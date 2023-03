Okamura (SPD): Vláda zvyšuje riziko pádu dalších tisíců příjemců důchodů do dluhů a exekucí

reklama

Vážené dámy a pánové, SPD zásadně odmítá nepřijatelný postup vlády Petra Fialy ve věci plánovaného razantního snížení zákonné mimořádné valorizace všech důchodů. Krátce a stručně řečeno, už tady čtvrtý den ze všech sil jménem SPD bojuji za to, aby vláda neokradla těch 3,5 milionů příjemců důchodů o tu slíbenou valorizaci. Je to velký boj proti přesile, protože je nás v SPD jenom 20, vládních poslanců je 108, ale bojujeme ze všech sil. Toto vládní opatření, ten vládní návrh, je a sociální a podle mého názoru neústavní. Hned na úvod dávám jménem SPD návrh na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona, takže se o tomto mém návrhu bude v rámci třetího čtení hlasovat. Takže ještě bych to pro předsedající zopakoval - jménem SPD dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona, takže se o tomto mém návrhu bude v rámci třetího čtení hlasovat a samozřejmě SPD hlasuje pro zamítnutí.

Teď pojďme k tomu zákonu. Jeho důsledkem bude vážné ekonomické a sociální poškození našich seniorů, invalidů, vdov, vdovců a sirotků, zejména těch nízkopříjmových. Velká část z nich už dle statistických dat žije v příjmové chudobě. Další tisíce do ní teď chce Fialova vláda poslat. Vládou plánovaná valorizace důchodů hluboko pod úrovní aktuální inflace, která důchodce s průměrným příjmem okrade o více než tisíc korun měsíčně, vláda, Fialova vláda je okrade v průměru o více než tisíc korun měsíčně, navíc bude znamenat další velký nápor na systém, na sociální systém, který, když vláda donutí seniory po tvrdé celoživotní poctivé práci stát ve frontách na přetížených úřadech práce, které vede ministr Jurečka z KDU-ČSL a přivede tyto úřady dále ke kolapsu, ve kterém už ostatně mnohdy jsou kvůli neschopnosti samozřejmě předsedy KDU-ČSL a ministra Mariana Jurečky. Nemluvě o riziku pádu dalších tisíců důchodců do dluhů a exekucí.

Takže Fialova vláda tady okrade důchodce v průměru o tisíc korun. Jedná se o všechny příjemce důchodů. Původně měli dostat důchodci podle stále ještě zatím platného zákona v průměru valorizaci navýšenou o - měli dostat navíc v rámci valorizace o 1770 korun v průměru a nyní vláda jim to chce snížit v průměru, aby dostali jenom 760 korun. To znamená okrade všechny důchodce v průměru o tisícovku. A my s tím prostě v SPD zásadně nesouhlasíme, proto tady už čtvrtý den ze všech sil SPD obstruuje, brání tomuto přijetí zákona, protože my prostě stojíme na straně všech 3,5 milionu příjemců důchodů v České republice.

No a nemluvě o tom, že vláda tímto návrhem opět zvyšuje riziko pádu dalších tisíců příjemců důchodů do dluhů a exekucí. Valorizace penzí má sloužit a slouží ke kompenzaci dopadů zdražování na naše důchodce, na které inflace tvrdě dopadá, protože ceny zboží a služeb, které si nejčastěji pořizují a platí tedy náklady na bydlení, potraviny a léky, rostou ještě mnohem rychleji než průměrná inflace. 19 miliard, které chce vláda důchodcům nyní sebrat, není z hlediska celkových výdajů státního rozpočtu žádná závratná částka, zejména když si uvědomíme, že enormně rostou příjmy státu z důvodu vysokého výběru DPH v důsledku vysoké inflace a že tento rozpočet obsahuje množství položek, které jsou naprosto zbytné a lze v nich šetřit či škrtat. Postoj SPD je jednoznačný - červnová valorizace důchodů i každá další případná letošní mimořádná valorizace důchodů musí proběhnout dle nyní platného a účinného zákona o důchodovém pojištění a SPD trvá na tom, aby všichni příjemci důchodů dostali navíc v červnu, navíc k jejich zákonem daných 1770 korun v průměru(?). Ale o tyto peníze je chce fialova vláda okrást. A my tady tomu nyní bráníme.

Tady bych rád ještě poznamenal, a to je velice důležité, že vy nechcete okrást ty příjemce důchodů pouze v průměru o tisíc korun měsíčně, ale na základě toho nového zákona, který tady prosazujete a kterému my bráníme, tak se sníží vlastně ten základ pro výpočet dalších případných valorizací, takže vy okrádáte důchodce v další fázi, například v příštím roce, ještě o více než v průměru o tisíc korun měsíčně. Takže ta situace je ještě horší a o tom se příliš mediálně nemluví, že vy okrádáte ty důchodce ještě víc. Ještě víc, než je v tomto daném okamžiku, to bude v průměru těch tisíc korun minus na každého důchodce měsíčně, ale ve finále je to ještě víc.

A to je pro SPD samozřejmě úplně nepřijatelné, protože my stojíme na straně všech slušných lidí. A vy jste je hodili přes palubu. Vládní koalice - ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN - hodila prostě 3,5 milionu důchodců a jejich rodiny přes palubu. A tady je samozřejmě potřeba pojmenovat v prvé řadě také ještě jednou ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku z KDU-ČSL, předsedu KDU-ČSL. Protože ta asociální politika - to je opravdu šílené.

Pokud se máme bavit o nějaké změně valorizačního schématu do budoucna, pak jedině o tom, že zvyšování důchodů bude spravedlivě probíhat všem jejich příjemcům o stejnou finanční částku, tedy ze stejného základu. Nabízí se například o tu část průměrného důchodu, která bude odpovídat aktuálnímu růstu inflace. Poslanci hnutí SPD podávají k této asociální vládní předloze více než sto pozměňovacích návrhů, konkrétně 102 pozměňovacích návrhů za nás. Jednak jde o návrh poslankyně Lucie Šafránkové, která má u nás sociální věci v gesci, na zrušení celého asociálního vládního záměru snížit důchodcům zákonnou valorizaci a o návrat k dosud platnému stavu, tedy ke zvýšení všech důchodů o celou míru inflace.

Dále kolegyně Šafránková podala návrh na změnu valorizačního vzorce tak, aby do budoucna probíhaly valorizace řádné i mimořádné všem příjemcům důchodů vždy o stejnou částku vypočítávanou z aktuálního průměrného důchodu. To je dlouhodobý cíl SPD, aby se všem důchodcům valorizovalo stejnou částkou, nikoliv stejným procentem, protože to stejné procento rozšiřuje, rozvírá jenom sociální nůžky mezi chudými a bohatými důchodci v tom smyslu, že chudší jsou ještě chudší. A právě zrovna ty nejnižší důchody do těch 18 000, do těch 19 000, tam je ten z mého pohledu největší problém, protože za ty důchody se samozřejmě vůbec nedá vyžít. Samozřejmě. Takže to je náš další pozměňovací návrh.

Tento náš pozměňovací návrh by v praxi znamenal, že zvýšení všech důchodů by proběhlo zhruba o 2 200 měsíčně. To je správné a spravedlivé. To je cíl SPD. Teď v tomto okamžiku. To je naše představa o té valorizaci. To znamená, vláda dává 760 korun v průměru, okrade důchodce o 1 000 korun, protože mají dostat v červnu ve skutečnosti 1 770 průměru navíc. A my si myslíme, že by to mělo být navíc 2 200 všem stejnou částkou. Samozřejmě v tom případě je potřeba škrtnout nesmyslné výdaje, které tady předvádí Fialova vláda, o kterých už jsem tady několikrát ve svých projevech hovořil. Protože pro vás není prioritou český občan. Vy máte priority v Berlíně, v Bruselu, v Kyjevě, ve Washingtonu. Bůhví, co vám za to tam slíbili.

Ve všech našich dalších návrzích, pozměňovacích návrzích SPD, pak jde o zvýšení částky valorizace všem příjemcům důchodů na úroveň, kterou předpokládá aktuálně platný a účinný zákon o důchodovém pojištění, tedy o zvýšení u průměrného důchodu, té valorizace zhruba o 1 000 korun měsíčně navíc oproti asociálnímu vládnímu návrhu. To znamená, v těch dalších sto pozměňovacích návrzích, které my předkládáme, vracíme zpátky tu valorizaci tam, kde má být, to znamená, aby se všem příjemcům důchodů zvýšily důchody minimálně o těch průměrných 1 770, o kterých se jim to má ze zákona zvýšit od června. A to je to, co vy chcete naopak o 1 000 korun snížit a okrást ty důchodce. Takže my to vracíme zpátky. Některé naše pozměňovací návrhy pak jdou ještě mírně nad tuto částku. A všechny naše návrhy zároveň poskytují vyšší valorizaci důchodcům s nejnižšími a podprůměrnými příjmy - vyšší valorizaci.

V SPD zásadně nesouhlasíme s předloženým návrhem zákona, který je v rozporu se všemi principy, na nichž je české důchodové pojištění založeno, i v jasném rozporu s ústavou. Považuji za nepřijatelné a bezprecedentní, že vláda a Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vede ministr Marian Jurečka z KDU-ČSL, při přípravě návrhu zákona, toho vládního návrhu zákona, s kterým my nesouhlasíme, tak jste totálně ignorovali sociální dialog a že vědomě v takto klíčové otázce obcházíte standardní legislativní proces na vládní i parlamentní úrovni.

Zasláním vládního návrhu zákona do pseudopřipomínkového řízení v délce jednoho dne není ani naplněn požadavek příslušného ustanovení zákoníku práce, podle kterého se návrhy zákonů týkající se důležitých zájmů pracujících projednávají s příslušnými odborovými organizacemi a s organizacemi zaměstnavatelů. Příjemci důchodů jsou do velké míry pracující - nejen invalidé, vdovy, vdovci a sirotci, které chcete okrást, ale i desetitisíce starobních důchodců, přičemž ten zbytek občanů těmi pracujícími lidmi desítky let byl. A tyto všechny občany - 3,5 milionu lidí, je to třetina občanů České republiky - vy chcete okrást o slíbenou valorizaci. A my tomu tady bráníme. My jsme na straně právě těch 3,5 milionu příjemců důchodů proti vládní pětikoalici Petra Fialy.

Neprojednání navrhované právní úpravy Legislativní radou vlády navíc znemožňuje zodpovědné posouzení její ústavnosti, zejména pokud jde o nerespektování legitimního očekávání na straně důchodců týkajícího se výše zákonem stanovené valorizace jejich důchodu, jehož zásadní význam zdůraznil v minulosti Ústavní soud v řadě svých nálezů. Jediným skutečným cílem tohoto návrhu, a je to neskutečná hanba, je snaha neschopné a škodlivé Fialovy vlády o snížení letošního schodku státního rozpočtu, který si navíc vláda sama vyrobila. O tom už jsem tady hovořil v uplynulých dnech, že vy sami způsobíte, Fialova vláda sama svojí nekompetentností způsobí hospodářské škody České republice a všem občanům a firmám. A potom s důvodem hrozících hospodářských škod nebo způsobení hospodářských škod chce okrást důchodce. To je neuvěřitelná situace.

Když to zrekapituluji, jste u vlády už skoro rok a půl, tak vy jste si přidali tři místa ministrů navíc včetně sekretariátů. Jenom tam to na úvod stálo, jestli si pamatuju dobře, 72 milionů korun už jenom ty úvodní platy a ty výdaje, auta s řidičem, sekretariáty, všechno. Dodnes nevíme, co vlastně ti ministři přesně dělají. Jsou to v podstatě úplně anonymní ministři, kteří tady v podstatě ve Sněmovně ani nemluví, paní Langšádlová z TOP 09, pan Bek ze STANu, pana Šalomouna jsem si tady všiml v podstatě poprvé při této schůzi, ale od té doby už se ani nedostavil, někdy v úvodu tady chvíli byl. Politické trafiky vašim politickým exponentům, to znamená navýšení počtu ministrů, neomezený počet politických náměstků jste si odsouhlasili, zrušili jste odborné náměstky.

Vytvořili jste tady teď od 1. ledna nový úřad za miliardu s dalšími 200 zaměstnanci pro Piráty. No a samozřejmě potom nemáte peníze na důchodce. A my to kritizujeme. My jsme vždycky hlasovali proti těmto vašim návrhům na politické trafiky a na politické prebendy. A ještě si tady vládní strany samy sobě prohlasovaly zvýšení platů politiků. My jsme byli proti. Jsme proti zvýšení platů politiků. A o mém návrhu na zamrazení platů politiků na celé volební období už se tady hlasovalo vloni. A vy jste mi ho zamítli. Mimochodem o tomto mém návrhu se hlasovalo i v minulém volebním období. A také mi ho ostatní strany zamítly. Proto ten návrh tady podávám kontinuálně. Ale tak jsme v opozici, je nás dvacet z 200 a vy nás tady přehlasujete, když prosazujeme všechny tyto naše dobré návrhy pro občany, které by občané jistě uvítali.

Státní rozpočet, který tady předvádí Fialova vláda, navíc ve své výdajové stránce absolutně nepochopitelně vůbec nekalkuluje s výdaji na červnovou mimořádnou valorizaci důchodů, což je s nadsázkou řečeno, případ pro ekonomického psychiatra. To je potřeba skutečně zdůraznit. Této pasáži jsem se ještě nevěnoval, ale některá média už se tomu věnovala. Vláda pětikoalice, konkrétně ministrem financí je místopředseda ODS - ministr financí Stanjura, tak on už vlastně, přestože ta inflace byla jasně predikovaná, jasně jsme ji mohli předpokládat, a jasně byla předpokládaná, protože kvůli vaší vládě už vloni byla v České republice jedna z nejvyšších inflací vůbec ze všech zemí Evropské unie vysoce nad průměrem Evropské unie, takže samozřejmě bylo zcela jasné, že jste nejhorší vláda v Evropské unii, tak vy jste mohli... Ale to vaše diletantství se projevilo i na tom, že tady tvrdě chcete poškodit všechny důchodce, protože pan ministr Stanjura a ministerstvo ani pan premiér Fiala, protože ten vůbec neví, která bije, to si myslím, že už si všimli všichni, to je takový maňásek, že jo, tak to víme, tak prostě vy jste to nedali ani do toho státního rozpočtu pro letošní rok, tu červnovou valorizaci.

To znamená, vy jste se dokonce sprostě rozhodli hodit 3,5 milionu důchodců přes palubu už v loni na podzim. Už jste s tím počítali, že je hodíte přes palubu, akorát jste to tajili, protože bylo před prezidentskými volbami, aby uspěl váš kandidát Petr Pavel, kandidát Fialovy vládní pětikoalice, podpořený Fialou vládní pětikoalicí. A teď samozřejmě po prezidentských volbách už jedete úplně otevřeně a naplno. A teď se tady veřejně vlastně přišlo na to, že vy jste tu valorizaci už ani do toho rozpočtu nedali, že už jste s tím vlastně ani nepočítali, že už jste to ani nepředpokládali. Jasně. Ta inflace se vyhlašuje v únoru. Ale znovu říkám na základě toho, že vaše vláda prokazatelně, už i na sklonku minulého roku bylo jasné, že ohledně té astronomické výše inflace, že jste jedny z nejhorších, že Česká republika je kvůli vám jednou z nejhorších v České republice, tak to bylo přece zcela evidentní, že k té valorizaci bude muset dojít. A my jsme na to upozorňovali, že je potřeba valorizovat řádně a dostatečně, ale už jsem o tom mluvil.

Vy jste radši dali samozřejmě desítky miliard na Ukrajinu, 50 miliard, a důchodce jste hodili, české důchodce, příjemce důchodů jste hodili přes palubu. To je přesně to, na co jsem upozorňoval a došlo k tomu. A ještě před pár měsíci se některá média do mě navážela, ne všechna, to zase musím říct popravdě, někteří už to pochopili a už viděli tu hrůzu, kterou předvádí vaše vláda, ale hlavně média, která jsou na vaší straně jako plně a ostentativně, tak samozřejmě útočila. No a teď i jejich babičky, dědečkové a všichni přijdou kvůli vám o peníze. To znamená, to je samozřejmě tristní situace.

Já to prostě říkám jasně, protože v době, kdy jste si schvalovali tady ten státní rozpočet na letošní rok, tak už bylo naprosto zřejmé, že i v tomto roce bude inflace dramaticky vysoká a že se bude pohybovat stále ve dvouciferných hodnotách, respektive nad 10 %. To přece bylo úplně jasné, že jste jednou z nejhorších vlád v Evropě. Jenom vy tady pořád hrajete nějakou komedii. Nejde tedy o žádné opatření mající za cíl reformu důchodového systému - to, co tady předvádíte - ale čistě o fiskální a rozpočtový krok zoufalé vlády, která ani neumí formálně sestavit rozpočet. Z právního a ústavního hlediska, je tento přístup svévolný a nehodný ústavních orgánů.

Valorizační mechanismus mimořádného zvyšování důchodů byl v minulosti do zákona o důchodovém pojištění zahrnut zcela vědomě proto, aby chránil důchodce, kteří zpravidla jiné prostředky účinné obrany proti inflaci než příjmy plynoucí z jejich důchodů nemají, což se týká hlavně starobních důchodců. Ten valorizační mechanismus tady má sloužit přece také k tomu, abychom chránili příjemce důchodů před pádem do chudoby. Ale to je vaší vládě jedno. Jak už jsem tady sděloval ve svých minulých projevech, tak už i z oficiálních statistik, už i z veřejně přístupných statistik je jasné, že kvůli vaší vládě má přibližně jeden milion seniorů problém s nedostatečnými příjmy a s úhradou nákladů na své základní živobytí. A samozřejmě další jsou v obrovských problémech a jsou samozřejmě na nebo pod hranicí chudoby. Ale vám je to úplně jedno. Fialově vládě je to úplně jedno.

Vy nás chcete zatáhnout do války. Ministryně války Černochová z ODS, ta jenom: válka, válka, válka. Zatáhnout do války. Dokonce strašíte veřejnost termíny typu výběrová mobilizace, protože vy už byste nejradši poslali naše občany do války. A já mám pro vás návrh, když tedy chcete dělat výběrovou mobilizaci, o které hovoříte, a chcete zatahovat Českou republiku do války, tak běžte příkladem vy ministři - paní Černochová, pan premiér Fiala, běžte do první linie na Ukrajinu i s vašimi rodinami. Ukažte nám to! To ale nikdo z vás neudělá! Občany byste posílali, občany byste zatahovali do války, ale abyste vy sami šli příkladem, to ne! Protože v tom návrhu, jak víme, je, že budou vyčleněni z toho poslanci a jejich rodiny. Takže vy sami, kteří chcete posílat občany, tak se sami vyčleňujete. To prostě je neuvěřitelná situace!

Takže já vám říkám, jestli chcete Českou republiku zatahovat do války, běžte vy sami do první linie a netahejte tam ostatní občany! Nezatahujte nás do války! Blázni blázniví! To není normální, tohleto. To není naše válka. Nestrašte už lidi. My nejsme ve válce, jak lhal premiér Petr Fiala tady loni na jaře, že prý Česká republika je ve válce. Ať nelže! Ať nás nestraší! Ať nerozděluje společnost! Ať nešíří nenávist! My nejsme ve válce. Ať nás nezatahuje nikdo do války dvou postsovětských republik! Ještě do občanské války navíc. Jsou tam jasné rysy občanské války. To znamená, já vám říkám, nestrašte nás a dávejte peníze našim lidem. Neokrádejte důchodce. Neokrádejte těch 3,5 milionu lidí.

A vůbec není pravda to, co říkají někteří vládní politici, že tento valorizační zákonný mechanismus nepočítal s vysokou inflací. Teď jsem tady viděl před chvílí jakéhosi vládního poslance, jehož jméno neznám, ale stojí tady po mé pravici, jak si klepal na hlavu, když jsem mluvil o tom, že nemáte okrádat 3,5 milionu důchodců. Já si zase klepám na hlavu, proč vy okrádáte 3,5 milionu příjemců důchodu.

Tady vidíte, jak se tady arogantně chovají ještě i při mém vystoupení poslanci vládní pětikoalice, kteří, když tady bráním 3,5 milionu důchodců, tak si ještě klepají na hlavu, protože už je chtějí okrást, okrást co nejrychleji a nasypat si sami sobě do kapsy. Protože i tenhle ten poslanec vládní koalice, jehož jméno neznám, tak také hlasoval pro zvýšení svého vlastního platu od 1. 1. Stejně jako jeho kolegové. Určitě. Ano, kýve, hlasoval. Takže tohle to je politika vládní pětikoalice Petra Fialy. Výsměch do obličeje všem občanům. Naopak. Počítal... a naopak. Tady, co se týče té inflace. Tak ten, ten původní valorizační zákonný mechanismus počítal s jakoukoliv inflací. A hlavně byl takto vědomě zkonstruován proto, aby se příjemci důchodů ve velkých počtech nestávali klienty institucí vyplácejících sociální dávky, ale aby jim příjem postačoval k důstojnému životu, protože si to ve svém životě odpracovali a předplatili. Proto není věcný důvod tento mechanismus měnit. Ten valorizační mechanismus, jak jsem říkal, je tady přece proto, aby stát chránil důchodce před pádem do chudoby, ale vy ho rušíte, vy ten mechanismus, který je nastaven, tak vy ho rušíte a chcete ho měnit teď zákonem, abyste mohli tu valorizaci snížit v průměru o 1 000 Kč měsíčně na jednoho příjemce důchodu. A jak říkám, to je pro SPD zcela nepřijatelné, proto tady už čtvrtý den ze všech sil obstruuju a bráním, bráním tomu, aby ten zákon byl přijat.

Samozřejmě v této souvislosti už tady o tom diskuse byla. Jsem zvědavý, co udělá prezident Petr Pavel, protože ten je podpořen Fialovou vládní pětikoalicí. Ten, doufám, a já ho k tomu vyzývám, aby tento váš návrh zákona zamítl, aby ho odmítl, aby ho vetoval, když to řeknu přesně. Aby ho vetoval. A tady přesně uvidíme, na jaké straně stojí prezident Petr Pavel. Jestli stojí na straně 3,5 milionu českých příjemců důchodů nebo stojí na straně okradení 3,5 milionu českých příjemců důchodů. Jo, mluvil o tom, že, takže to jsem tedy zvědavý. Samozřejmě v případě, že by to vetoval, tak vy ten zákon nestihnete přijmout, což je důležité, abych vysvětlil i pro veřejnost, protože vás tlačí čas, to znamená v případě, že on to bude vetovat, tak se vám to nepodaří dát včas do té sbírky zákonů podle všeho. A samozřejmě by to spadlo pod stůl. Takže prezident Petr Pavel to má v rukou, že jo, zvláště kdyby to vetoval v té lhůtě, co má, až v tom krajním datu, tak v podstatě by to... podle mého názoru už se to nestihne dát logicky do té sbírky zákonů, a tím pádem by to padlo pod stůl. A důchodci by dostali víc peněz. A podpořil by boj SPD za 3,5 milionu důchodců.

Mám ale v tuto chvíli neblahé tušení, že prezident Petr Pavel půjde na ruku Fialově vládě a podpoří okradení 3,5 milionu důchodců, což by samozřejmě byla těžká rána pro 3,5 milionu občanů. A já znovu vyzývám prezidenta Petra Pavla, pakliže si to tady vláda protlačí, ten zákon, a jak říkám, je to boj už čtvrtý den, tady 20 poslanců SPD ze všech sil bojuje proti 108 poslancům vládní pětikoalice. To obrovská přesila proti nám. Ale jak jsem říkal, nechám tady všechny své síly a budu bojovat do poslední, do posledních sil za těch 3,5 milionu příjemců, důchodů a tak, a to taky dělám. tak... Samozřejmě i ten prezident Petr Pavel v případě, že by to tady prošlo a projde to Senátem protože v Senátu má vládní pětikoalice většinu, to je výsledek demokratických voleb, tak samozřejmě pak by tou instancí byl prezident Petr Pavel. Tak jsem zvědavý, co udělá. Ale znovu říkám, tuším, že tam je dohoda, dohoda na okradení 3,5 milionu příjemců důchodů. Ale třeba na základě této mojí výzvy, protože Petr Pavel se nevyjádřil, přitom já bych čekal dávno od prezidenta vyjádření, že bude na straně 3,5 milionu důchodců, aby je vláda neokradla, lavíruje, čeká. To je opravdu taky otřesný v takto zásadní věci lavírovat, to znamená v telefonátu prezidentce Tchaj-wanu nelavíruje, to udělá hned. V kontaktování Ukrajiny, nelavíruje, udělá hned, ale v ochraně 3,5 milionu důchodců lavíruje. Čekáme na to, jestli je tedy pro nebo proti. To je otřesné, otřesné. To jsou přece věci, kde nelze dělat kompromisy, kde nelze ustupovat, podle názoru SPD. Tady bychom očekávali jasné zastání třetiny, aby se postavil na stranu třetiny občanů České republiky proti vládě Petra Fialy. No, takže to jsem na to opravdu zvědavý, jak to bude, protože tady to je samozřejmě ta poslední instance. A já jsem tu výzvu vůči novému prezidentovi jasně tady formuloval. A samozřejmě v případě, že by bylo veta, tak se to vrací do Poslanecké sněmovny. Tím pádem byste samozřejmě nestihli už to prohlasování a už by se to nestihlo, aby to vyšlo ve Sbírce zákonů, protože to musí být v březnu. A samozřejmě potom by ten zákon už nevstoupil v platnost a vy byste tím pádem nemohli okrást ty důchodce o tu valorizaci. Takže to samozřejmě je taky důležitý moment, který jsem tady chtěl zmínit, no, a to se tady, myslím, jasně ukáže. Jako jasně se ukáže, kdo je na čí straně a jak vlastně smýšlí. To jsem zvědavý, to jsem zvědavý.

V této souvislosti, když tedy posunu své vystoupení dál, tak v souvislosti právě s tou valorizací důchodů, tak nelze akceptovat ani ujišťování ze strany vlády, že má jít o jednorázové opatření ve vztahu k valorizaci důchodů vzhledem k tomu, že - pro vládu možná překvapivě - vysoká inflace trvá i nadále. A situace roku 2022 se může opakovat. Pokud jde o rozpor vládou navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem a otázku legitimního očekávání důchodců ve vztahu k výši mimořádné valorizace, je zcela zásadní zejména to, že všechny rozhodné skutečnosti, které zakládají povinnost vlády provést jejím nařízením zvýšení důchodů, již dávno nastaly. A je tak známo, odkdy a o jaké částky mají být důchody zvýšeny. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL přesto v naprostém rozporu s tím, s odstupem asi 14 dnů v reakci na finanční dopad zákonné úpravy, s nímž státní rozpočet údajně nepočítá, tak to už jsem komentoval, chce zákonné podmínky zpětně změnit. A přitom všichni dobře víme, že retroaktivita právní úpravy je podle konstantní judikatury Ústavního soudu České republiky nepřípustná.

No, jestli vidím správně, tak tady ani ministr Marian Jurečka není, ministr Marian Jurečka tady není. Takže on na to kašle úplně už. Já tady říkám závažné věci, jako předseda jedné ze dvou opozičních stran. On na to kašle, on už odešel, on ostentativně kašle na všechny důchodce. Jo, takže vy tady chcete okrást a půl milionu důchodců a on jde stejně pryč a ještě mi tady vládní poslanci ukazují, že je tady ministr školství Balaš, který s tím nemá ale vůbec nic společného, jenom to, že je součástí vlády a podporuje to taky, ale předkládá to tady ministr Jurečka. Takže on už odešel ze sálu. Proč by to poslouchal? Přece on už je rozhodnutý, když jste rozhodnutí okrást důchodce, tak přece tady nebude poslouchat Okamuru, který ty důchodce chrání. To je ministr Jurečka, to je jeho přístup, tak to je. A to jsem si taky mimochodem všiml, jo, že vždycky, když jdu mluvit, tak přestože místo ministra Jurečky je zde, aby byl v záběru kamery, on si vždycky při mém projevu odsedne mimo ten záběr a jde si sednout buď na kraj anebo do lavice, aby nemohl být konfrontován s těmi svými otřesnými návrhy. To jsem si všiml už opakovaně tedy a všimli jsme si toho všichni. Takže místo, aby si seděl tady a aby veřejnost viděla v tom záběru přesně reakce na moje vystoupení, tak on si vždycky srabácky odsedne, jo, aby nemohl být konfrontován s těmi svými otřesnými návrhy.

Toho jsem si všiml už opakovaně. A to musíte uznat všichni. Vždycky odsedne dál, jo, takže není to chlap, když řeknu slova vašeho exponenta, vaší vládní koalice, byť bývalého premiéra Topolánka z ODS. Asi nemá gule, jo, postavit se přímo za osobu. Já opět, já nejsem vulgární, to je výraz vašeho premiéra, expremiéra za ODS, že jo, takže to je jedna věc. Já bych se do očí dokázal dívat, já s tím problém nemám, já nemám strach z toho, co říkám, nebo stojím si za svými slovy. Někdo asi na to nemá nervy, obhajovat tady to, že sám navrhuje okradení 3,5 milionu seniorů. To je k smíchu. Místo aby tady seděl přímo metr ode mě, je to takové příznačné, někteří chlapi prostě ustupují, vyhýbají se. Ale to není můj případ. Takže namísto toho, aby vláda v příslušné lhůtě vydala prováděcí nařízení, kterým byla povinna zvýšit procentuální výměru starobního důchodu o zákonem stanovenou výši, pokouší se o účelovou a zpětnou změnu zákona, dle něhož má při tomto zvýšení důchodů postupovat, a to brutálním snížením zvýšení procentní výměry ze zákonem stanovených 11,5 % na 2,3 % a 400 korun.

Mimochodem, kdo z vládních poslanců, kteří tady nebyli v minulém volebním období, se náhodou ptá, proč takto personifikovaně mluvím o mistru Jurečkovi, tak si vzájemně připomeňte, jakými neuvěřitelně sprostými vulgárními výroky, respektive neadekvátními, mě tady častoval, že potom ho tady... ohradila se tady celá sněmovna proti těm sprosťárnám, co o mně říkal, a musel se mi tady veřejně omluvit vzápětí. Takže tento člověk se neumí chovat a samozřejmě já si to nenechám líbit, kdo překračuje, kdo v osobní rovině mě tady hanlivě nazývá a sprostě tady o mně mluví v osobní rovině... Politický souboj je v pořádku, názorový. Takže jenom pro vysvětlení, jako, jak se do lesa volá, tak se z něj také ozývá. A já říkám, kdo bude, kdo tady bude vést politický souboj, byť tvrdý, ale v politické rovině, to je v pořádku, ale v osobní rovině si tady nadávat opravdu nenechám. A kdo začne, tak já k tomu mlčet prostě nebudu, v žádném případě. Takže asi takhle ještě k tomu ministrovi Jurečkovi. Přitom já jsem o něm nikdy nic v osobní rovině neřekl do té doby samozřejmě, ale ani od té doby. Mě nějak detailně nezajímá. Mě zajímají, mě zajímají politické kroky, mě zajímají politické kroky ministrů a politické návrhy vlády a programový souboj, a to, abych prosadil program SPD.

Tím návrhem vlády... Vláda okrádá všechny důchodce s měsíční penzí nad 8 000 Kč, což je úplně něco strašlivého. Takto jde jen o definitivní razítko na asociálnost Fialovy vlády, která nemá obdoby. Co tím vláda vlastně říká, jaký tím vysílá signál? Že měsíční důchod ve výši například 1 000(?) korun považuje za naprosto dostatečný a není třeba jej valorizovat dle zákona. To znamená, že měsíční důchod například ve výši 10 000 korun, teď nevím, jestli jsem to řekl správně, tak se radši opakuju, považuje vláda za naprosto dostatečný a není třeba jej valorizovat dle zákona? Třeba osoba, která má důchod 9 000 Kč měsíčně, má pohodlnou finanční rezervu, nám říká vláda a může se uskromnit a přispět tak neschopné Fialově vládě na snížení deficitu státního rozpočtu. Protože vy v podstatě snižujete valorizaci, ano, všem důchodcům od 8 000 korun výš. To je neuvěřitelné úplně, to je neuvěřitelné. Vy už jste se naprosto odtrhli od reality?

A také vláda argumentuje hlavně tím, že zákonné zvýšení valorizace by zvýšilo schodek rozpočtu a státní dluh. Když pominu vládní diletantství, které s prostředky na zákonnou valorizaci v návrhu rozpočtu vůbec nepočítalo, prostě vůbec s tím nepočítali, celé to budí dojem, že důchody a důchodci jsou jediným a z pohledu Fialovy vlády, tak to celé, jak to tady předkládáte, tak to budí dojem, že z pohledu Fialovy vlády jsou důchodci jediným a hlavním viníkem zadlužování státu. A že starobní, invalidní a pozůstalostní důchody jsou jedinou rozpočtovou položkou, kterou je možné škrtat a krátit. To z toho vyplývá, to vyplývá z toho vašeho návrhu. Já myslím, že samozřejmě v SPD zásadně nesouhlasíme, abyste škrtali a krátili invalidní, pozůstalostní a starobní důchody, protože tím viníkem zadlužování je vaše vláda Petra Fialy. Vaše diletantství, vaše priority, kdy rozdáváte desítky miliard do ciziny, místo abyste se postarali o naše potřebné občany. A ještě se tím chlubíte dokonce. Vypovídá to o vládě víc než cokoliv jiného. Jste ochotni a schopni a doslova se v tom vyžíváte, když vidím, jak na schválení změny zákona spěcháte. Jste si to tady natvrdo prohlasovali v legislativní nouzi, protože už spěcháte, abyste mohli okrást důchodce co nejrychleji. Vaše vláda chce šetřit pouze na bezbranných, starých a nemocných občanech, kteří svou prací přispěli do státního rozpočtu v úhrnu za své životy stovkami miliard korun. Přitom desítky naprosto zbytných položek, jejich proplácení vám přitom neukládá žádný zákon. A takové položky, jako ty politické neziskovky a další, jsou pro vás posvátnou krávou. Styďte se.

Opakuji, důchodcům už nárok na valorizaci dle platných zákonných pravidel vznikl. Nejpozději 10. února 2023 v den ohlášení údajů o aktuální inflaci Českým statickým úřadem. Ale fakticky už třicátý první 31. ledna 2023, dnem uplynutí rozhodného období. Vláda argumentuje tím, že hrozí významné hospodářské škody. Samo o sobě je zarážející, že politici pětikoaliční vlády premiéra Fialy považují zvýšení důchodů našim seniorům, invalidům, ovdovělým občanům a sirotkům za škodu, což je až urážlivé. Navíc se jedná o rozdíl 19 miliard, což je v kontextu celého rozpočtu poměrně zanedbatelná částka, když kvůli vaší vládě bude jen letošní rozpočtový deficit okolo 300 miliard. Ať vláda šetří jinde, na zbytných výdajích, na platbách do zahraničí, na dotací soukromým subjektům a neziskovým organizacím, čistě politickou agendou, ať šetří na provozním výdaji vlády a tak dále. O tom už jsem hovořil. A tak a podobně. A nikoliv na bezbranných lidech, kteří celý život poctivě pracovali pro český stát, anebo jsou vážně nemocní. A dále, proč se bavíme jen o výstupech a výši valorizace? Tato mince má přece dvě strany, přičemž tou základní a primární a nejdůležitější je růst inflace.

Ale teď bych se ještě krátce vrátil k Ministerstvu práce a sociální věcí. To jsme se dozvěděli zajímavé informace včera. Ministrovi Jurečkovi na ministerstvu radí šest lidovců placených, kteří dokonce kumulují funkce. Jsou to tedy, pane ministře Jurečko, zase tak nekompetentní, což víme, nebo jsou to navíc ještě politické trafiky pro vaše lidovecké kamarády? Šest lidovců si upíchl jako poradce ministr Jurečka na ministerstvu. Tak samozřejmě důvodem je to, že nevíte, která bije. To je jasné, protože šest lidoveckých poradců placených ještě z kumulujících funkcí, tak ty jsou placeni ještě z jiných míst státní správy.

Samozřejmě já v tom vidím i politický rozměr, protože jak víte, to víme, tak je velká nervozita i v KDU-ČSL, ohledně vás. Já samozřejmě znám lidi v KDU-ČSL, to ostatně víte. A spousta lidí už vás, pane ministře Jurečko, nechce jako předsedu KDU-ČSL. A vy to víte, že nechtějí, protože vy jste srazil preference z volitelné strany na úplně nevolitelnou, pod pět procent a srážíte je dál, to znamená, oni už vás nechtějí v KDU-ČSL, nechtějí, abyste byl předsedou. Neříkám všichni, ale část určitě ano, o té vím. Proto vy to podle mého názoru děláte tak, což je opět to nejšpinavější a nejhorší, co můžete dělat, je to, že vy ty straníky, které máte, ty vlivné straníky, kteří rozhodují o vaší politické budoucnosti v KDU-ČSL, tak jim dáváte z veřejných peněz placené trafiky. To znamená, necháte platit vlastně z peněz nás všech, aby vám potom výměnou za to dali hlasy, až se bude hlasovat znovu o předsedovi KDU-ČSL. Vy si je vlastně uplácíte veřejnými penězi podle mého názoru. A já myslím, že mám pravdu, že lidovci to vždycky dělali podobným způsobem, nejenom lidovci tedy, ale vy jste na to experti vždycky celou dobu, že vy vlastně rozdáváte natvrdo, a nejen tam, musím říct, politické trafiky těm vlivným lidovcům, kteří potom samozřejmě rozhodují o tom, kdo bude předseda KDU-ČSL. Takže vy zneužíváte přímo flagrantně veřejné peníze.

Mimochodem, proto je to jeden z důvodů, proč máte podle mého názoru tolik lidoveckých poradců a z řad lidovců. Konkrétně už máte šest poradců z řad lidovců a ještě i další mimo to, které platíte. Takže to je situace na Ministerstvu práce a sociálních věcí za vedení Mariana Jurečky. Proč o tom hovořím? Protože pro vaše politické trafikanty a pro vaše politické exponenty peníze máte a plnými doušky je sosáte pro KDU-ČSL, ale na důchodce nemáte. Respektive máte, ale důchodcům dát nechcete. A nejenom, že nechcete dát. Vy dokonce tady předkládáte návrh jménem vlády, samozřejmě, aby to nebylo jenom na vás, jménem celé vlády, ale vy jako ministr práce a sociálních věcí teď předkládáte návrh, kterým okrádáte 3,5 milionu příjemců důchodců. Takže já jsem to chtěl dát do toho protikladu. Vy jste na mě teď ukazoval. Gestikuloval na mě ministr práce a sociálních věcí, protože jste mimo kameru, protože sem si sednout nechcete na vaše místo, tady, zde máte místo, tady v záběru kamery máte místo, tady jste měl gestikulovat, tady jste měl gestikulovat a tady jste měl ukazovat, co jste na mě ukazoval, když jsem říkal, že okrádáte, že navrhujete okrást 3,5 milionu důchodců. Tady jste to měl ukázat, aby to viděla veřejnost, jakým způsobem zcela prostě opovrhujete těmi 3,5 milionu důchodců. Tady pan ministr před chvílí takhle na mě ukazoval, když jsem tady říkal, že berete důchodcům, a pro vás je to jenom žvanění. Takže já jsem to tady radši ukázal, když vy nemáte odvahu si sednout tady na vaše místo za mě, abyste mohl přímo, když tak, to ukazovat na kameru. Ale já to tady samozřejmě budu reprodukovat.

Říkám, ať vláda bojuje proti rasantnímu zdražování. Nástroje na to má, a ať nesvádí růst inflace na válku na Ukrajině. Není to pravda. Znova, protože tady pan ministr předtím nebyl. Kdyby vy jste, pane ministře, nemluvil v minulém volebním období o mně vysloveně hanlivě a hanlivě, a to, co se tady vykládalo mně ve sněmovně, na základě čehož jste se mi potom musel na základě reakce celé sněmovny vzápětí omluvit tady na mikrofon, tak já bych se spíše zaměřil na tu programovou a politickou rovinu. Takže jestli tady teď gestikulujete, tak si za to můžete jenom sám a jenom, co můžu doporučit, je, abychom se v vzájemných diskusích věnovali věcnému a klidně tvrdému politickému souboji o programových prioritách a o návrzích. Ale kdo prostě nechá tu osobní rovinu mimo, tak já ji také nechávám mimo, ale řekl bych, slušně řečeno, kakat na hlavu si nenechám prostě tady. To v žádném případě, protože tady bráním celé SPD a takovéto zesměšňování, co se tady předváděl minule, zesměšňování za každou cenu, tak to opravdu si já líbit nenechám jen tak. Jestli někomu vadí to, co říkám, tak by neměl hlavně začínat tím, co říká o mně, a protože já si to samozřejmě potom jako chlap líbit nenechám, to je přece pochopitelné. A platí to, i kdybyste napadl, a v tom jsou lidovci taky experti a další politici, že napadají ostatní, tady SPD a další lidi. A já budu vždycky bránit SPD, naše voliče, naše členy a všechny slušné občany. To znamená, pojďme ale dál.

Dle oficiálních údajů za leden letošního roku byl měsíční růst inflace v České republice suverénně nejvyšší ze všech evropských států, všechny ostatní jej měly pod úrovní dvou procent. Mnohde cenová hladina dokonce klesla. Klíčovým parametrem v našem průběžném důchodovém systému je počet plátců, tedy počet aktivních zaměstnanců a živnostníků odvádějících důchodové pojištění. Naší prioritou, prioritou SPD, je proto zvýšení porodnosti. Samozřejmě porodnosti ve slušných rodinách, nikoliv těch nepřizpůsobivých, to je pochopitelné. Speciálně podpoříme, my jako SPD chceme speciálně podpořit mladé pracující rodiny, pracující rodiny s dětmi a pracující rodiny s nižšími příjmy. Navrhujeme zavedení výhodných manželských půjček pro pracující rodiny s výrazným snížením splácené částky vždy po narození dítěte, a poskytnout příspěvek na splácení hypotéky rodinám v době, kdy jeden z rodičů pečuje o dítě v rámci rodičovské dovolené. Navrhujeme i výrazně zvýšit daňová zvýhodnění na děti na dvojnásobek u prvního, u druhého dítěte v rodině, a na čtyřnásobek u třetího a každého dalšího dítěte. Pracujícím rodičům chceme zvýšit porodné na první a druhé dítě a poskytnout jim porodné i u třetího a každého dalšího narozeného dítěte.

Rodičovský příspěvek je nutné, a navrhli jsme to opakovaně, pravidelně zvyšovat. Vláda to blokuje, vlastní návrh není schopna předložit. A ještě zvažujete sebrat rodinám, kde pečují o nejmenší děti, zrušením slevy na manželku a manžela. Další záležitost ministra práce a sociálních věcí Jurečky. Ale pravda, mluví o tom i ministr financí a místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. My s tím samozřejmě nesouhlasíme. Vy v podstatě chcete okrást o peníze úplně všechny skupiny obyvatel, protože sám tady ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Jurečka v rozhovoru pro Novinky přece říkal, že chcete zvýšit zdanění všech fyzických osob, což znamená všech pracujících lidí v České republice. Tak to je tedy otřesná situace. Sami sobě peníze jste si odsouhlasili, zvýšili jste si platy, dali jste vašim spolustraníkům politické trafiky, z veřejných peněz. A kde na to vzít? Zdaníte všechny občany České republiky. A sám tady ministr Jurečka říkal, já si to pamatuju, ten váš rozhovor pro Novinky. Byl to v prosinci. Tak jste říkal, že zvyšovat daň všem fyzickým osobám a daň z nemovitosti. A teď už víme, v jakém kontextu jste to řekl. To znamená okrást důchodce o průměru 1 000 korun. Řada důchodců, příjemců důchodů, třeba na venkově bydlí ve svých nemovitostech. Už teď jen tak tak finančně vychází. A vy jim vezmete peníze a ještě zvýšíte daň z nemovitosti, abyste je dostali úplně na dlažbu. Tam už není východisko. To je politika KDU-ČSL a vlády pětikoalice. To je otřesné. A ta matematika, myslím, že je úplně jasná, protože pro příjemce důchodu, kterému je třeba 80, 85, 90 let, on si nemůže nikde přivydělat, nemá na to sílu logicky, takže je plně závislý na tom důchodu, na který má oprávněný nárok. A vy, když zdvihnete daň z nemovitosti a ještě snížíte tu valorizaci... A to ještě mluvíte o zvýšení DPH, přičemž spotřební koš seniora se liší od spotřebního koše člověka v produktivním věku, protože tam mnohý mnohem větší poměr například léků, ale i léky byste tím pádem zdražili, protože léky jsou také v té snížené sazbě DPH, kterou vy chcete zvýšit.

No, tak to tedy jste opravdu poslali další a další statisíce důchodců na dlažbu, do neřešitelné situace. Připomenu tu reportáž televize Prima, ta byla velmi smutná, ale děkuju za to televizi Prima, protože jak tam byla ta reportáž s tou seniorkou, která dělala celý život účetní - ani paní, která v podstatě dělala účetní a v podstatě poměrně jistě zběhlá v těch formulářích, tak brečela v reportáži, nevěděla, neví, jak vlastně si zažádat při té obrovské složitosti. Neví, jak si zažádat vlastně o nějakou sociální podporu a navíc jí to připadalo i potupné. Logicky. Po celoživotní práci pošlete seniorku, osmdesátiletou seniorku, na dávky. To je, to je opravdu zrůdné úplně ze strany vlády.

Jinak samozřejmě z našeho pohledu, z pohledu SPD jsou nutná i další prorodinná opatření. Například veřejná zařízení předškolní péče musí být podle našeho názoru financována z veřejných zdrojů a musí být dostupná na celém území státu.

Zavedení zkráceného pracovního týdne či částečných úvazků pro rodiče předškolních dětí za plnou mzdu, kdy rozdíl v mzdových nákladech by soukromým zaměstnavatelům doplácel stát. Výrazné příspěvky na školní pomůcky, kroužky a stravování. Velmi podstatný je i tlak státu na zvyšování v evropském kontextu nesmyslně nízkých českých mezd. Přestože produktivita našich zaměstnanců je srovnatelná s evropským západem. Ostatně tady si na to oprávněně stěžují někteří odboráři i ze Škodovky z Mladé Boleslavi. A já jim rozumím, že se jim nelíbí, že za ty zisky, které má Škodovka, se zvyšují platy v Německu, ve Wolfsburgu, místo aby se zvyšovaly ještě více platy pracovníků v České republice.

Takže to je ten systém, systém toho, jak se tady v rámci té Evropské unie, je to systém Evropské unie, v podstatě vyvádí ty peníze České republiky na úkor naší republiky a našich občanů. A samozřejmě my s tím nesouhlasíme s tímhle, s takovým systémem. Stát musí podle našeho názoru usilovat o zvýšení těchto nesmyslně nízkých mezd. Protože třicet let po sametové revoluci a pořád jsou tady třetinové platy než ve vyspělých západních zemích, vláda na tom nepracuje. A stát musí usilovat o zvýšení těch nízkých mezd, mimo jiné například skrze navyšování minimální mzdy a zaručených mezd. Samozřejmě navyšování minimálních mezd takovým způsobem, aby to zase neohrozilo zaměstnanost. To je důležité samozřejmě říct hlavně u těch nízkopříjmových skupin občanů a u těch manuálních profesí, ale to my říkáme od začátku. Jedině tak dosáhneme přirozenou cestou vyššího výběru důchodového pojištění bez toho, abychom zvyšovali jeho procentní sazbu, což my v SPD odmítáme.

A pochopitelně stát musí maximálně kontrolovat ta místa, kde důchodové odvody nejvíce unikají, pracovní agentury, práce načerno, a nikoliv zvyšovat odvody skutečným a poctivým živnostníkům. No, ale ona i ta práce načerno má svoje důvody, protože vláda neřeší exekuce. SPD je jedinou stranou, která navrhuje zestátnění exekutorů. Protože systém se vymkl kontrole kvůli dosavadním vládám, takže samozřejmě řadě občanů potom nezbývá nic jiného v tomto drakonickém systému, než aby pracovali načerno. A já myslím, že by mělo být úkolem státu ten systém upravit tak, aby dlužník dostal, pardon, aby věřitel dostal své peníze, zároveň dlužník nebyl tak sedřen z kůže, že to ve finále způsobuje státu ještě větší škody jak na sociální dávkách, tak samozřejmě i na tom, že potom chybí ty odvody. Ale my to tady říkáme celou dobu a je to, jako když hrách na zeď hází.

No a nikoliv aby vláda zvyšovala odvody poctivým živnostníkům a našim pracovníkům, pracovníkům pracujícím České republice. No ale vláda, jak víme, tak chce zvýšit odvody živnostníkům a chce zaříznout i živnostníky. Nemám teď aktuální číslo, ale když jsem o tom mluvil ve Sněmovně, je to asi rok, dva, tak bylo asi milion držitelů živnostenských listů. A ty všechny chcete zaříznout taky, tak jim chcete sáhnout peníze. Abyste zase mohli poslat třeba na Ukrajinu, už jste tam poslali 50 miliard a teď chcete okrást o peníze úplně všechny v České republice. Proto se ani nedivím, že občané přezdívají Fialově vládě "ukrajinská vláda" a že přezdívají premiérovi Fialovi "ukrajinský premiér". Já se tomu vůbec nedivím, protože to jsou fakta a v podstatě já občanům dokonce i plně rozumím v tomto, v této přezdívce, kterou dávají vládě a premiérovi Fialovi. Občané prostě správně vycítili, že vy nejste vláda pro české občany. Vy jste vláda pro své vlastní kapsy a pro zájmy ciziny. Tak když čtu internet, tak říkají, že jste buď zaprodaná vláda, ale musím říct, byť je to poměrně silné slovo, ale už to píší tisíce lidí, říkají, že jste vlastizrádná vláda. A musím říci - a že je to vlastizrádná vládní pětikoalice, protože nehájíte zájmy občanů České republiky, ty chcete okrást o slíbené peníze a na úkor občanů České republiky posíláte peníze někam do zahraničí pořád. Takže ano, to přizdívko (přezdívka) vlastizrádná je v podstatě příznačné. Takže a podle vašeho názoru důchodový systém musí být plně - Mimochodem ti, co jednají vlastizrádně, tak jsou vlastizrádci samozřejmě.

A důchodový systém podle našeho názoru musí být plně garantován státem výhradně formou jeho průběžného financování. Je pro nás nepřípustné zavádět jakoukoliv podobu povinných odvodů do soukromých penzijních fondů. A znovu říkám k tomu, co jsem před chvílí řekl, jsou to názory občanů, aby to zase někdo tady nepodsouval, že snad Okamura tady vymýšlí nějaká přízviska. Ne, podívejte se na internet, podívejte se například na diskuze, na mé profily, a to mě sleduje téměř půl milionu českých občanů na mých sociálních profilech, takže to je poměrně dost velký průřez. To není, že to píše jeden občan. To píšou tisíce lidí. Ale ne jednorázově, to píšou pořád tisíce a tisíce lidí. Takže já, protože jsem - tady zastupuji občany a naše voliče, proto jsem měl potřebu vám sdělit, co si myslí minimálně občané z řad, někteří občané z řad voličů SPD, ale možná i voličů jiných stran.

Co SPD naopak preferuje a chceme, tak je výrazná státní podpora různých forem zajištění na stáří mimo klasický důchodový systém. Tedy například podpora dobrovolného penzijního připojištění, životního pojištění, stavebního spoření a podobně. A zase Fialova vláda jde opačnou cestou a tuto podporu hodlá razantně snížit. Což samozřejmě ochotu a motivaci lidí zajistit se na stáří velmi oslabí.

Pro hnutí SPD je jakékoliv zvyšování hranice pro vznik nároku na starobní důchod absolutně nepřijatelné. Naopak požadujeme její zachování na 65 letech či případně i její snížení. Odmítáme, aby čeští občané, aby byli čeští občané nuceni pracovat v náročných podmínkách do velmi vysokého věku na úkor zaslouženého odpočinku. No a jak se k tomu staví Fialova vláda? Fialova vláda otevřeně navrhuje zvýšení věku, odchodu věku do důchodu pro české občany na 68 let. Na šedesát osm let! Což by byl nejvyšší věk odchodu do důchodu v celé Evropě. Můžu jenom poprosit? Klidně si povídejte, ale jenom - protože když je to - ne v pohodě, děkuju. Tak. Takže vy chcete teď, abych neztratil nit - váš návrh je zvýšit věk odchodu do důchodu a už to zaznělo i celým mediálním prostorem, na 68 let. A SPD s tím zásadně nesouhlasí. Protože to by byl nejvyšší věk odchodu do důchodu vůbec v celé Evropě. Takže takhle, takhle jedná Fialova vláda. Vy nás skutečně táhnete úplně k nejhorším zemím. Ale jak si mají v 68 letech hledat lidé, třeba když pracují v manuální profesi, práci?

No tak paní Pekarová Adamová, předsedkyně sněmovny a TOP 09, řekla před měsícem v partii na Primě, arogantně na to odpověděla, přece lidé nemusí být celý život v jedné práci. No a jak si mají tedy - No tak to je šílené. Takže podle paní Pekarové je jednoduché si zřejmě najít v 68 letech pro manuálně pracujícího člověka, třeba celoživotně manuálně pracujího člověka, jinou práci. Ta se zbláznila, to není normální, tohleto asociální vyjadřování předsedy, předsedkyně TOP 09, vládní strany, druhého nejvyššího ústavního činitele České republiky, předsedkyně Sněmovny. To je šílené úplně. No a my s tím prostě nesouhlasíme. A můj názor je, že paní Pekarová Adamová by vůbec neměla být předsedkyní Sněmovny. Protože jestli někdo způsobuje škody České republice, tak je to právě ona, její vyjadřování a škody českým občanům. A já myslím, že už je to opravdu za hranou, to její vyjadřování proti, proti lidem, proti občanům.

Takže tahleta vyjádření, jako že si mají lidi v osmašedesáti jít hledat jinou práci a podobně, tak to skutečně odpovídá extrémním vyjádřením. Takové vyjádření já považuji za vyjádření extremisty, politického extremisty, a to paní Pekarová bezesporu je. Protože tohleto je, co ona může vypustit z úst, je úplně neuvěřitelná věc.

A pojďme zpátky co nejblíže zase k tomu návrhu zákona. Jedním z klíčových argumentů je pro nás i to, že zatímco celková doba dožití se průběžně pomalu zvyšuje, tak zvaná délka života ve zdraví již cca padesát let zůstává prakticky stejná. U mužů délka života ve zdraví činí nyní 61 let a u žen 62 let. Jak vyplývá z informací Českého statistického úřadu a Ministerstva zdravotnictví, to znamená, že i současná hranice 65 let věku pro odchod do důchodu je vysoká. A jakékoliv úvahy o jejím dalším zvyšování jsou jen další cynickou a asociální bezohledností vůči českým občanům ze strany současné Fialovy pětikoaliční vlády, která stále není schopna připravit a schválit dlouhodobě odkládanou důchodovou reformu.

Uvědomme si další závažnou věc. Kromě věku 65 let musí každý, kdo chce pobírat starobní důchod, splnit i druhou podmínku, což je 35 let odvádět důchodové pojištění. Když to nesplní, jde do důchodu později. To dodávám k tomu nesmyslnému nápadu ministra Jurečky z KDU-ČSL nastavit věk odchodu do důchodu na různé úrovně dle profese, délky studia a podobně. To je prostě nepřijatelné.

A za velice důležité my v SPD považujeme masivní podporu těch občanů, kteří se dobrovolně rozhodnou pracovat i po dosažení důchodového věku. Například by měly být podle našeho názoru zcela odpuštěny daně z příjmů i zdravotní pojištění. A ten, kdo se dobrovolně rozhodne odložit si vyplácení starobního důchodu, by neměl platit vůbec žádné odvody. Jako hrubá mzda by se měla rovnat i čisté mzdě.

Toto jsou namátkou některé body důchodové reformy dle SPD a máme jich připraveno mnohem víc. Takže to je jenom pro ty, kdo se ptají, co jsou návrhy SPD, a už jsem jich řekl poměrně hodně.

Ale jedna věc v nich není a nikdy nebude - v těch našich návrzích. Jakákoliv myšlenka na to, že bychom naše důchodce okradli o peníze, které jim po právu patří, jako to hodláte udělat vy. Takže znovu zopakuji, že hnutí SPD důrazně protestuje proti plánu Fialovy vládní pětikoalice okrást tři a půl milionu českých příjemců důchodů. Důrazně protestujeme proti tomu, že chcete okrást příjemce starobních, invalidních, vdovských, sirotčích důchodů o zákonem danou valorizaci. A znovu říkám, že podle názoru SPD je to v rozporu s ústavou i s veškerými zásadami slušnosti a morálky.

Děláte to jen proto, aby vaše vláda účetně srovnala výdaje, které vaše vláda národní zkázy vyhazuje na posílání zbraní a na různé zájmy v zahraničí, na vyvolání války, na podporu ekonomických migrantů, na cenzuru, na parazitické politické neziskovky a na desítky dalších, ne zbytečných, ale často i velmi škodlivých a špatných věcí.

Jak jsem avizoval už v úterý i minulý týden, hnutí SPD ze všech sil brání přijetí vládního protiústavního návrhu zákona směřujícího k okradení našich důchodců. A podáme i ústavní stížnost. Ústavní stížnost připravujeme, ale jak víte, můžeme ji podat jenom, když nám k té naší ústavní stížnosti připojí podpisy také poslanci hnutí ANO, protože je potřeba k podání ústavní stížnosti 40 podpisů poslanců, nás v SPD je jenom 20.

Hnutí SPD tu ústavní stížnost připraví. Vyzvali jsme hnutí ANO, aby k nám připojili podpisy pod ústavní stížnost. Hnutí ANO řeklo, že si ji podají sami, že nám nepřipojí podpisy. Ano, oni na to ty podpisy mají, protože těch poslanců je 72. Ale já jsem přesvědčen o tom, že bychom měli na obranu důchodců spolupracovat s druhou opoziční stranou. Že bychom měli táhnout za jeden provaz, protože cílem nesmí být politikaření. Takže tímto jsem chtěl vyzvat kolegy z hnutí ANO, abychom tu ústavní stížnost podali společně a nepolitikařili jsme. Protože je potřeba a veřejnost to očekává a vyzývám zcela korektně k tomu, ve vší slušnosti, měli bychom zatáhnout za jeden provaz, aby ten apel na Ústavní soud byl co nejsilnější. Když to podají dvě opoziční strany dohromady a my to sami podat nemůžeme, protože na to nemáme počet poslanců, tak jistě i Ústavní soud k tomu jako jednomu z mnoha věcí může přihlédnout, že dohromady zastupujeme dva miliony voličů. A více.

Co se týče našich voličů ale ten apel může být ještě silnější a nám v SPD jde o věc. My chceme, aby ta ústavní stížnost, pakliže to tady vláda protlačí, aby to uspělo. Takže bych chtěl tímto vyzvat hnutí ANO, aby pokud možno nepolitikařilo a pojďme to podat, tu ústavní stížnost, společně, že my to bez vás podat nemůžeme. My jsme to sice v médiích řekli jako první, že to chceme podat, vzápětí jste to řekli vy, ale tady to není o tom, kdo je první, druhý, tady o tom - my chceme s vámi spolupracovat, jsme tady pouze dvě opoziční strany, na tom, abychom ochránili proti okradení těch tři a půl milionu příjemců důchodů. Takže to jsem chtěl taky na vás apelovat, na kolegy z hnutí ANO, pojďme tu ústavní stížnost podat společně, prosím, společně a zatáhněme za jeden provaz ve prospěch všech těch tří a půl milionu příjemců důchodů. A my jsme na to připraveni, na tu spolupráci, takže já předsedu Andreje Babiše k tomu vyzývám, aby nebyl solitérem. Ale abychom společně se postavili na stranu těch tří a půl milionu důchodců a společně tu ústavní stížnost podali.

Takže tady dávám výzvu předsedovi ANO Andreji Babišovi a jsem zvědavý, jak se k tomu postaví. Zdali bude chtít spolupracovat na tom, abychom společně bojovali za těch tři a půl milionu důchodců. Protože u té ústavní stížnosti, znovu opakuju, je to podle mého názoru důležité, aby ten apel byl společný, co nejsilnější. Aby měl Ústavní soud důvod nám vyjít vstříc a tento zákon - abychom využili všech možností, jak tento zákon, aby mohl být zrušen ten vládní zákon na okradení tří a půl milionu důchodců.

Takže já tímto vyzývám předsedu hnutí Andreje Babiše, aby spolupracoval na této věci a nebyl solitér v zájmu občanů. Samozřejmě, když to odmítne, tak my s tím jako SPD nic neuděláme, protože máme jenom 20 poslanců. Sami tu ústavní stížnost podat nemůžeme. Ale bude to špatný signál, špatný signál vůči veřejnosti. SPD se snaží, chceme zatáhnout za jeden provaz, ale znamenalo by to, že předseda hnutí Andrej Babiš nechce spolupracovat a nechce zatáhnout za jeden provaz ve prospěch ochrany tří a půl milionu příjemců důchodů. Takže já to myslím samozřejmě dobře a doufám, že tomuto apelu vyjde - a této mojí výzvě - vyjde předseda hnutí ANO vstříc. Jinak vím, že jsme jiné politické strany, vím, že máme, že jsou různí voliči.

Tím pádem že každý může cílit na jiné voliče, ale tady přece cílíme všichni společně na ochranu tří a půl milionu slušných lidí. A ta ústavní stížnost by měla mít co největší váhu. Já jsem o tom prostě plně přesvědčen. A vím, že i v poslaneckém klubu hnutí ANO je řada poslanců, kteří by rádi spolupracovali v této konkrétní věci a jistě nejen v této konkrétní věci právě pro zájem občanů. Protože občané teď neočekávají nějaké politikaření, občané očekávají, že se za ně dvě opoziční strany, kde můžeme spolupracovat, kde ten apel může být společně silnější tak, abychom ochránili těch tři a půl milionu důchodců, tak abychom to udělali společně. A já jsem vstřícný, já jsem konstruktivní. My za SPD jsme na to připraveni zatáhnout za ten jeden provaz, protože jde tady o třetinu občanů České republiky, které chce vláda Petra Fialy okrást o důchody.

Tak my samozřejmě, jak jsem říkal, a už jsme tady čtvrtý den, tak chceme, prostě blokujeme schválení asociálního návrhu Petra Fialy, vlády Petra Fialy, všemi dostupnými zákonnými prostředky. A budeme v tom také ještě dneska pokračovat pochopitelně. Prostě podle mého názoru jde o hanebný útok vlády na jednu ze sociálně nejohroženějších skupin našich spoluobčanů. Jde o zákeřný útok na lidi, kteří desítky let poctivě pracovali, jde o zákeřný útok na lidi, kteří odváděli daně a povinné pojištění. Jde ze strany Fialovy vlády o zákeřný útok na lidi, kteří jsou zdravotně postižení, na ovdovělé občany a sirotky. A s tím se SPD nikdy nesmíří, abyste šli proti těmto lidem. SPD naopak stojí na straně těchto občanů.

Jak jsem už naznačil, tak postup vlády je dle našeho názoru i dle názoru mnoha právních expertů v rozporu s ústavou České republiky. Za prvé, mění podmínky zvyšování důchodů zpětně poté, co dle zákona nastaly. Za druhé, postup vlády je podle našeho názoru v rozporu s ústavou také proto, že tento návrh tady chcete schválit ve zkráceném jednání na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny ve stavu legislativní nouze, který je ale vyhrazen pouze pro mimořádné situace typu rozsáhlých přírodní katastrof, epidemií, ohrožení bezpečnosti země či hrozících hospodářských škod. Nic z toho nenastalo. A vláda měla informace o předpokladu výše inflace na letošní rok již v době schvalování státního rozpočtu na letošní rok, a to proto měla tyto výdaje do rozpočtu již tehdy zahrnout. To se však nestalo.

Fialova vláda nyní argumentuje hrozícími hospodářskými škodami, které ale sama vládní pětikoalice od počátku vládnutí způsobuje svojí nekompetentností a nečinností. A za oběti vašeho vládnutí jste si teď vzali všechny příjemce důchodů. To je ze strany vlády odporné. Jsme tedy, jak jsem říkal, jsme tedy připraveni proti tomuto zákonu podat žalobu k Ústavnímu soudu. Desítky miliard korun na současnou valorizaci důchodů jde velmi rychle najít omezením předražených vojenských nákupů ze zahraničí, plateb do Evropské unie či na Ukrajinu. Vládě rovněž enormně vzrostly příjmy v souvislosti s vyšším výběrem nepřímých daní v důsledku nezvládnuté inflace, vládou nezvládnuté inflace. Stouply vám příjmy, stouply vám příjmy o 137 miliard korun, které jste ale nepřesměrovali k našim potřebným občanům. Takže vy jste na DPH vybrali, hlavně na DPH jste vybrali o 137 miliard korun víc kvůli drahotě, kterou jste sami způsobili, a teď najednou říkáte, že nemáte 19 miliard na valorizaci důchodů. No to je neskutečné plivnutí do tváře třem a půl milionu příjemců důchodů v České republice.

No a hnutí SPD, jak říkám, budeme bránit a bráníme tady už od úterý přijetí tohoto asociálního vládního návrhu zákona směřujícího k okradení našich důchodců ze všech sil. Jak jsem říkal, také k němu podáváme více než stovku pozměňovacích návrhů, které by našim důchodcům zajistily takové zvýšení penzí, na které mají zákonný nárok a morální právo. SPD pevně stojí za všemi příjemci důchodů.

A nyní bych tedy okomentoval své pozměňovací návrhy. Já jsem konkrétně podal pět pozměňovacích návrhů. Ještě se k nim přihlásím v podrobné rozpravě pochopitelně, takže jsme... v podrobné rozpravě, ano. Tak já se tady přihlásím tedy ke svým pozměňovacím návrhům a hlásím se ke sněmovním dokumentům 1997, 1999, 2000, 2001 a 2002. Takže je to pět pozměňovacích návrhů, ke kterým se tímto hlásím. No a nyní bych je samozřejmě krátce zdůvodnil.

Takže já navrhuju zvýšení pevné částky, o kterou by se zvýšily důchody, z vládou navrhovaných 400 korun na 1 415 až 1 419 korun, to je v těch mých pozměňovacích návrzích, takže o 1 415, 1 416, 1 417, 1 418 a 1 419 korun. Takže krátce řečeno, proč to dělám? Protože vracím peníze, o které chce důchodce okrást Fialova vláda, takže to zase vracím na tu valorizaci, kterou mají důchodci dostat, takže já to zase vracím zpátky. A samozřejmě ten můj návrh mimo jiné značně pomůže také nízkopříjmovým důchodcům, ale všem důchodcům. A můj návrh nebo návrhy SPD, které tady i kolegové dávají včetně mého návrhu, dávají důchodcům víc, o něco, ještě o malinko víc než i ten současný návrh, tedy pardon, než i ten současný návrh, pardon ještě jednou, než i ten současný zákon, který vy chcete změnit, abyste mohli důchodce okrást. A samozřejmě dávám těm důchodcům i víc než váš vládní návrh, protože tam vy chcete okrást o tisíc korun v průměru, takže to už je úplně nepřijatelné. Takže já to vracím zpátky tak, aby důchodci dostali to, co dostat měli, to, co dostat mají všichni příjemci důchodů a ještě navíc pomáhám více těm nízkopříjmovým příjemcům důchodů.

Takže jak jsem říkal, tak ten, když se tedy kouknu na to odůvodnění mých pozměňovacích návrhů, tak ono to odůvodnění je v podstatě u všech pěti stejné, jenom se mění ta částka. Ale o tom už jsem hovořil. Tak ten vládní návrh novely zákona o důchodovém pojištění, kterým Fialova vláda ex post, tedy retroaktivně, tedy se zpětnou účinností, mění podmínky červnové mimořádné valorizace všech typů důchodů je, kromě zjevné kolize s ústavními principy, tak je hrubě asociální ten váš návrh. Ten váš návrh je hrubě asociální. Finančně poškozujete všechny příjemce důchodů s měsíčními penzemi nad 8 000 korun, průměrného důchodce pak poškozujete, respektive okrádáte ho o 1 010 korun měsíčně oproti té zákonem dané valorizaci. No a to je zejména v době astronomického zdražování všech pro důchodce klíčových životních nákladů naprosto neúnosné, sociálně, ekonomicky likvidační opatření ze strany Fialovy vlády.

Dle platného a účinného zákona měla proběhnout mimořádná červnová valorizace formou zvýšení zásluhové složky důchodů o 11,5 %. Jednou z cest, jak tohoto stavu docílit, je - zachovat tu valorizaci, kterou mají důchodci slíbenou a o kterou je chcete okrást - tak jednou z cest, jak tohoto stavu docílit, je kromě neschválení předkládané vládní novely, proto tady celou dobu obstruuji a snažím se oddálit to hlasování ze všech sil, abyste ten zákon jste nepřijali, ale jak říkám, obrovská přesila 108 vládních poslanců, nás je v SPD jenom 20, ale bojujeme ze všech sil, ze všech sil bojujeme, přestože přesila vládních poslanců proti nám je téměř šest ku jedné, šest na jednoho. To je přesila tady vládních poslanců, ale přestože je to šest na jednoho a my jsme v obrovské menšině, tak bojujeme ze všech sil! Ze všech sil bojujeme za 3,5 milionu důchodců proti té obrovské přesile. A budeme bojovat. A prosím veřejnost samozřejmě o podporu. Podpořte nás.

Samozřejmě jednou z cest, jak docílit toho stavu, aby důchodci dostali ty slíbené peníze, je kromě neschválení předkládané vládní novely její úprava, respektive úprava jednoho z jejích parametrů, konkrétně výše pevné finanční částky, o kterou se důchody od června zvýší, přičemž tato částka zůstane stejná pro všechny jejich příjemce, samozřejmě což zachová prvek zásluhovosti, protože další složkou zvýšení důchodů bude procentuální podíl ze zásluhové složky penzí, který v nominálním vyjádření stoupá s jejím růstem, a zároveň to mnohem výrazněji pomůže nízkopříjmovým důchodcům. Proto navrhuji navýšení pevné finanční částky, o kterou mají být důchody valorizovány o těch 415 až 419 korun ještě tady k tomu tak, aby důchodci dostali ve finále spolu s tou pevnou částkou to, co dostat mají. To znamená, ta valorizace v průměru o těch 1 770 korun, což je ta valorizace, kterou nyní by měli dostat, a vy to chcete snížit o tu tisícovku.

Když ještě se vrátím krátce k tomu, co jsem říkal, to znamená k tomu politickému boji, který tady je. Ano, my jsme tady v drtivé menšině, nás je 20 poslanců, vás 108. Někteří mi tady nadáváte z vládních poslanců. V osobní rovině píšete na Twitter na internet, vládní poslanci na mě útočí, často sprostě. Útočí na mě za to, že tady chráním 3,5 milionu důchodců. Ale mně to nevadí, já budu bojovat dál proti vám, proti té drtivé většině, přestože je nás málo a jsme tady menšině. Klidně mi nadávejte sprostě dál. Zoufale anonymní poslanci vládní koalice mě špiní na internetu, protože hájím 3,5 milionu důchodců. Ale přestože jsem menšině, přestože jsem menšině, tak já to prostě nevzdám!

Takže toto bych chtěl říci. Takže si pište, co chcete, ale my nadále budeme bojovat za všechny příjemce důchodů v České republice. A mně to vůbec nevadí, protože to jsou prostě nějaké zoufalé výkřiky.

A úplně na závěr bych chtěl tady ještě zopakovat, to je můj úvodní návrh a přidám k němu ještě jeden, že jménem SPD tedy dávám návrh, a řekl jsem to hned v úvodu, jen to připomenu, protože už se asi mezitím vyměnil předsedající, ano, že jménem SPD jsem dal hned v úvodu návrh na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona, takže se o mém návrhu bude hlasovat tady a my budeme hlasovat pro zamítnutí.

A zároveň dávám teď druhý návrh, protože opravdu se nemůžu smířit s tím, aby tento návrh prošel, dávám procedurální návrh na přerušení tohoto bodu 23. 3. 2023, to znamená na termín, po kterém, pakliže bychom to takto přerušili, tak už ten váš zákon nemůže formálně projít, tím pádem bychom ho zamázli. A žádám, aby se hlasovalo neprodleně. Neprodleně! A děkuji. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

