Výborný (KDU-ČSL): Historickou pravdu nesmíme zpochybňovat ani překrucovat

Připomínáme si 81 let od ukončení 2. světové války v Evropě. S úctou vzpomínáme na všechny, kteří bojovali za naši svobodu a zaplatili za ni tím nejcennějším.
Pardubice nesou bolestnou stopu války - deportace židovských spoluobčanů, oběti bombardování i popravy na pardubickém Zámečku nesmí být nikdy zapomenuty. Historickou pravdu nesmíme zpochybňovat ani překrucovat. Zároveň ale nesmíme dopustit, aby se minulost zneužívala k šíření nenávisti a strachu. Potřebujeme Evropu postavenou na pravdě, dialogu a usmíření, ne na pokryteckém nacionalismu.
Svoboda a mír nejsou samozřejmostí. O to důležitější je být připraven je chránit. Čest památce všech obětí 2. světové války.
