobodná volba je cesta.

A strašení Bruselem na tom nic nezmění.

Jinde na netu:

Dětské výbuchy ustojíte s láskouDětské výbuchy ustojíte s láskou Zdravotní srovnání balené a kohoutkové vody budí vášněZdravotní srovnání balené a kohoutkové vody budí vášně

