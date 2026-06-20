Írán opět uzavřel Hormuzský průliv

Pro Al-Jazeeru uvedli zástupci Íslámských revolučních gard v tiskové zprávě, „Kvůli zločinům sionistického režimu v Libanonu a porušení závazků USA k uzavření příměří je Hormuzský průliv uzavřen pro všechna plavidla,“ lodě byly varovány, aby se průlivu nepřibližovaly, jinak riskují ohrožení své bezpečnosti.
Centrální velitelství Khatam al-Anbija doplnilo, že jde o „první krok reakce na porušení důvěry ze strany nepřítele“. Írán viní USA z porušení prvního článku memoranda o porozumění (MOU) z Islámábádu a Izrael z „nepřetržitých a nelítostných porušení příměří v jižním Libanonu“, která vedla k „brutálnímu zabíjení a vysidlování stovek tisíc nevinných lidí“ a neodchodu okupačních sil. Pokud agrese bude pokračovat, Teherán avizuje další kroky.
Klíčovým bodem memoranda je okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách konfliktu včetně Libanonu. Írán i USA se v dohodě zavázaly respektovat územní integritu a suverenitu Libanonu. Přesto Izrael pokračoval v útocích na libanonském území. V pátek 19. června provedl rozsáhlé letecké údery v jižním Libanonu a v údolí Bekáa, při nichž podle libanonských zdrojů zahynulo nejméně 47 lidí. Útoky byly reakcí na zabití čtyř izraelských vojáků Hizballáhem. I po dohodě o novém příměří v pátek Izrael podle bezpečnostních zdrojů provedl další údery.
?????? USA ALERTS ISRAEL AFTER CEASEFIRE BREAk— WAR (@warsurv) June 20, 2026
JD Vance warns Netanyahu:
“Don’t play games with us — you risk losing everything. Trump is your last ally, the whole world already hates you.” ???? pic.twitter.com/IUphhffzgA
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