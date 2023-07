Oulehlová (ANO): Kvůli novele bude nevýhodné uzavírat dohody

reklama

Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Součástí konsolidačního balíčku je i problematika nebo oblast DPP a DPČ, dohod o provedení práce a pracovní činnosti.

Jsem ze Sokolova, mám na starosti sociální problematiku a na co jsem profesně nejvíce pyšná, že jsem spoluzakladatelkou mobilního hospicu. Bohužel změny se dotknou i této problematiky, i této oblasti. A je to tak, že my dohody o provedení práce využíváme zejména na pracovních pozicích všeobecných sester, kdy se jedná o nárazové výkony práce. Nelze tedy přesně plánovat, jaké bude jejich vytížení. Znamená to, že třeba v současné době nemáme žádného pacienta, který završuje své dny, a třeba před 14 dny jsme jich měli pět. A my pak musíme povolat sestřičky, které jsou na dohodu, kde opravdu nemůžeme predikovat, kolik osob zrovna budeme mít v péči, a nemůžeme si dovolit, abychom jim platili třeba částečný úvazek, protože tohle opravdu je tak nepředvídatelné, že to není možné. Navíc rozpočet naší organizace je velice napnutý. Jak všichni víme, mobilní hospice jsou stále mimo zájem, mimo nějaké legislativní ukotvení, takže jsme opravdu odkázáni na drobné dárce, na město, na kraj, které nám poskytují finance, ale opravdu je to v řádech statisíců. A ta činnost je opravdu náročná, doprovázet lidi na konci jejich pozemského bytí je těžké a ještě možná těžší je péče i o jejich rodiny, které jsou opravdu často zoufalé.

S ohledem na podmínky, které novela stanovuje, bude nevýhodné dohody uzavírat, a nebudeme tak schopni zajistit dostatečnou zdravotní péči o klienty v případech dovolených či pracovních neschopností. Tady myslím zejména domov pro seniory, který město Sokolov spravuje, kterým je zřizovatelem. Velice se obávám, že přijdeme o stávající spolupracující dohodáře, protože i pro ně se tato činnost stane nevýhodnou, neboť bude zdaněna vyšším procentem a tím pádem budou mít menší příjem. Vesměs jsou to sestřičky, které si tím i přivydělají a vlastně lépe zajistí svou rodinu.

Dále využíváme dohody u pracovníků v sociálních službách, a to ve stejném případě jako pro pozici všeobecné sestry, tak i v případech potřeby doprovodu klientů na lékařská vyšetření, případně k dalším aktivitám. Pokud jdete s jedním klientem na vyšetření, tak vám na několik hodin vlastně vypadne buď jeden pečovatel, nebo jedna sestřička a zbývající počet klientů musí obsloužit nebo se o ně postarat menší počet zaměstnanců.

Pokud přijdeme o možnost využívat dohod, nebudeme pravděpodobně schopni zajistit dostatečnou péči. Neumím si představit, jak povedeme evidenci dohod, kdo bude odvádět poplatky v případě osob s dohodami u více zaměstnavatelů. Celá věc bude natolik administrativně náročná, že nás donutí dohody neužívat vůbec, což ovšem spolu s tím povede k nutnosti zvýšit počet personálu na hlavní pracovní poměr, který ovšem nebude možné využívat tak jako osoby na dohodu, ale budou sloužit i v době, kdy bude počet zaměstnanců dostatečný. Již tak napjaté rozpočty to však neumožní. Navíc se potýkáme s nedostatkem personálu na trhu práce. Dnes opravdu sehnat kvalitního pečovatele nebo sestřičku je nadlidský výkon, zvláště v některých regionech.

Dohodáře využíváme skutečně nárazově. Většinou nemají většinou nemají dopředu naplánované směny. Je to nejlepší řešení při akutních problémech s nedostatkem personálu, protože jich máme v evidenci více a je tak větší možnost, že některý z nich bude moci na směnu službu zajistit, což u osob s pevnými směnami je neproveditelné. Ráda bych také uvedla, že osoby, které zaměstnáváme na dohody, jsou jinde zaměstnány na hlavní pracovní poměr, a tak si sociální a zdravotní platí z tohoto zdroje. Ta novelizace vůbec nerozlišuje osoby pracující jen na DPP od těch, kteří pracují na hlavní pracovní poměr. Já, když jsem tuto problematiku začala více vnímat, více se do ní ponořovat, tak pro mě z našeho Karlovarského kraje bylo překvapením, že - a chápu, proč jste k tomu chtěli sáhnout - jsou občané, kteří cyklí třeba pět, osm dohod. Tím pádem neodvádí hlavní daně.

Ale pokud je někdo zaměstnaný na hlavní pracovní poměr, vše řádně odvádí, a pak si u jednoho zaměstnavatele i přivydělá, ale zaměstnavateli tím pomůže vykrýt nedostatek personálu, tak vůbec nerozumím tomu, proč by měl být také zdaněn touto formou. A to, o čem jsem mluvila, že se může stát, že je více dohled cykleno a ten člověk neplatí, já si myslím, že tohle se může stát jenom ve velkých městech, protože třeba u nás v regionu si vůbec neumím představit, že by to bylo možné. Tam není možnost pracovat v tolika firmách na dohodu.

Novelizace bude znamenat konec zaměstnávání na dohody a zvýšení nákladů na personál celkově, pokud nebudeme chtít omezit naše služby v jejich kvalitě. Musím tady přiznat, že se tohoto opatření velice obávám, a v organizacích, které jsou nějakým způsobem zasanovány dobře finančně, to asi nebude problém. Ale myslím si, že mnoho třeba mobilních hospiců bude nuceno - nedejbože - možná i ukončit poskytování svých služeb. A věřte mi, že se setkávám často s tím, že o hospicu nechce nikdo moc mluvit, protože si možná uvědomujeme svojí vlastní... že se jednou to stane i nám, ale to je ta jediná spravedlnost na tomhle světě.

A věřte, že když člověk, který odchází z tohoto světa, chce odejít doma a má tak skvělou rodinu, že se o něj chce postarat až do konce jeho dní, takže nejen, že to je úctyhodné, že to je potřebné, ale ti lidé potřebují pomoc. Potřebují pomoct, aby neměli bolesti, potřebují pomoct, aby to vůbec zvládli, protože často se nám stává, že se věnujeme hodně doprovázející rodině, protože oni jsou zoufalí, jsou unavení a bez pomoci mobilních hospiců si myslím, že by se ta jejich situace o hodně ztížila, a možná by lidé zase museli odcházet v nemocnicích v neosobním prostředí.

Já bych jenom - prosím, zvažte, když někdo pracuje na hlavní pracovní poměr a má k tomu dohodu, jednu, jestli by se nemohla udělat výjimka a opravdu to nechat ve stávajícím modelu. Moc vás o to prosím a doufám, že se nějakým způsobem domluvíme. Děkuji.

Renata Oulehlová ANO 2011



