Írán opět uzavřel Hormuzský průliv

20.06.2026 20:05 | Zprávy
autor: Martin Huml

Íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) v sobotu 20. června 2026 oznámily uzavření Hormuzského průlivu pro veškerou plavbu. Důvodem je podle ní pokračující izraelská agrese v Libanonu a porušení závazků ze strany Spojených států v rámci nedávné dohody o příměří.

Írán opět uzavřel Hormuzský průliv
Foto: Repro Youtube
Popisek: Portrét Modžtaby Chameneího v íránské televizi

Pro Al-Jazeeru uvedli zástupci Íslámských revolučních gard v tiskové zprávě, „Kvůli zločinům sionistického režimu v Libanonu a porušení závazků USA k uzavření příměří je Hormuzský průliv uzavřen pro všechna plavidla,“ lodě byly varovány, aby se průlivu nepřibližovaly, jinak riskují ohrožení své bezpečnosti. 

Centrální velitelství Khatam al-Anbija doplnilo, že jde o „první krok reakce na porušení důvěry ze strany nepřítele“. Írán viní USA z porušení prvního článku memoranda o porozumění (MOU) z Islámábádu a Izrael z „nepřetržitých a nelítostných porušení příměří v jižním Libanonu“, která vedla k „brutálnímu zabíjení a vysidlování stovek tisíc nevinných lidí“ a neodchodu okupačních sil. Pokud agrese bude pokračovat, Teherán avizuje další kroky.

Klíčovým bodem memoranda je okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách konfliktu včetně Libanonu. Írán i USA se v dohodě zavázaly respektovat územní integritu a suverenitu Libanonu. Přesto Izrael pokračoval v útocích na libanonském území. V pátek 19. června provedl rozsáhlé letecké údery v jižním Libanonu a v údolí Bekáa, při nichž podle libanonských zdrojů zahynulo nejméně 47 lidí. Útoky byly reakcí na zabití čtyř izraelských vojáků Hizballáhem. I po dohodě o novém příměří v pátek Izrael podle bezpečnostních zdrojů provedl další údery.

Americký viceprezident JD Vance izraelské operace v Libanonu kritizoval a zdůraznil, že Izrael musí respektovat mírový proces s Íránem. Washington podle íránských informací Teheránu sdělil, že očekává dodržování dohody. Právě tyto poslední izraelské údery vedly k odložení íránské delegace na technická jednání do Švýcarska a k sobotnímu uzavření Hormuzského průlivu.
 
Memorandum o porozumění (tzv. Islamabad Memorandum) podepsali elektronicky prezidenti Donald Trump a Masoud Pezeškján kolem 17. června 2026. Trump následně připojil fyzický podpis v paláci Versailles po setkání s francouzským prezidentem Macronem. Zprostředkovatelem byl Pákistán. USA podle dohodyjejíž znění zveřejnil magazín Time, následně zrušily námořní blokádu a Írán měl umožnit volný průjezd. Írán však nyní tvrdí, že Izrael porušil své závazky pokračováním útoků na libanonské území. 

 

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://t.co

https://time.com

https://www.aljazeera.com

https://www.theguardian.com

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Článek obsahuje štítky

Írán , Izrael , USA , Libanon

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https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Svobodni-Tajne-nakupy-za-penize-danovych-poplatniku-792807 Souhlasím s vámi, ale má někdo šanci něco změnit? Je pravda, že si ta komise dělá pořád co chce a mám dojem, že nikdo nemá šanci to vlastně ovlivnit.

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