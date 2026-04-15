Zdechovský (KDU-ČSL): Podal jsem ústavní stížnost proti svému vyřazení z aktivní zálohy

Stát nemá lidem upírat možnost bránit svoji zemi. Obracím se proto na Ústavní soud.
V reakci na opakované dotazy potvrzuji, že jsem podal ústavní stížnost proti svému vyřazení z aktivní zálohy. Nejde jen o mě – jde o princip. Stát by neměl trestat občany za to, že chtějí sloužit své zemi.
Proč do toho jdu?
Novela branného zákona, která zakazuje europoslancům sloužit v aktivní záloze, byla podle mého přesvědčení přijata „na míru“. Dopadá fakticky na jediného člověka – na mě. Takový postup považuji za neústavní a diskriminační, typický „lex ad hominem“.
Soudy tvrdí, že služba v armádě je pouze povinnost, nikoliv právo. Já jsem přesvědčen o opaku: dobrovolná služba v aktivní záloze je projevem občanské odpovědnosti a důstojnosti. Je to i právo rozvíjet dovednosti důležité pro obranu státu.
Argument, že musím být fyzicky přítomen v Bruselu, neobstojí. Patřím dlouhodobě mezi nejaktivnější europoslance a i v době covidu jsem zvládal současně pracovat v nemocnici a plnit své povinnosti v Evropském parlamentu. Služba v armádě mou práci nikdy neomezovala, protože jsem ji dělal především ve svém volném čase.
A pak je tu zjevný dvojí metr: jako civilista se mohu účastnit výcviku se zbraní v rámci „stanovené zálohy státu“, ale jako vycvičený záložák nesmím působit v armádě. To nedává smysl.
Věřím, že Ústavní soud potvrdí, že aktivní záloha stojí na dobrovolném odhodlání sloužit vlasti – a že takové odhodlání nemá stát svévolně potlačovat.
Jsem přesvědčen s mými kolegy právníky z aktivních záloh, se kterými jsme tuto stížnost připravovali, že novela zákona je účelová a v testu ústavnosti neobstojí. Proto by měla být zrušena.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
