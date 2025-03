Ožanová (ANO): Řádné projednávání věci není blokace

Vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegové,

není běžné, že se přihlašuji tady k těmto tématům, ale přiznám se, že i kolega Kohajda, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, mě donutil taky zmáčknout tlačítko. Já jsem byla hodně překvapena tím, že někdo tvrdí, že my něco blokujeme.

Řádné projednávání věci není blokace. Co není řádné, to je množství poslaneckých návrhů, které se rozmohly teď v posledním čtvrtletí. Všechno, co jste nestihli dát řádně do mezirezortu a podobně, se tady objevuje formou poslaneckých návrhů.

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 93% Nelíbí 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6507 lidí

Proč o tom mluvím? Ano, souvisí to s tím zase, slíbili jste nápravu, vykašlali jste se, je to pozměňovacím návrhem, je to vlastně poslaneckým návrhem. Proč to není návrh rezortu? Stejně jako u zákona o obcích, kdy podstatně měníte pravidla hry, chcete další peníze a dáváte to poslaneckým návrhem. Tohle není normální.

To, že Poslanecké kluby dají veto, aby mohly dát pozměňovací návrhy k tomu, co vy jste předložili, to je přece regulérní, protože pokud něco má projít, tak by to mělo vypadat líp než ten předložený návrh.

Proč všechno děláte poslaneckými návrhy? No protože se bojíte mezirezortu, já si to jinak neumím vysvětlit. A ještě něco, budete načítat zkrácení lhůt. No, to jsme zažili, kdy tady kvůli zkrácení lhůt Sněmovna čekala, až výbor skončí. To já jsem zvědavá, co se bude dít, jak tady vždycky budeme říkat: Jednají výbory, ať Sněmovna počká.

Takže to bude zase to vaše navržení zkrácení lhůt. Dostaneme se tady k tomuto. Zkusme jet ve standardním režimu, možná bychom se tady potom nehádali a nebylo by tolik faktických poznámek.

Děkuji za pozornost.

Ing. Zuzana Ožanová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky