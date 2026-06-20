Vystrčil, Kupka, Minář. Milion chvilek opět organizuje opozici

Po Pirátech jsme se v rámci setkávání s opozičními lídry potkali se zástupci ODS. Za Občanské demokraty seděli za stolem Martin Kupka, Miloš Vystrčil a Tomáš Portlík, který na fotce chybí, protože musel ze schůzky odejít dřív.— Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) June 19, 2026
Od všech stran chceme slyšet, co udělají pro to, aby… pic.twitter.com/9LO21drfUw
Na otázku po problematických tvářích (konkrétně Pavlu Blažkovi) odpověděli, že jde o minulost, která se nebude opakovat. O volbách hovořili o snaze zamezit tříštění hlasů demokratických kandidátů.„My považujeme za důležité vést s politickými stranami dialog a motivovat je k co nejsilnější a nejodpovědnější reakci na marasmus, do kterého Česká republika směřuje,“ napsal spolek v příspěvku. Zároveň vyzval lidi, aby vstupovali do politických stran, „nadávat u piva zkrátka nestačí“.
Milion chvilek, který vznikl v roce 2017–2018 jako občanská iniciativa proti vládě Andreje Babiše, se v posledních měsících výrazně přesunul k systematickému kontaktu s dnešní opozicí. Po volbách v roce 2025, kdy vznikla třetí vláda Andreje Babiše (ANO + SPD + Motoristé), spolek organizuje demonstrace na obranu veřejnoprávních médií, setkání na podporu prezidenta Petra Pavla a právě tato kulatá jednání s opozičními lídry.
Cílem je podle jejich vyjádření posílit demokratické strany zevnitř, otevřít je novým lidem, zlepšit komunikaci s voliči a připravit věrohodnou alternativu k „extrémistům a populistům“. Spolek opakovaně zdůrazňuje, že nechce být politickou stranou, ale chce motivovat občany k aktivnímu vstupu do existujících stran. Kritici naopak tvrdí, že Milion chvilek funguje de facto jako „hlásná trouba“ nebo tlaková skupina jedné části politického spektra a že jeho aktivity pomáhají sjednocovat opozici proti současné vládě.Tento model networkingu, setkávání za zavřenými dveřmi, kladení konkrétních otázek a následné zveřejňování reportů, je novější fází po masovým demonstracím na Letné z let 2019 a 2020.
Spolek dlouhodobě deklaruje, že je financován výhradně z dobrovolných příspěvků soukromých dárců, studentů, zaměstnanců, seniorů i drobných podnikatelů. V roce 2023 činily celkové výnosy 19,421 milionu Kč. Největší část (přes 15,7 mil. Kč) přišla přes Darujme.cz od téměř 9 tisíc dárců s průměrem 298 Kč. Na transparentním účtu bylo přes 9,6 mil. Kč. Spolek uvádí, že dary nad 100 tisíc Kč zveřejňuje ve výroční zprávě a hospodaření prochází externím auditem (BDO Audit). Personální náklady v roce 2023 dosáhly téměř 7,9 milionu Kč, spolek tak má stálý tým, protože rozsah aktivit (demonstrace, kampaně, komunikace) nelze zvládnout jen dobrovolnicky. Celkové výdaje převýšily výnosy, deficit byl pokryt z předchozích let.
Kritici poukazují na to, že větší dary často končí na běžném účtu, kde není stejná míra veřejné kontroly jako na transparentním účtu, a že celkové prostředky (desítky milionů korun za roky existence) naznačují podporu od větších dárců či firem, jejichž motivace nemusí být zcela transparentní. Spolek tyto výtky odmítá s odkazem na etický dárcovský kodex (dárci nemohou ovlivňovat obsah aktivit) a na to, že všechny relevantní informace jsou ve výročních zprávách. Setkání s ODS nicméně ukazuje, že Milion chvilek se v roce 2026 stal významným hráčem v opozičním prostoru. Kombinuje masovou mobilizaci voličů s cíleným lobbingem uvnitř vybraných stran.
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