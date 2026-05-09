Už nikdy smrt nevinného dítěte. Systém musí chránit ty nejzranitelnější

Petici založily tři ženy, které mají osobní zkušenost s fungováním opatrovnického systému a dlouhodobě se setkávaly s příběhy dětí, o jejichž osudech rozhodovaly soudy. Hana Martinková Bojková, Gabriela Pošmourná a Miroslava Jurenková upozorňují, že systém, který má chránit děti, selhává. Tragická vražda tříleté Viktorie se podle nich stala impulsem, po kterém už nechtěly zůstat stranou.
Tragédie malé Viktorky není pouze selháním jednoho soudu. Je varováním, že současné nastavení opatrovnického práva a jeho aplikace v praxi může mít fatální důsledky. Autoři petice jasně popisují, co se v tomto otřesném případě stalo: „Jednoznačná varování byla ignorována. Soud nevzal v potaz násilnou kriminální minulost a diagnostikovanou paranoidní schizofrenii u otce ani závažné dlouhodobé zneužívání návykových látek u obou rodičů.“ Právě zde se ukazuje jeden z největších problémů současné praxe, která nedostatečně zohledňuje závažné rizikové faktory při rozhodování o péči o dítě.
Selhání, které stálo život
„Orgán sociálně-právní ochrany dětí i znalkyně přes všechna rizika péči biologických rodičů nepochopitelně doporučily. Ani soud bezbranné, lehce zranitelné tříleté dítě neochránil.“ Tato slova z petice nelze ignorovat. Nešlo o selhání jednotlivce, ale o selhání více institucí a celého systému opatrovnické péče. Autorky petice v té souvislosti zmiňují další otřesné případy z nedávné doby. Týranou a stále nezvěstnou Valerii z Prahy, drastické odebrání malého Tomáška od matky, malého zabitého chlapce z ubytovny na Lounsku, utýraného Marečka, otčímem týraného Zdenečka z Postoloprt...
Současná právní úprava v praxi posiluje formální rovnost rodičů a umožňuje postupy, které odborníci dlouhodobě kritizují. Dítě se tak může ocitnout v péči osoby drogově závislé nebo osoby s násilnou minulostí, včetně například sexuálního násilí. Signatáři petice proto kladou zásadní otázky: „Kolik dětí je právě teď ohroženo? Co se ještě musí stát, aby zákonodárci změnili zákon tak, aby děti skutečně chránil?“ Tyto otázky zůstávají bez jasné odpovědi. Právě proto je podle petentů nutné jednat bez odkladu. Vyzývají proto poslance a senátory: „Změňte zákon, aby se tragédie malé Viktorky už nemohla opakovat!“
Je čas jednat
Iniciativy se podle posledních zpráv již chopila skupina zákonodárců napříč politickým spektrem a připravuje konkrétní legislativní úpravy, jejichž cílem je posílit ochranu dětí a přiblížit českou legislativu standardům běžným ve vyspělých demokratických státech. Klíčové přitom je, že nejde jen o zástupce jedné politické skupiny, ale že se do řešení společně zapojili poslanci i senátoři, tedy zástupci obou komor Parlamentu. Taková shoda je v českém prostředí spíše výjimečná a podtrhuje závažnost celé situace.
Podle petentů musí platit jednoduchý princip. Nejlepší zájem dítěte je vždy na prvním místě! „Je nezbytné, aby šla politika stranou. Nehlasujete o paragrafu. Hlasujete o bezpečí dětí. O jejich životech,“ doplňují autorky petice.
