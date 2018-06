Okamura (SPD): Trváme na tom, že daně se platit mají. Ale není shoda na systému

Vážené dámy a pánové,

chtěl bych krátce zrekapitulovat, proč hnutí SPD pochopitelně prosazuje zrušení EET pro živnostníky. My jsme to měli v politickém programu. Já jsem od počátku říkal, že trváme na tom, že daně se platit mají. O tom žádná. Ale jenom není shoda na tom systému. A od počátku i v minulém volebním období, kdy jsme hlasovali taky proti EET, a byly to pouze tři politické strany včetně SPD, které tady hlasovaly proti tomu, tak my jsme to měli z důvodů, že jsme chtěli zavést německý model, to znamená, že je tzv. paušální daň, kdy živnost od živnosti je jasně propočítáno, kolik se tedy platí ta paušální daň, a výsledek je ten, a konzultoval jsem to mimochodem i s paní ministryní tady, je to tak prostě, a výsledkem je to, že daně se platí, to znamená stát má svoje, takže tady neplatí argument ani ČSSD ani ANO ani KSČM, prostě stát má svoje, ovšem je k tomu potřeba mnohem méně úředníků, protože není potřeba široký byrokratický aparát, protože je tam ta paušální daň.

Co se týče živnostníků, tak ti nejsou terčem zbytečných kontrol, protože daň odvedli, a je to jasné, transparentní a jednoduché. A nejsou terčem ani zbytečné byrokracie, protože stát má jasnou paušální daň a má tím pádem svoje. To znamená, kdyby tady prošly návrhy SPD, tak máme celou věc vyřešenu ze všech stran. A to, že tady hnutí ANO, KSČM a ČSSD prosazuje šikanu živnostníků a aplikuje tady metodu z nějakého Chorvatska, které je před ekonomickým kolapsem, tak my naopak v SPD říkáme, pojďme se učit z Německa, z nejvyspělejších zemí.

A znova zdůrazňuji, daně se platit mají, jenom není shoda s vámi na tom, jakým způsobem. Vy chcete obtěžovat, zatěžovat živnostníky a prosazujete zpátečnický systém, a je to skutečně perzekuce živnostníků. My chceme moderní systém, aby všechny strany byly spokojeny. Proto my samozřejmě prosazujeme zrušení EET pro živnostníky a místo toho chceme paušální daň.

