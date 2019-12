Pajonk (Svobodní): Kauza Nové nemocnice a mýtus, který bude třeba rozbít

Jura je silák a jinak to prosadit nešlo. Ve skutečnosti je to přesně naopak.

Náš hejtman nyní napne všechny síly a za peníze daňových poplatníků bude pokračovat v kampani, která ho vykreslí jako rozhodného, silného muže, zachránce nemocných v kraji a takového rázného chlapa, co se s ničím nemaže a jak všichni víme, když se kácí les, létají třísky, takže nějaké to zohýbání a "čuňačiny" prostě do politiky velkých vůdců (a jiní vůdci než velcí co búchají do stolu nic neudělali) patří a jinak by se nikdy nic nestalo.

Není tomu tak.

Být na místě hejtmana člověk jiný, člověk, který je zvyklý spolupráci s ostatními a kterému jde více o věc než o ego, mohlo být klidně vše schváleno mnohem dříve, nebo s mnohem větším počtem hlasů. Třeba se dalo postupovat takto:

Byla by koncepce o tom, co má krajské zdravotnictví jako celek v následujících desetiletích nabízet (vyplývající z "průzkumu trhu" - tedy demografie, lék. trendů atd. atp.) Na té mohli pracovat všichni - lékaři, pozice, opozice, ČLK. (teď ji dělá firma z Mostu, se kterou ani hejtman není spokojen a je to čirá formalita, ne strategický dokument). Pak by přišel nápad s novým místem pro nemocnici. Ok, přípravy na něj by klidně hejtman utajil (ve fázi nákupu pozemků to dávalo smysl). Je dobré taky říci, že hejtman si sehnal tým lidí, kteří jsou v něčem zajímaví a nejsou to žádní hlupáci. 2 Ve chvíli, kdy by ovšem nový nápad ukázal zastupitelům, by místo marketingového prodeje á "šmejdi a hrnce" - tzn. moje varianta je super, ostatní k ničemu tady máte powerpoint, výbor a materiály, které vám předchystám jen já a odborníků tucet z klobouku co jsem si vytáhnul (např. Ševčík z VŠE, to bylo úplně mimo mísu), postupoval jinak.

Třeba takto: Ok, máte pochybnosti, zda není variant více, ano jak mě žádate, nechám vypracovat i studii druhou (argument, že bude stát pár miliónů v tomto případě není relevantní, protože jde o investici za desítku miliard), ano dám vám prostor vybrat si do ní vlastní lidi, ne jen moje. Ano, pojďmě hledat nejlepší řešení, je to technická, ne politická záležitost.

Hejman volil metodu. "Já Jura jsem to studoval, vy ostatní jste amatéři, ničemu nerozumíte, ale já to chápu, tak vás poučím. Furt to nechápete? Ach jo. Tak ještě jednou a znovu ..." Ve chvíli, kdy jeho koaliční partner říká, no - dobře nemocnice, není asi špatně, ale ten nárůst vlaků, který zase tak k ničemu není (protože integrovaný systém není odvislý od určitého počtu vlakokilometrů a proježděných korun), tak ten nárůst výdajů na vlaky o pár miliard za těch deset let, tak ten bude pro rozpočet problém, když ještě ta nemocnice. Nechceme takové riziko.

Tak v takové chvíli by se dobrý hejtman zamyslel, zda raději nekousne požádat sice vlastního a loajálního člověka, ale také člověka který moc dobře revoluci v dopravě v souladu se vším ostatním, nepřipravil, o změnu plánu. Jde mu přeci o věc, o nemocnici, ne o to, že musí být vždy jen a jen po jeho a ve všem a z principu. Když pak zastupitelé napříč spektrem žádají o oponenturu (to byl rok 2018) která nebude amatérská a možná bude trochu i trvat, tak by jim mohl tenhle kompromis nabídnout. Pak by mohla být nemocnice (nebo jedna z variant) schválena možná už v červnu 2019 a možná i dříve.

Mnozí zastupitelé, včetně těch co byli pro, si tohle uvědomují. Chápu, že už to chtěli mít rozhodnuté, chápu, že musí být loajální (a to vůbec nemyslím špatně, jsou členy týmu, tak to prostě je).

Výsledkem kromě nemocnice (což jisté zdaleka není a žádná z variant není totálně špatná) však bude ještě jiná věc...

A tou věcí je příklad pro všechny další politiky, pro všechny starosty u nás a v jiných krajích. A příklad pro občany a všechny, kdo si ho budou chtít vzít...

A ten příklad je "není důležité hledat dobré řešení, důležité je silou a prasárnou prosadit svoje, pak se s tím všem pochlubit a za jejich peníze jim propagandou namalovat obrázek, jaký jsem to Jura Boss".

Co už vidět není, je že tenhle "silácký" (ale v skutečnosti slabčácký přístup, který se bojí alternativy a skutečné konfrontace názorů) přístup budí odpor, budí nejistotu, podezřívání, podezření z korupce, nečistoty a zmanipulovaného chování.

Neříkám, že ti, kdo ho podpořili, možná podpořili špatný projekt (což jsme měli zjistit), říkám, že současně otevřeli Pandořinu skříňku, která nám přidá k zamoření politiky neférovým jednáním - a to dělat nemuseli a neměli.

Ing. Tomáš Pajonk Svobodní



