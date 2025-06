Okamura (SPD): STAN se tváří jakoby nic

Vážené dámy a pánové, Fialova vláda a ministr vnitra Vít Rakušan se včera večer sešli a my jsme očekávali, že vyvodí nějakou odpovědnost za to, že Fialova vláda tady pere špinavé peníze od nějakých mafiánů a od drogových dealerů. A ukázalo se, že v tom jedou všichni a že vzájemně je to jedna parta a že se vzájemně drží u koryta, a vůbec žádnou odpovědnost a nějakou sebereflexi vyvodit nechtějí.

Přitom se objevily další znepokojující informace a v prvé řadě se objevil tento e-mail (Ukazuje.) z 13. prosince, kdy v podstatě pracovnice Ministerstva spravedlnosti adresuje e-mail vrchnímu řediteli Michalu Fraňkovi a náměstkovi ministra spravedlnosti za hnutí STAN Karlu Dvořákovi. Předmět e-mailu je pan Titz, což je advokát toho trestně odsouzeného kriminálníka a drogového dealera Jiřikovského. A ještě je tady poznámka, že to má vysokou důležitost.

Tady se píše zásadní věta, ostatně ono to má pouze dvě věty, ten e-mail. "Vážený pane náměstku, vážený pane vrchní řediteli, dovoluji si Vám pro ušetření času zaslat spěchavou žádost, kterou pan ministr zmiňoval na poradě vedení. Ve spisové službě je písemnost přidělena na pana náměstka ministra Dvořáka. Moc děkuji za spolupráci. Martina."

Takže je zcela zřejmé, že o celé záležitosti nejenom že věděl náměstek Dvořák za hnutí STAN, ale zároveň se celá záležitost probírala na poradě vedení ministerstva. To znamená, to je skutečně závažný moment, další závažný moment. To znamená, celé vedení Ministerstva spravedlnosti o tom, že chtějí přijmout dar, tu miliardu, že chtějí přijmout dar od toho odsouzeného kriminálníka s drogami, tak o tom vědělo celé ministerstvo včetně vedení hnutí STAN. To znamená, probralo se to na poradě vedení, jak je tady písemně zmiňováno, a následně to měl řešit pan náměstek Dvořák za STAN.

A teď samozřejmě tady mám rozdělovník v ruce a v rozdělovníku je zde napsáno, odpovídá se na dotaz JUDr. Kárima Titze, což je advokát tedy toho Jiřikovského, a v referátníku schváleno, je tady napsáno, v referátníku schváleno náměstkem ministra Daňhelem a náměstkem ministra Dvořákem dne 8. 12. 2024. To znamená, všichni o tom věděli. Všichni o tom věděli. Všichni to řešili, ale nikomu dalšímu to neřekli. Neřekli to veřejnosti, neřekli to opozici, neřekli to ani médiím, neřekli to prostě nikomu.

Takže z tohoto e-mailu, a já bych chtěl vyzvat i novináře, protože tady ten e-mail lítá po internetu, tak aby ověřili, zda je to pravda, což zatím to nikdo nevyvrátil, a je z tohohletoho zcela jasné, že po poradě vedení ministerstva, jehož je součástí nejenom ODS a koalice SPOLU, ale součástí vedení ministerstva je i hnutí STAN a má tam náměstka ministra, tak že na to a) spěchali, probrali to na vedení a pak to řešili.

To znamená, já si myslím, že skutečně by měl podat demisi a odstoupit nejenom ministr Blažek, ale také náměstek za hnutí STAN. STAN se teďka tváří jakoby nic. Ale není to pravda. Jsou toho plnou součástí.

A všichni o tom věděli. Všichni o tom věděli a teď se vzájemně kryjí. A je potřeba vyvodit odpovědnost tak, aby i celá Fialova vláda už podala demisi a aby odstoupili. Je tedy evidentní, že přední politici obou vládních uskupení mají snahu o legalizaci výnosů z trestné činnosti, a to jak v kauze s bitcoiny, tak v kauze organizovaného zločinu Dozimetr.

Samozřejmě tady vypadá opravdu úplně neuvěřitelně, že na jednu stranu Fialova vládní koalice, ministr vnitra Rakušan a premiér Fiala, chtějí, abych byl odsouzen na tři roky za protiimigrační plakát s názvem Stop migrační paktu EU. To je to, co vy jste podepsali. Takže já mám jít na tři roky do vězení za plakát na základě trestního oznámení z koalice SPOLU Petra Fialy a následně jste mě tady vydali vaším hlasováním ve Sněmovně, abych šel až na tři roky do vězení za plakát, a vy tady čistíte miliardy z trestné činnosti, ze závažných zločinů a nic se neděje! A mlčíte k tomu. Jako to je opravdu úplně skandální vláda a já si myslím, že je skutečně potřeba vaši vládu okamžitě ukončit.

Je dle našeho názoru nade vši pochybnost, že účastí těchto osob ve vládě a ve vedení Ministerstva spravedlnosti se stát přidal na stranu zločinu. A jmenování místopředsedkyně ODS Evy Decroix do funkce ministryně spravedlnosti místo Pavla Blažka je pouze snaha premiéra Petra Fialy celou záležitost takzvaně zamést pod koberec a nepřijmout osobní odpovědnost za stávající vládní krizi. Skandální obchod s bitcoiny na Ministerstvu spravedlnosti není ojedinělým selháním vládní koalice. Fialova vláda dlouhodobě ignoruje právní řád a otvírá dveře organizovanému zločinu. Zatímco stát, potažmo Fialova vláda jinými slovy, tvrdě vymáhá pokuty a daně od poctivých občanů, umožňuje ve stejné době zločincům vyprat špinavé peníze pod státní ochranou. To je výsměch spravedlnosti i všem slušným lidem v této zemi. Demise ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS je potom pouze snahou o rychlé zametení celé kauzy pod koberec, ale je evidentní, že souvislosti jsou mnohem širší.

Požadujeme trestněprávní prověření postupu odpovědných osob, a pokud se prokáže úmyslné krytí či vědomá nedbalost, musejí padnout obvinění. Tato kauza potvrzuje, že vláda Petra Fialy, to znamená ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN a donedávna i Pirátů, ztratila schopnost chránit zájmy občanů.

Tento případ rovněž ukazuje, že Fialova vláda nejen selhává v obraně právního řádu, ale rovnou otevírá dveře organizovanému zločinu. Vláda není schopna chránit občany, nebrání hranice, teď už ani nebrání peníze daňových poplatníků před zločinem. Selhání Ministerstva spravedlnosti přitom není izolovaný incident. Za všechny další jmenujme například kauzy Dozimetr, kampelička, předražené nákupy na Ministerstvu obrany a tak dále. Hnutí SPD říká jasně, bez spravedlnosti není svoboda a Česká republika nesmí být bezpečným přístavem pro praní špinavých peněz. Budeme i nadále důsledně vystupovat proti rozkladu státu, proti korupci a proti legalizaci trestné činnosti pod záštitou Fialovy vlády. Požadujeme návrat skutečné spravedlnosti, odpovědnosti a pořádku.

Jak jsem říkal, tak dohody a miliardové transakce státu s obchodníkem s drogami nesmí skončit jen odchodem ministra spravedlnosti. Hnutí SPD samozřejmě podporuje, dlouhodobě podporujeme opoziční mimořádnou schůzi, která má být vyvolána na hlasování o vyvolání nedůvěry vládě. A tady se také ukáže pravá tvář Fialovy vládní koalice, protože vládní hnutí STAN Víta Rakušana, ostatně včera už se vyjádřili, že budou držet s premiérem Fialou a s touto kauzou vzájemně basu, a tady se přesně ukazuje, na čí je kdo straně. Takže to hlasování o vyvolání nedůvěry vládě považuji jako důležitý signál veřejnosti, aby se jasně oddělili ti, kdo chtějí a podporují tuhle kauzu bitcoiny, a my v opozici, kteří jsme proti a chceme vrátit do českého státu opět důvěru, řád a pořádek.

Jak jsem říkal, tak navíc ve výrocích představitelů vlády v této věci existují závažné rozpory, protože nejprve zástupci Fialovy vlády hovořili o tom, že v té bitcoinové peněžence byly tři miliardy korun, a pak se ukázalo podle nezávislých transakčních analýz zveřejněných mimo jiné i Českým rozhlasem, že se v té bitcoinové peněžence v době jejího otevření nacházely bitcoiny v hodnotě zhruba 12,5 miliardy korun, tedy několikanásobně více prostředků, než uvádí Ministerstvo spravedlnosti, které hovořilo o částce 3 miliardy korun.

A tady je ten kruciální dotaz, tady je ten zásadní dotaz, kam tedy za asistence Fialovy vlády - kam tedy za asistence Fialovy vlády zmizelo cirka 9 miliard korun pocházejících z trestné činnosti? To je potřeba vysvětlit. Samozřejmě už na veřejnosti kolují informace, a všichni jsme to určitě četli, že ve skutečnosti těch bitcoinů tam bylo ještě více, a dokonce jsem viděl číslo, že tam byly bitcoiny v hodnotě až 90 miliard korun, což jsou neuvěřitelná čísla. Ale všechno jsou to otázky, které Fialova vláda mlží, které Fialova vláda nechce přiznat, kam ty peníze šly, komu šly, a samozřejmě troufám si tvrdit, že většina občanů České republiky, když tak chodím po ulici, a lidé mi to říkají a ptají se mě, v podstatě nikdo mi neřekl ani jiný náhled na tu věc, tak podle mě si většina občanů myslí, že šla někomu z Fialovy vlády a z lidí kolem koalice SPOLU, možná i ze STANu, jak teďka vyplouvají na povrch další skutečnosti, tak šly nějaké peníze k nim výměnou za tu legalizaci, což je samozřejmě další skandál a Fialova vláda, kdyby byli co pro to, tak tady pan ministr Blažek, potažmo premiér Fiala, který o tom věděl, ministr financí Stanjura o tom věděl, teď víme, že o tom věděli i v hnutí STAN, tak normálně přestanete zatloukat a na rovinu přece řeknete, kam ty peníze šly. Komu šly hlavně. Kam a komu šly. A to je ta další zásadní otázka samozřejmě. A vy to zatloukáte.

Veřejnost musí znát odpovědi na otázky, proč stát reprezentovaný Fialovou vládou a ministrem vnitra Vítem Rakušanem uzavřel finanční dohodu s obchodníkem s drogami, a co všechno bylo její součástí? Přičemž ministr financí Stanjura potvrdil, že o této miliardové transakci věděli. Hnutí SPD trvá na úplném vyšetření a vysvětlení této bezprecedentní záležitosti a za jediné přijatelné politické považujeme okamžitou demisi celé vlády.

Rád bych tady otevřel ještě další téma, a to téma, že kvůli Evropské unii a Fialově vládě se má extrémně zdražit benzin a nafta a vytápění plynem a uhlím. Hnutí SPD prosazuje odstoupení od emisních povolenek i od Green Dealu Evropské unie. V minulých dnech bylo zahájeno obchodování s kontrakty na nové emisní povolenky Evropské unie, takzvané ETS 2, které jsou určeny pro osobní dopravu a vytápění domácností. Evropská energetická burza v Lipsku zahájí obchodování s těmito povolenkami 7. července. Jejich cena se zatím pohybuje okolo 80 euro za tunu emisí CO2, zatímco Evropská unie chybně předpokládala, že to bude jen 45 euro. Podle analýzy společnosti Vertis Finance se však cena jedné této povolenky může v roce 2030 pohybovat až kolem 250 eur. Co to znamená pro občany a pro naše firmy?

Tato skutečnost povede k extrémnímu růstu cen paliv, energií a samozřejmě nákladů domácností a firem také. Systém emisních povolenek ETS2 se má naplno spustit v roce 2027. A teď tady je ta pointa. Pro tuto směrnici Evropské unie hlasoval v roce 2023 v Radě Evropské unie i zástupce Fialovy vlády. To znamená, Fialova vláda zcela cíleně ničí české domácnosti a firmy, ničí českou ekonomiku, protože už teď jsou energie drahé, už teď máme v přepočtu na paritu kupní síly nejdražší energie v Evropě, občané jsou zoufalí z toho, co děláte, a teď vy jste ještě tuto situaci zhoršili tím, že jste hlasovali na Radě Evropy, vaše vláda, pro tuto směrnici, která má ještě více lidem zdražit energie. Takže kvůli tomu dojde k výraznému zdražení vytápění domácností plynem, uhlím a ke zdražení benzínu a nafty, to znamená ke zdražení úplně všeho, včetně potravin, protože logicky ty distribuční řetězce, jsou to třeba nákladní auta a tak podobně. Pro domácnosti topícím plynem či uhlím hrozí až desetitisícové platby ročně navíc kvůli Fialově vládě, samozřejmě kvůli Evropské unii a kvůli tomu, že vy jste to odsouhlasili. Přitom jste mohli hlasovat proti a nehlasovali jste. Vy jste přímo, vaše Fialova vláda, s ministrem vnitra Vítem Rakušanem ze STAN způsobili a způsobíte další prudké zdražení nákladů občanů a firem v České republice.

SPD to absolutně odmítá, a pokud budeme součástí příští vlády, se zavedením emisních systémů, emisních povolenek pro domácnosti v České republice nebudeme souhlasit. Tento krok, co udělá Fialova vláda a ministr vnitra Rakušan za STAN, znamená další dramatický propad životní úrovně občanů a vysokou inflaci.

Stejně tak odmítáme v České republice aplikovat i další směrnice a nařízení vyplývající z Green dealu EU, které podpořila Fialova vláda a její ministři. Takže vy škodíte kde můžete a lidé samozřejmě už nemají peníze.

Další téma, které bych chtěl otevřít dneska, a musím ho tady zmínit, je, jak Fialova vláda hanebně podporuje sudetoněmecký landsmanšaft, který zpochybňuje Benešovy dekrety a poválečný odsun Němců.

Neschopný a neúspěšný ministr školství Mikuláš Bek za hnutí STAN se o víkendu účastnil sjezdu takzvaného sudetoněmeckého landsmanšaftu v bavorském Řezně. Fialova vláda a strany vládní koalice dlouhodobě politicky podporují sudetoněmecký landsmanšaft, který zakládali kovaní nacisté, členové NSDAP, kovaní nacisté, kteří se přímo podíleli na vraždění českých vlastenců například na kobyliské střelnici v Praze za druhé světové války a který personálně navazuje na předválečnou Henleinovu sudetoněmeckou stranu, jež rozbila první Československou republiku a otevřeně kolaborovala s hitlerovským Německem.

Zástupci stran Fialovy vládní koalice se opakovaně účastní sjezdu této politické nátlakové organizace, jejímž cílem je revize výsledků druhé světové války včetně požadavků na odškodnění a majetkové restituce od českého státu.

Připomenu, že sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu se pravidelně účastní poslanci či ministři, dokonce Herman (?) například, Bělobrádek, tak se účastní vysocí politici, nejvyšší politici vládní KDU-ČSL, účastní se těchto sjezdů sudetoněmeckého landsmanšaftu i politici TOP 09. Například tam byl v minulosti poslanec Korte. Účastní se těchto sjezdů i poslanci, respektive ministři, ministr za STAN Mikuláš Bek, takže v podstatě všichni. Samozřejmě se toho zúčastnili v minulosti i zástupci ČSSD, která už není v Parlamentu, a premiér Fiala to, že má přátelské vztahy s Berndem Posseltem, ostatně to je úplně legendární fotografie, jak spolu přátelsky hovoří, už navázali vztahy někdy před 20 lety.

To znamená, mně to připomíná takovou pátou kolonu tady, kdy vlastně ta protinárodní politika, rozvrátili jste V4 no a teď, protože prostě to překáželo v Bruselu a Berlíně, a teď ještě navíc v podstatě kolaborujete v další rovině a jezdíte na sjezdy sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Sudetoněmecký landsmanšaft zpochybňuje Benešovy dekrety, které po schválení poválečným českým parlamentem rozhodly mimo jiné o oprávněném odsunu Němců z Československa a potrestání válečných kolaborantů a zrádců.

Landsmanšaft u mezinárodnch soudů usiluje o jejich zrušení. A teď samozřejmě to dostává další rovinu. V téhleté atmosféře Fialovy vlády teď dochází k situaci, že dokonce se plánuje příští sjezd, to znamená příští rok, udělat tento sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu poprvé v České republice. Má to být v Brně.

To znamená, my s tímhletím rozhodně nesouhlasíme a pakliže SPD bude po letošních volbách součástí vlády, tak my samozřejmě takový sjezd podporovat nebudeme. Dlouhodobě odmítáme jakékoliv zpochybňování Benešových dekretů a nechceme, aby se u nás konaly propagandistické sjezdy sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Příznačné je také to chování Fialovy vlády v té souvislosti, že polský parlament rozhodl, teď je to novinka, že jo, z minulého týdne, tak polský parlament rozhodl, že si budou připomínat den toho masakru ve Volyni. To jsou ti Banderovci, jo, kteří tam masakrovali, to jsou ti nacisti, to jsou ti kolaboranti s Hitlerem, a masakrovali tam Židy, Poláky, během druhé světové války, ale i po druhé světové válce, Židy, Poláky a také Čechy.

Ano, proto taky mimochodem volyňští Češi se nepřidali a nepodpořili Majdan. O tom se tady moc nemluvilo. Zmínil to v minulosti krátce pouze tehdejší prezident Zeman a správně na to upozornil, protože tady se jela v mainstreamových médiích linie, jak všichni podporují Majdan v Kyjevě, na Ukrajině, to je ten státní převrat, a v okamžiku, že samozřejmě volyňští Češi viděli, že tam běhá pravý sektor v podstatě nástupci Banderovců, tak odmítli podpořit Majdan. A tady se o tom vůbec nemluvilo, protože to nebylo pohodlné pro mainstream a pro tyhle ty politiky, jako je Fialova vládní koalice, ale ten důvod byl právě ten, že v podstatě v každé rodině volyňských Čechů mají příbuzné, dědečka, strýčka, tetu, který byl obětí právě těch zvěrstev Banderovců po druhé světové válce, ale i za druhé světové války.

No, a teď tedy dochází k situaci, abych navázal na to téma s tím sudetoněmeckým landsmanšaftem, zatímco polská vláda vyhlásila v podstatě, pardon, parlament, polský parlament odsouhlasil, že bude památný den toho masakru ve Volyni, aby si ho pietně připomněli, tak v reakci na to Zelenského Ukrajina oficiálně protestuje proti Polákům. Oni oficiálně, Ukrajina protestuje proti tomu, aby si Poláci památným dnem připomínali masakr ve Volyni.

A vy tuhle tu vládu podporujete, tu ukrajinskou. My podporujeme tu polskou. Já si myslím, že premiér Fiala, ale tady vidíte, jakou on dělá vlastizrádnou politiku, já už to jinak nazývat nemůžu. To máte i s těmi bitcoiny teď, to je proti lidem prostě, proti lidem, děláte ostudu po celém světě, píše se o tom po celém světě, že se z České republiky stala pračka špinavých peněz ze zločinu.

Tak já bych očekával, že premiér Fiala, ministr zahraničí Lipavský, ale ten čeká samozřejmě na nějaké notičky, sám nic nerozhoduje, tak že vy podpoříte polskou vládu a řeknete ano, i my bychom si měli připomenout oběti masakru ve Volyni, co tam způsobili Ukrajinci.

Ale Fialova vláda opět mlčí, protože vy nejste pronárodní vláda, takže vy jste ukrajinská vláda, bruselská vláda, berlínská vláda, ale ne česká vláda, pročeská vláda. To znamená zatímco Poláci, sousední stát, s kterým určitě chceme mít dobré vztahy, a jsou to tady sousedé naši z bývalé V4, protože vy jste V4 zničili, my ji zase chceme obnovit, tak Poláci se k tomu staví jasně a stojí za svými občany, tak Fiala mlčí. Fiala zase mlčí a není schopný Ukrajině říct vůbec nic. V podstatě obhajují ta zvěrstva těch banderovců a vlastně je tím vaším přístupem legitimizujete. Kdyby bylo SPD součástí vlády, tak my vyjádříme samozřejmě Polákům podporu a naopak si myslím, že je na místě nóta na ukrajinskou ambasádu, a to minimálně, kde bychom se měli naopak vymezit proti tomu stanovisku Zelenského Ukrajiny, která protestuje proti tomu, aby Poláci si připomínali památku obětí masakru ve Volyni, kterou způsobili Ukrajinci, banderovci, nacisti. Takže tohle to je opravdu taky z pohledu našich voličů velice závažné téma, proto tady o tom hovořím.

Poslední téma, které bych zmínil, protože na to minulý týden úplně nepřišla řeč a na program této schůze jsme to opět vložili, tady naše poslankyně Šafránková to tam vložila opět, a to je, že chceme zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany. Fialova vládní koalice opět minulý týden podrazila a vážně poškodila zdravotně postižené občany. Poslanci stran asociální Fialovy vládní koalice ve Sněmovně v minulém týdnu opět hrubě poškodili a podrazili naše vážně zdravotně postižené občany, když v rámci závěrečného třetího čtení novely zákona o sociálních službách poslanci ODS, TOP 09, lidovců a hnutí STAN hlasovali proti návrhu SPD, který předložila naše poslankyně Lucie Šafránková, na zvýšení příspěvku na péči zdravotně postiženým občanům v prvním a druhém stupni závislosti. Příspěvek na péči pro dospělé osoby v prvním stupni závislosti se přitom nezvýšil již téměř deset let a činí pouhých 880 korun měsíčně, což jeho příjemcům, kteří nezvládají čtyři základní životní potřeby, nestačí k zaplacení pro ně nezbytných podpůrných asistenčních služeb.

Fialova vláda tyto vážně zdravotně postižené občany a jejich rodiny systematicky ignoruje a poškozuje, přestože vzhledem k inflaci a zdražování terénních sociálních služeb je pro ně akutní a potřebná péče v podstatě již nedostupná. To vede ke zhoršování kvality jejich života, jejích zdravotního stavu, což je nedůstojné, neomluvitelné a pro nás neakceptovatelné. My v SPD naopak dlouhodobě hájíme právo našich zdravotně postižených občanů a jejich rodin na dostatečnou pomoc od státu a na důstojný život.

Samozřejmě je potřeba toto chování Fialovy vlády a ministra vnitra Víta Rakušana, předsedy STAN, uvést do kontextu, protože vy jste nejprve občanům zvýšili daně, pak jste si z těch jejich daní sami sobě zvýšili platy, vy jste si zvýšili sami sobě platy politiků, vy ve Fialově vládě a ministr Rakušan, STAN, no a následně v pátek došlo k ostudné situaci, že vy vydáváte Ukrajincům miliardy na předražené zbraně. No a pak ministr Jurečka řekl po tom hlasování, a všichni jsme to četli, to jeho vyjádření, slyšeli, četli, tak řekl, že nemá pro naše zdravotně postižené občany peníze, že už peníze nezbyly. Takže vy jste dali peníze na svoje vlastní platy, ty jste si zvýšili, pak jste dali peníze Ukrajincům, předražené zbraně a další věci, platíte tady nepřizpůsobivým, no a skutečně potřebné naše občany jste hodili opět přes palubu a podrazili.

Proč mluvím o nepřizpůsobivých? Kdybyste viděli včera ty zoufalé občany. My jsme měli na petičním výboru, protože jsem předsedou petičního výboru, takže to samozřejmě mám všechno, o tom mám přehled, mám dokonce 100% účast na výboru, což bylo včera hezky řečeno, to jsem kvitoval, tak mám za čtyři roky 100% účast na výboru, který vedu, a tam byla petice, petice občanů Šluknova. Město Šluknov u Rumburku, Ústecký kraj, občané jsou zoufalí a ta petice byla, že žádají Fialovu vládu, abyste řešili neúnosný stav na sídlišti ve Šluknově. Samozřejmě sídliště plné nepřizpůsobivých. Pro vaši informaci, na tom sídlišti bydlí 1500 lidí, to znamená třetina občanů Šluknova, abych to uvedl do kontextu pro toho, koho to zajímá, a po čtyřech letech Fialovy vlády tam to je výsledek. Jsou tam švábi, krysy, provádí se deratizace z veřejných peněz, naposledy za 100 tisíc. Místní základní škola, kdy si otevřou děti svačinu, z nějakého boxu se otvírá nějaká svačina, vybíhají tam švábi z toho. Jsou tam všude odpadky, hluk. Fialova vláda vůbec nic neřeší, vy jste se na to úplně vykašlali, na všechno. A tam ale žijí na tom sídlišti i slušní čeští občané, ale nemají se kam odstěhovat, protože ty jejich byty nikdo logicky nechce, oni to nemůžou ani prodat a rádi by. Rádi by měli důstojné prostředí. Fialova vláda podporuje zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Zamítli jste tady náš návrh v tomto volebním období na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. V minulém volebním období jste to tady zamítli taky, zamítli to tady Piráti, to tady obstruovali, paní Richterová, a KDU-ČSL to tady obstruovalo, poslanec Čižinský. A náš návrh zákona už prošel. Je to přesně před čtyřmi roky, těsně před létem, před koncem volebního období. Jenom připomenu, že prošel až do třetího čtení ten náš zákon. A v tom závěrečném třetím čtení, kdy byla šance zjednat pořádek, jestli pamatujete, tak už jsme jednali v jednacím sále na sněmovní jedna, protože tento už se rekonstruoval z důvodu toho, že už budou volby, tak to začaly obstruovat právě strany současné Fialovy vládní koalice a zamezili jste hlasování v závěrečném třetím čtení, abychom ukončili na základě návrhu SPD zneužívání dávek nepřizpůsobivými. No, včera, když jsem slyšel poslance koalice SPOLU, jak na výboru vykládá, že by se to mělo řešit, přitom jste čtyři roky u vlády a nic jste neřešili, to byly neuvěřitelné kecy, zase lež, podvod, prostě podvod, lež, manipulace z úst poslance koalice SPOLU, místo abyste přiznali, že jste nevyřešili nic a už odešli, a už zhasli a odešli. No, zhasnout ne, protože znovu by tam mohly probíhat nějaké obchody se špinavými penězi, takže toto určitě ne zhasnout, naopak nechat rozsvíceno, ale odejít ano.

No, a ta situace je skutečně šílená. No, dostali jsme tam taky dopis, vyjádření k tomuto problému od zmocněnkyně, vládní zmocněnkyně pro lidská práva, zmocněnkyně Fialovy vlády, paní Laurenčíková se jmenuje, to je ta aktivistka. No a ta zcela arogantně v dopise píše, že ji nikdo neoslovil z toho Šluknovska, že ji nikdo neoslovil, tak to neřeší, protože ji nikdo neoslovil. Co tam dělá? Ona nemá přehled, co se kde děje, ona vůbec neví, která bije, ona čeká. Ona čeká na to, až ji osloví ti, kteří ji platí. Já si myslím, že je to také adept na to, pakliže bude SPD, protože tuto paní sledujeme dlouhodobě, její nečinnost, tak je to také adept na to, aby byl takový člověk vyměněn, protože přece vůbec nic neřeší a nevyřešili. Je to zbytečné, zbytečně placení lidé. A to se ještě dozvídáme, že jsou navázané na nějaké neziskové organizace ještě, které to mají taky řešit, ale opět to neřeší. To znamená, ostatně mně připadá, že tyhlety neziskové organizace, které mají řešit tyhlety problémy, že je to takové - mně připadá, že snad jejich záměrem je ani tu situaci neřešit, protože mají pohodlný penězovod, tak kdyby se situace vyřešila, tak peníze vyschnou, ten státní penězovod, protože jsou tady ty organizace 20 let, možná i 30 let, a situace se jenom zhoršuje.

Takže nevyřešili nic. Je to v podstatě z mého pohledu zbytečný výdaj úplně.

Takže podle mého názoru, takže z toho dopisu jsme vyčetli, že vláda, Fialova vláda situaci v podstatě jenom monitoruje. Jo, chystají prý nějaké po celé republice, bude nějaké, oni to přímo tak nazvali - Roma Road Show. Za prvé, nechápu ten anglický výraz tam, já mu rozumím, ale vůbec nevím, proč to používají. Ale jaké Road Show, na to tam nikdo není zvědavý přece za veřejné peníze. Občané chtějí řešení. A ta situace, byla nám promítaná prezentace, já to znám. Ale já jsem samozřejmě (nesrozumitelné) v těch lokalitách, kde bydlí ti nepřizpůsobiví, už byl mnohokrát. Ale ta situace je úplně otřesná. My podporujeme slušné občany Šluknova. A podporujeme i slušné občany ve všech těchto lokalitách, kde musí prostě bydlet s nepřizpůsobivými lidmi.

My rozhodně nepodporujeme, na rozdíl od Fialovy vlády, tyhlety nepřizpůsobivé občany, kteří si udělali životní program, z toho, že si nasekají já nevím 10 dětí, možná i víc. A pak ten životní program spočívá v tom, že sosají dávky, přestože jsou práceschopní, do práce nejdou a zneužívají sociální systém na úkor slušných občanů, které Fialova vláda sdírá, zvyšuje jim daně. Vy jste zvýšili daně, sami sobě jste si zvýšili ale platy a pak tyhlety daně slušných občanů přesměrováváte směrem k těm nepřizpůsobivým. A když na to někdo upozorní jako já, tak řeknete, že je to rasismus nebo xenofobie. Jako už toho nechte, už toho nechte. A náš volič vám na tohle to samozřejmě neskočí, protože my máme chytré voliče, voliče, kteří ví, o čem to je. Není to žádná xenofobie a rasismus. Je potřeba zásadně zrekonstruovat ten systém tak, aby nebylo možno ho zneužívat. O návrhu řešení nemusím mluvit, v naší novele zákona, která je vložená v systému Sněmovny a kterou odmítla Fialova vláda i v tomto volebním období, každý se na to může podívat. Je tam 70 návrhů změn a každý si to může nastudovat přímo na internetu i na stránkách Sněmovny. Je to vloženo pod mým jménem, pod jménem naší poslankyně Šafránkové a tak podobně, protože jsme to všechno podepsali. Takže spolu jsme to podepsali, ty návrhy zákona. Takže tohleto je současný stav, co tady předvádí Fialova vláda, jakým způsobem máte priority, jakým způsobem k tomu přistupujete.

A mimochodem, ještě bych rád zmínil, co jsem si včera vzpomněl na tom výboru, že tady existuje nějaký ten aktivistický, podle mého názoru extremistický web Romea.cz. A když oni tam před několika lety dělali statistiku, že kdo má nejvíce romských kandidátů pro volby do Poslanecké sněmovny, no tak se ukázalo, že SPD. Oni o tom museli napsat článek. Umím si představit to skřípění zubů, ale SPD mělo nejvíce kandidátů, romských kandidátů do Poslanecké sněmovny. Protože my v našich řadách máme romské členy, ty slušné romské členy, kteří pracují, chodí do školy, a my jsme strana úplně pro všechny, my jsme hnutí pro všechny slušné lidi a nerozlišujeme podle národnosti, kdo je kdo. To znamená, to je SPD. My k tomu máme tento rovný přístup.

A ještě jsem tam řekl jednu věc, což je příznačné pro celkové řešení této problematiky. My, když jsme v minulém volebním období chtěli naše zástupce do Rady vlády pro romskou menšinu a do Rady vlády pro lidská práva, to je ta Laurenčíková a tam je to - myslím se jmenuje Fuková, ta paní, co vede tu romskou Radu, tak nám bylo řečeno paní poslankyní Válkovou, která to tenkrát měla na starosti, paní poslankyně Válková z hnutí ANO, která se tam zeptala, tedy musím říct, zeptala se na to, měla to na starosti, tak se zeptala v těch Radách, že by tam chtěli mít i SPD zástupce. A potom mi paní poslankyně Válková z hnutí ANO přišla říct, snažila se, ale vznikl tam odpor těch romských zástupců v té Radě vlády pro romskou menšinu a řekli, že tam zástupce SPD nechtějí. Naše romské členy, kteří mají vysokoškolské vzdělání, Romové, jo? My máme dokonce i zastupitele, například v Krupce, naše romská zastupitelka, zdravotní sestra. To znamená, my máme i vysokoškolsky vzdělané Romy, máme v našich řadách, a oni v té Radě vlády pro romskou menšinu nechtěli zástupce SPD, naše romské členy, protože bychom jim viděli pod prsty. A splaskla by ta bublina, jací jsou to chudáci všechno, jak potřebují sosat prostě ty peníze z neziskovek. To je můj názor, to je podle mě úplně zřejmé.

To znamená, my znovu budeme chtít po volbách, jestli nám to ostatní umožní, naše zástupce do těchto Rad. Upřímně já si myslím, že ty Rady absolutně nefungují, protože vidíte, že ten systém, že ten problém není řešen. Ale pakliže už ta Rada je, tak bychom tam chtěli mít naše romské zástupce, romské členy SPD. Protože my si nehrajeme na nějakou diskriminaci, ani naši romští členové. Chodí normálně do práce, všichni se integrovali, všichni jsou to čeští občané, všichni jsme si rovni. A nikdo z našich romských členů nebrečí, že je někdo nějaký, že je někdo utiskován, že potřebuje sosat veřejné peníze a takhle. A to by byl čerstvý vítr do takových orgánů, aby jim to tam někdo řekl. No, ale zároveň by okamžitě viděli pod prsty, kolik tam kdo inkasuje na ty neziskovky. Že když se tam podíváte na to, kdo se kolem těch Rad jako pohybuje, tak vesměs jsou to lidé, kteří jsou přisátí na různé neziskovky z veřejných peněz a drží si to samozřejmě tak, aby ty penězovody fungovaly. Takže a proto je taky ten odpor proti SPD, protože tady vůbec nejde o řešení problému těmto lidem. Těmto lidem jde o to, aby byli co nejdříve, co nejdéle přisátí na ty státní penězovody.

Takže já jsem tady dneska, protože tento týden je to první den schůze, tak jsem tady probral aktuální návrhy SPD a předám slovo dalšímu. Děkuju za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

