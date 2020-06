Okamura (SPD): Tento speciální zákon je ve skutečnosti taková záplata

reklama

Vážené dámy a pánové,

novelizujeme zákon, který na jaře loňského roku zvítězil v anketě Zákon roku vyhlašované každoročně poradenskou společností Deloitte. Tento zákon byl přijat už v roce 2009 a to za účelem zjednodušení povolovacích procesů a urychlení výstavby liniových staveb. V době svého vzniku obsahoval jen několik stručných ustanovení a byl určen především pro stavby dopravní infrastruktury. Od té doby byl sedmkrát novelizován, teď to bude zřejmě po osmé.

Cílem samotného zákona je zefektivnění právní úpravy procesu povolovacího řízení k nejvýznamnějším stavbám dopravní infrastruktury. Zákon fakticky představuje speciální úpravu k institutům obsaženým ve stavebním zákoně a zákoně o vyvlastnění.

Anketa Existuje v České republice rasová či národnostní diskriminace? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 1647 lidí

Vážená vládo, jedna z mála věcí, na které se tato Sněmovna shodne napříč, je to, že povolování staveb je v České republice extrémně dlouhé, náročné a přebyrokratizované, jako ostatně spousta dalších rovin občanského i firemního života. Tento speciální zákon je ve skutečnosti taková záplata, která se snaží čas od času zalepit nějaké díry, vyřešit nějaký aktuální problém. Jistě tento zákon projde, protože každé zjednodušení všichni vítáme a podpoří ho i SPD. Ale nešlo by, prosím, aby vláda začala pracovat systematicky na zjednodušení těch základních zákonů? Nejde jen o to zjednodušit stavební řízení i strategických projektů, uvítali by to i normální smrtelníci, kdyby se zjednodušily stavební předpisy, normální občané, kteří staví rodinný dům, a jistě třeba i developeři, kteří staví bytové komplexy. Je zcela jasné, že krom toho, že stavby špatné zákony zbytečně prodlužují, tak je také prodražují.

Hnutí ANO vede Ministerstvo pro místní rozvoj, které má na starosti stavební zákon již předlouhých šest let, no, téměř osm let. A ani za tuto dlouhou dobu nebylo hnutí ANO ani vláda schopné předložit novelu stavebního zákona a je všeobecně známé, že délkou a složitostí stavebních řízení patří Česká republika mezi rozvojové země. A to je opravdu ostuda a obtěžuje to doslova možná i většinu občanů České republiky, že když si oni nebo rodinní příslušníci nebo přátelé chtějí postavit rodinný domek nebo nějakou jinou stavbu, tak ta délka toho řízení, to množství formalit, jak víte, i podle světových žebříčků, tak Česká republika se řadí mezi rozvojové země. Je to ostuda. Ta nečinnost vlády je opravdu ostuda. A za rok jsou volby do Poslanecké sněmovny a zase ani po téměř sedmi letech není tady na stole návrh zákona na zjednodušení stavebního řízení pro občany.

A opět tady máte, vážení kolegové z vlády, jednoduchý recept na to, jak lidem pomáhat, aniž by to stálo státní kasu peníze. Nekomplikujte firmám a občanům život byrokracií. Zjednodušme nejen stavební zákon, a lidé budou mít v kapse víc, aniž vy byste museli sáhnout do naší veřejné kapsy.

Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura (SPD): Amerika ale i západní Evropa ukazuje, že multikulturní soužití neexistuje Okamura (SPD): Pan Kalousek opět ukázal, jak vnímá demokracii Okamura (SPD): Islamizace České republiky tiše postupuje Okamura (SPD): Nejvyšší kontrolní úřad nejlépe posoudí a detailně zanalyzuje miliardové nákupy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.