Rusové varují: Spěte sladce, Evropané. Víme, kde vyrábíte pro Ukrajince

16.04.2026 7:41 | Zprávy
autor: Miloš Polák

„Spěte sladce!“ Státy NATO už poskytly Ukrajině vojenské vybavení v hodnotě 4,5 miliardy dolarů. Norsko a Německo oznámily, že prohloubí spolupráci s Ukrajinou ve zbrojní oblasti. Norská vláda dala najevo, že Ukrajincům dovolí vyrábět drony na území severského státu. Ukrajinci však přišli na to, že podobné dohody mají háček. A Rusové navíc přišli s varováním.

Foto: Repro X
Popisek: Pohled z dronu na cíl

Vlády Norska a Německa oznámily, že prohloubí spolupráci s Ukrajinou. Norové dali najevo, že dají Ukrajincům možnost vyrábět drony na území severského státu. Nizozemci přislíbili poslat 248 milionů eur na další drony pro Ukrajinu.

Drony hrají klíčovou roli na moderním bojišti. Ukrajinci je nasazují s neuvěřitelnou dovedností, aby odrazili neustálé ruské útoky,“ řekla po středečním setkání se svými protějšky ze zemí NATO a generálním tajemníkem aliance Markem Ruttem v Berlíně nizozemská ministryně obrany Dilan Yeşilgözová-Zegeriusová. Citovala ji agentura Reuters.

„Díky dobré spolupráci s Ukrajinou se z toho přímo učíme. To také nabízí příležitosti pro naši podnikatelskou komunitu,“ dodala.

Drony budou vyráběny v Nizozemsku a na Ukrajině.

Spojenci NATO již poskytli Ukrajině vojenské vybavení v hodnotě přes 4,5 miliardy dolarů. Vyplývá to z údajů amerického velvyslance při NATO Matthewa Whitakera zveřejněných v únoru.

Ruské ministerstvo obrany ve středu varovalo, že evropské plány na zvýšení dodávek dronů na Ukrajinu vtahují tyto země hlouběji do války s Ruskem.

„Evropská veřejnost by měla mít nejen jasnou představu o skutečných příčinách hrozeb pro svou bezpečnost, ale také by si měla být vědoma adres a umístění ukrajinských a společných podniků vyrábějících bezpilotní letouny a jejich komponenty pro Ukrajinu v jejich vlastních zemích,“ uvedlo ruské ministerstvo obrany.

A přidalo konkrétní adresy podniků, které Ukrajincům pomáhají při výrobě dronů. Podniků v Polsku, v Itálii, v Německu a v dalších zemích.

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, nyní místopředseda Bezpečnostní rady Ruska, v následném příspěvku na X uvedl, že seznam zveřejněný armádou se rovná seznamu potenciálních cílů pro ruské ozbrojené síly.

„Prohlášení ruského ministerstva obrany je třeba brát doslova: seznam evropských zařízení, která vyrábějí drony a další vybavení, je seznamem potenciálních cílů pro ruské ozbrojené síly. Kdy se útoky stanou realitou, záleží na tom, co přijde dál. Spěte sladce, evropští partneři!“ napsal Medveděv na sociální síti.

 

 

Ukrajinci navíc přišli na to, že tyto dohody s partnery o vojenské spolupráci, a především o dodávkách zbraní, mají háček. Ukrajinci shánějí např. rakety do systémů Patriot, systémů protivzdušné obrany, a mají přislíbeno, že by je měli dostat, jenže podle serveru Kyiv Post není kde brát.

„Vzhledem k vážnému nedostatku raket Patriot však podle prezidenta Volodymyra Zelenského harmonogram dodávek na období 2027–29 … nevzbuzuje velkou důvěru,“ napsal server Kyiv Post.

Budoucí dodávky z USA prostřednictvím iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL) také zůstávají nejasné. Obavy umocňuje i viceprezident J. D. Vance, který se chlubí snížením pomoci Ukrajině jako „klíčovým úspěchem“.

Zdroje:

https://twitter.com/MedvedevRussiaE/status/2044461187115397617?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.kyivpost.com/post/74013

https://www.reuters.com/world/europe/russia-warns-drone-plans-ukraine-are-pulling-europe-deeper-into-war-2026-04-15/

https://www.reuters.com/world/netherlands-spend-nearly-300-million-euros-drones-ukraine-2026-04-15/

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Rusko je uměle vyrobený nepřítel , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusenapetr , 16.04.2026 11:00:09
sionistickou mafií která ovládá západní Evropu. Měli jsme vyslyšet přání M.Gorbačova aby se státy které vystoupily ze svazku SSSR a z Varšavské smlouvy staly neutrální což by vytvořilo kolem Ruska prstenec neutrálních zemí .Tyto státy včetně Česka by Rusko s radostí hýčkalo levnými energiemi a mohly si vybudovat s pomocí Rosatomu levně i jaderné elektrárny, a žít si v klidu ,pohodě a prosperitě ale to by si museli držet si vyžírkové a bezohledné Americké kazisvěty od těla a nedělat jim užitečné idioty.

|  11 |  0

