Papajanovký (STAN): Co bude se stavebními úřady?

Co můžu jako poslanec udělat pro Českou Kamenici? Na to se mě lidé ptají často. Tak jeden konkrétní příklad: zrovna teď se snažím zachránit náš stavební úřad. A nejen ten náš. S ním i úřady v dalších menších městech po celé republice, u nás v kraji třeba v Benešově nad Ploučnicí, v Klášterci nad Ohří nebo v Jílovém.
O co jde? Vládní návrh stavebního zákona ruší stavební úřady a nahrazuje je jedním celostátním úřadem s pobočkami v obcích s rozšířenou působností. Pro nás by to znamenalo jezdit do Děčína. Zákon sice připouští, že můžou vzniknout i další pobočky, jenže to už záleží na uvážení vedení úřadu. A jak to v poslední době chodí? Menší pobočky úřadů i bank se spíš zavírají. A doplácí na to právě venkov.
Můj návrh je jednoduchý: když si menší město svůj stavební úřad bude chtít udržet, stát mu ho tam musí zachovat. Ale za férové podmínky – město na oplátku poskytne prostory. Ať se na tom taky podílí. Rozumný návrh, který by pomohl udržet služby na venkově. Projde? Jistý si nejsem. Ale spoléhám na to, že zdravý rozum nakonec zvítězí i u koaličních poslanců.
Tak mi držte palce. Za Českou Kamenici i za další menší města a obce.
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