Okamura (SPD): Šílené důsledky multikulturalismu a masové imigrace

To je síla. Šílené důsledky multikulturalismu a masové imigrace. V německých školách přibývá dětí s přistěhovaleckým původem. Předloni jich mělo kořeny v cizině už 29 procent. Vyplývá to z dat, která v úterý zveřejnil Spolkový statistický úřad. Podle loňských údajů o celé společnosti má v Německu přistěhovalecký původ už zhruba každý čtvrtý obyvatel. Informovalo o tom Echo24.
Nechceme, abychom se postupně stávali menšinou ve vlastní zemi, jak se to děje původním obyvatelům západoevropských zemí! Nechceme tu mít západoevropský islámský Orient!!
Podle zveřejněné statistiky mělo v roce 2024 přistěhovaleckou historii v rodině 29 procent žákyň a žáků na německých všeobecně vzdělávacích školách. U dalších 12 procent žáků do Německa přišel po roce 1950 jeden z rodičů. V případě učitelů to bylo 11 procent. V posledních letech počet žáků s přistěhovaleckým původem rostl, v roce 2019 činil 26 procent.
Loni němečtí statistici uvedli, že v Německu mělo v roce 2024 přistěhovalecký původ 25,6 procenta obyvatel, tedy zhruba 21,2 milionu lidí. Meziročně tak jejich počet vzrostl o 873.000. Pro výpočet statistický úřad vycházel z počtu obyvatel Německa ve výši 82,8 milionu.
Osoby s přistěhovaleckou historií jsou podle definice všichni, kdo do Německa přišli po roce 1950, případně mají oba rodiče, kteří se do Německa přistěhovali po tomto roce.
Nová vláda ANO, SPD a Motoristů zavede politiku nulové tolerance vůči nelegální migraci. Nebudeme implementovat migrační pakt Evropské unie a přijmeme nový zákon o migraci a azylu. Nový zákon o azylu bude jasný a spravedlivý — azyl bude udělován pouze ve výjimečných, přesně definovaných případech.
Migrační politika bude reflektovat potřeby trhu práce a bezpečnostní zájmy České republiky. Nebudeme tolerovat trestnou činnost cizinců. Posílíme pravomoci policie a cizinecké správy, zpřísníme pravidla pro pobyt cizinců a zajistíme rychlé a důsledné vyhošťování pachatelů trestných činů z území České republiky. Stát musí mít plnou kontrolu nad tím, kdo na jeho území pobývá a zda respektuje naše zákony.
Tomio Okamura
