133 vašich kauz, utřel Babiš opozici. Odmítl „kecy o ohrožení demokracie“

Premiér Andrej Babiš (ANO) odpovídal v Poslanecké sněmovně na interpelace. Hovořil o aktivitách vlády v rámci energetické krize a krocích vedoucích k zastropování cen pohonných hmot.
„Měli bychom přemýšlet, jestli nekoupit nějakou rafinerii v Německu,“ zamyslel se Babiš a mluvil o tom, že reakce opozice na jeho snahy regulovat ceny energií ho překvapují. „Psal jsem německému kancléři Friedrichu Merzovi, že by bylo dobré, aby si Česko, Německo a Rakousko sedly za jeden stůl a řešily se ceny energií. Ceny držíme pro lidi na nízkých úrovních,“ zdůraznil premiér a zrekapituloval své kroky. „Co jste udělali vy, trvalo 97 dnů. Proč si dovolujete nás kritizovat v tomto směru?“ adresoval opozici, když připomněl pomalou reakci Fialovy vlády po vypuknutí války na Ukrajině.
Mgr. Andrea Babišová, MBA
Kabinetu Petra Fialy vyčítal pomalý postup. „Vy jste s tím v roce 2022 přišli pozdě, nezastropovali jste to u výrobců, aby vaši kámoši vydělali desítky miliard. Vy pokračujete v přístupu, že to, co my navrhneme, vy jste proti tomu. Nerozumíte tomu, nevíte, o co jde. Náš systém reaguje, jsou tam jasné parametry, jak se cena stanovuje. Funguje to. Rozumím tomu, že některé malé čerpací stanice špatně nakoupily a jsou dočasně ve ztrátě. Ale my jsme to udělali dobře a zodpovědně,“ zdůraznil Babiš.
Cílem prý není trh dlouhodobě svazovat, ale ochránit ekonomiku před výkyvy. Zdůraznil, že Fialova vláda problematice nerozuměla, proto způsobila inflaci.
„Všichni jsou teď překvapeni, co všechno se vyrábí z ropy, že chybí třeba polystyren. Připravujeme analýzy, abychom si řekli, v jakém postavení EU je. Uvidíme, jak se všechno bude vyvíjet. Reagujeme rychle, protože víme, o co jde. Vy jste to v minulosti dotáhli až na 19procentní inflaci, dá se to dohledat. My jsme za únor měli jedno procento. Dělali jsme opatření, zlevnili jsme elektřinu. Inflaci máme nejnižší od října 2016. V březnu to stouplo na 1,9 procenta, ale vy jste měli vysokou inflaci. Nikdy jste se nedostali na čísla, která máme my. Evidentně nechápete mechanismus, jak to funguje. Přesto to kritizujete,“ řekl Babiš a doporučil opozičním poslancům, aby si objednali odborníka, který jim vše vysvětlí.
Změna financování neohrozí nezávislost
Dále se věnoval připravované změně financování veřejnoprávních médií. „V Polsku to taky připravují. Vy jste posedlí svou volební komunikační kartou. Viktor Orbán uznal porážku. Já když jsem prohrál volby v roce 2021, dvakrát jsem odmítl pověření od prezidenta Miloše Zemana být premiérem. Zalezl jsem, předal jsem to. Vy místo toho, abyste uznali porážku a zalezli, pořád kritizujete. Vy jste se jen starali o koryta, abyste si navyšovali platy. Já tomu rozumím, většina z vás by v privátu měla třetinový příjem. Pro vás jsou peníze hlavní,“ vyčítal opozici.
Podivoval se tomu, že Českou televizi a Český rozhlas nikdo nekontroluje. „Ty vaše kecy o ohrožení demokracie,“ rozčiloval se Babiš.
Připomněl, že poplatky musejí z rozhodnutí Fialovy vlády platit i firmy. „Copak lidé se v práci dívají na televizi? Samozřejmě ne,“ kritizoval premiér.
Jeho vláda podle něj hodlá celkově šetřit a hledat dodatečné zdroje. „Máme to v programu, chceme to splnit. Opozice se snaží vrátit do debaty staré argumenty,“ míní Babiš.
„Není pravda, že bychom zasahovali do nezávislosti vysílání ČT. Hledáme moderní formy financování. Ohrožován není obsah, role ani postavení. Mění se pouze způsob, jakým je ČT financována ze státního rozpočtu,“ zdůraznil předseda vlády.
Lidé, kteří hradí poplatky, mají podle něj právo vědět, kam jejich peníze jdou. „Předchozí vláda slibovala, že nebude poplatky zvyšovat. Pak tento slib porušila,“ připomněl Babiš.
Nezávislost médií se podle něj neodvíjí od toho, jestli lidé hradí poplatky. „Pokud někdo tvrdí, že jde o útok na veřejnoprávní média, tak tomu nerozumí. Celá debata je nejednotná i uvnitř opozice. Martin Kupka hájí média, ale uvnitř jeho strany jeden člen ODS, stínový ministr, navrhuje umístění ČT na burzu,“ podivil se premiér.
Fiala nic neřídil, maximálně vybíral jídelníček
Dále se věnoval údajnému chaosu, který jeho vládě opozice vyčítá. „Kdykoliv se ve světě něco stane, opozice spustí, že je postup vlády chaotický. Každá rychlá reakce vlády je pro opozici znakem chaosu. Žádný chaos není. Na rozdíl od předcházejícího předsedy, který neřídil vůbec nic, maximálně vybíral jídelníček pro zahraniční návštěvy, já to řídím. Jsou tu snahy rozbít koalici, poštvat nás proti sobě. Chaos říkají tomu, že reagujeme v reálném čase, nečekáme na analýzy,“ podivoval se Babiš.
Nečeká prý na to, až se problém rozroste, ale jedná. „To není chaos, ale řízení státu v krizových situacích. Opozice by si měla připomenout základy biologie: Přežije ten, kdo se přizpůsobí změně. Nadáváte na vládu. Když dojde k otřesu na Blízkém východě, je třeba organizovat repatriační lety, potom řešit ceny energií. Já jednám. Vy jste žádné krize neměli. Měli jste povodně, které jste totálně nezvládli. Neměli jste tornádo, evakuaci z Afghánistánu. My jsme ty lety zvládli skvěle. Byli jsme první, pomáhali jsme lidem,“ uvedl Babiš a připomněl, že v únoru 2022, kdy vypukla válka na Ukrajině, vláda Petra Fialy vyčkávala a nereagovala dostatečně rychle.
Zdůraznil, že jeho vláda reaguje okamžitě a efektivně. „Mluvit o tom umíte hezky. Vám nikdy nešlo o to, abyste zlepšovali lidem život, vy jste chtěli funkce a koryta, proto dnes zapškle sedíte v opozici. Byli jste čtyři roky u moci a starali jste se o to, abyste se měli dobře vy a vaši kámoši,“ zdůraznil premiér.
Dále vyvracel, že hrozí ztráta evropských dotací. Opozice ho podle jeho slov „udává do Bruselu“. „Žalujete, udáváte ČR, abyste mě poškodili. Je vám jedno, že poškozujete ČR,“ posteskl si Babiš.
Hovořil o svém údajném střetu zájmů. „Hrozíte, že ČR přijde o dotace. Není to pravda,“ zdůraznil předseda vlády. Potom použil příměr s umělým oplodněním. „Dáma si vybere kliniku… Je absolutně vyloučeno, abych na to měl vliv,“ řekl Babiš.
Opozice podle něj řeší nepodstatné věci, a neřeší ty důležité. Zmínil složitou situaci ve světě. Chtěl by spolupracovat s Francií, Británií a Německem. „Ty nekonečné debaty o Orbánovi. Vy nejste u toho, zato o tom umíte hezky mluvit. My máme plán, jak změnit ETS2. Máme konkrétní návrhy, vnímají nás, protože mluvíme k věci. Máme jasnou strategii, jak bojovat za české zájmy. V médiích je něco úplně jiného,“ podivoval se Babiš.
Připomněl, že bitcoinová kauza obletěla celý svět. „Mezinárodní ostuda, skandál, příběh o tom, jak stát přebírá peníze od drogového dealera, jak se všichni do té frašky zamotávají. Sledoval to celý národ,“ řekl premiér a zmínil kauzy kampelička, Dozimetr a také IKEM.
„Vy mluvíte o nějakých našich aférách? Já to vůbec nechápu,“ podivoval se lídr současné vlády.
„Vašich kauz byly mraky, ale nikdo z České televize je nesleduje,“ sdělil premiér.
Hovořil o „dvojím metru“. „Máte tolik másla na hlavě. Mohl bych číst hodiny vaše kauzy. Já neznám ani jednu naši kauzu. Já tu mám celý seznam vašich kauz, je jich 133. Média to nepřipomenou. Vy se opovažujete mluvit o nějakých našich kauzách, já žádnou neznám. Kdyby něco nastalo, budu to řešit radikálně, ne unikat před tím,“ slíbil premiér.
Mimořádná schůze je podle něj ukázkou vyprázdněnosti opozice. „Žádná ucelená vize. Vaše návrhy jsou o ničem. Je to kritika pro kritiku, snaha vyvolat dojem, že se něco děje, i když se nic neděje. Vy jste lidi zdaňovali, brali jim důchody,“ připomněl Babiš.
Divil se, že v ČT nikdy nebyla reportáž o financování veřejnoprávních médií v jiných zemích. „Na události reagujeme rychle. Je zbytečné nás kritizovat. Vy nic nepřinášíte,“ vmetl opozici.
„Jen urážky, pomluvy a lži. Je mi to líto. Slyšíme jen mantru o chaosu, ohrožení demokracie, nemáte téma, program, osobnost. Ani nevíte, kdo tu za vás je. Teď to vypadá, že Petr Fiala je zase předseda z hlediska mediálního. Vrátili jste se k antibabišovi, který nefungoval. Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat nové výsledky,“ uvedl citát od Alberta Einsteina.
Chtěl by prý opozici, která se nebojí reagovat a která si za svými kroky stojí. Mluvil o bezradnosti současné opozice. „Stát je aktivní, stabilizujeme ekonomiku, plníme program, reagujeme na vnější šoky,“ řekl Babiš a připustil, že současná blízkovýchodní krize bude mít dopad i na českou ekonomiku.
Opozice však podle něj vytváří krizi, kde není, protože sama nemá co nabídnout. Zdůraznil, že jeho vláda bude pracovat a seznámil poslance se svým nejbližším programem schůzek a jednání.
Chystá se setkat s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. „Je otázka, jak se NATO zachová. V pátek je rozhovor ohledně situace v Hormuzském průlivu, zúčastním se ho. Budeme hovořit o tom, jak Evropa bude řešit situaci. ČR je u toho, berou nás vážně. Budeme nadále plnit program. Potřebujeme prosadit stavební program, řešit problémy lidí. Dnešní schůze Sněmovny bude asi dlouhá, uslyšíme různé nesmysly. Kritiku o ničem,“ rozohnil se premiér.
Poděkoval opozici, že schůzi svolala, protože měl příležitost vystoupit a informovat veřejnost, jak vláda plní program. Hovořil o tom, kde všude v zahraničí bude v?nejbližší době prosazovat české zájmy. Chystá prý se také za občany ČR.
