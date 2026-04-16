Komínek (KSČM): Mediální smršť kolem prezidenta nepůsobí přirozeně

16.04.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyjádření stran návštěvy Marka Rutteho v ČR.

Foto: archiv J. Komínek
Popisek: Zastupitel Ústeckého kraje za KSČM Jaroslav Komínek

Zaplacené PR se, jak je vidět, vyplácí.

Upřímně si nepamatuji dobu, kdy by bylo běžné, aby se prezident vyjadřoval prakticky ke všemu a jeho stanoviska se objevovala několikrát denně v médiích typu Seznam nebo Novinky. Prezident má být především symbolem určité stability a nadhledu, ne permanentním komentátorem každé aktuální události.

Tahle mediální smršť nepůsobí přirozeně. A potvrzuje se, že prezidentská kancelář jede pečlivě řízenou komunikaci, kde je důležitější být neustále vidět než skutečně něco sdělit.

Jaroslav Komínek

  • KSČM
  • krajský zastupitel
