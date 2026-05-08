Výborný (KDU-ČSL): Historickou pravdu nesmíme zpochybňovat ani překrucovat

09.05.2026 7:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výročí konce druhé světové války

Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

Připomínáme si 81 let od ukončení 2. světové války v Evropě. S úctou vzpomínáme na všechny, kteří bojovali za naši svobodu a zaplatili za ni tím nejcennějším.

Pardubice nesou bolestnou stopu války - deportace židovských spoluobčanů, oběti bombardování i popravy na pardubickém Zámečku nesmí být nikdy zapomenuty. Historickou pravdu nesmíme zpochybňovat ani překrucovat. Zároveň ale nesmíme dopustit, aby se minulost zneužívala k šíření nenávisti a strachu. Potřebujeme Evropu postavenou na pravdě, dialogu a usmíření, ne na pokryteckém nacionalismu.

Svoboda a mír nejsou samozřejmostí. O to důležitější je být připraven je chránit. Čest památce všech obětí 2. světové války.

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • poslanec
