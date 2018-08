Opl (Rozumní): Partaje a jejich všeho schopní šíbři opět před volbami slibují

Opravdu si voliči myslí, že když budou volit partaje a politiky, kteří nastavili, udržují a profitují ze systému, který se tak tragicky odráží v životech drtivé většiny lidí a jde proti zájmům naší země, že se budeme mít my a naše děti lépe?

Vidím sliby všeho všem, nemožné není problém a rozdávají se peníze, které ani ČNB nebudu schopna tak rychle natisknout.

Ale proč ne. Vždyť tento přístup se volebně osvědčil a proto tady máme stále partaje, které umožnili rozkrást naši zemi, zadlužili nás na mnoho generací dopředu a ještě nás chtějí nechat zlikvidovat hordami nájezdníků z Afriky a Asie.

Dokonce tady máme politické matadory, které při svém putování za politickými koryty prolezly řadou stran a opět přichází s údajnými novými a tentokrát úplně nejlepšími nápady a sliby.

Podívejte se, jak vypadá naše země 29 let po revoluci a co vše se událo a kde jsme skutečně mohli být. Ale nejsme, právě kvůli těm, co se kdy v naší zemi podíleli na vládě, ale stále jsou voleni na základě nových, naprosto nereálných, slibů, které ani nikdy dříve nesplnili.

Jsou pouze dvě možnosti :

opět jim lidé uvěří a opět je budou volit dají šanci politickým subjektům a lidem, kteří sebou nevlečou žádnou špínu z minulosti

Já jsem pro variantu číslo 2. A co Vy?

(převzato z Profilu)

