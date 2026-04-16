Komínek (KSČM): Mediální smršť kolem prezidenta nepůsobí přirozeně

Zaplacené PR se, jak je vidět, vyplácí.
Upřímně si nepamatuji dobu, kdy by bylo běžné, aby se prezident vyjadřoval prakticky ke všemu a jeho stanoviska se objevovala několikrát denně v médiích typu Seznam nebo Novinky. Prezident má být především symbolem určité stability a nadhledu, ne permanentním komentátorem každé aktuální události.
Tahle mediální smršť nepůsobí přirozeně. A potvrzuje se, že prezidentská kancelář jede pečlivě řízenou komunikaci, kde je důležitější být neustále vidět než skutečně něco sdělit.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku