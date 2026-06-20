Vondra (ODS): Uhájil jsem výjimku pro Tatru

20.06.2026 16:09 | Monitoring
autor: PV

Evropský parlament schválil novou legislativu, která upravuje recyklaci vozidel a stanovuje nové požadavky na využívání recyklovaných materiálů při výrobě automobilů.

Vondra (ODS): Uhájil jsem výjimku pro Tatru
Foto: Repro ČT
Popisek: Alexandr Vondra

Europoslanec Alexandr Vondra, který byl stínovým zpravodajem návrhu, výsledný kompromis podpořil. Za klíčový úspěch označuje zachování výjimek pro malé a specializované výrobce, mezi které patří i česká Tatra.

Nové nařízení nahrazuje dosavadní roztříštěná pravidla jednotným evropským rámcem. Jeho cílem je podpořit recyklaci vozidel, efektivnější využívání surovin a rozvoj oběhového hospodářství. Europoslanec Alexandr Vondra však upozorňuje, že evropský automobilový průmysl si dnes nemůže dovolit další nerealistické povinnosti a administrativní zátěž.

„Evropské automobilky dnes svazujeme regulacemi, zatímco protekcionistická Čína těží z masivních státních dotací, levných energií a podmínek, o kterých si evropští výrobci mohou nechat jen zdát. Pokud chceme zachovat výrobu, pracovní místa a technologické know-how v Evropě, musíme konečně začít přemýšlet o konkurenceschopnosti, nejen o nových zákazech a povinnostech,“ uvedl Alexandr Vondra.

RNDr. Alexandr Vondra

  • ODS
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Právě proto bylo podle Vondry během vyjednávání zásadní odstranit nejproblematičtější části původního návrhu Evropské komise a zajistit, aby nová pravidla dopadala přiměřeně i na specializované výrobce.

„Podařilo se nám ubránit firmy typu Tatra před regulací, která byla napsaná pro velké automobilové koncerny. Tatra není jen další výrobce nákladních vozů. Je to třetí nejstarší dosud fungující automobilka na světě a jedna z ikon českého průmyslu. Původní návrhy by pro podobné výrobce znamenaly další náklady, další byrokracii a další komplikace bez odpovídajícího přínosu. Pro některé z nich by mohly být dokonce existenční hrozbou. To se nám podařilo změnit,“ řekl Vondra.

Anketa

Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?

16%
59%
8%
13%
4%
hlasovalo: 4417 lidí

Výsledný kompromis podle něj není bezchybný a stále obsahuje některá problematická ustanovení. Ve srovnání s původním návrhem Evropské komise však představuje výrazně realističtější řešení.

„Nikdo netvrdí, že jde o ideální legislativu. Podařilo se ale odstranit řadu nejškodlivějších návrhů a posunout celý text směrem ke zdravému rozumu. Evropský automobilový průmysl dnes potřebuje stabilní a předvídatelné prostředí, ne další experimenty odtržené od reality výrobních podniků,“ dodal Vondra.

Vondra na závěr připomněl, že kolem automobilového průmyslu se v posledních letech vyrojila řada politiků, kteří o jeho záchraně často hlasitě mluví, skutečné výsledky ale nepřinášejí.

„Filip Turek rád mluví o tom, jak zachraňuje evropský automobilový průmysl. Když ale dostal příležitost ukázat své znalosti při projednávání konkrétní legislativy, při prvním jednání se ztrapnil natolik, že podruhé už raději vůbec nepřišel. Je znovu vidět rozdíl mezi těmi, kteří natáčejí videa a sbírají lajky na Instagramu, a těmi, kteří skutečně vyjednávají změny zákonů. Výjimky pro Tatru a další specializované výrobce nevznikly díky marketingu, ale díky měsícům práce a vyjednávání. Kdyby se část pravice více věnovala skutečné legislativní práci, nemuseli by zpravodajové hledat podporu u socialistů a dalších levicových frakcí,“ uzavřel Vondra.

Psali jsme:

Vondra a skrytá vazba? Rajchl mluví o zbrojařích a válce
Vondra s Jochem řešili Orbána. Rusko mu nezapomenuli
Vondra (ODS): Slabost je přesně to, na co Kreml čeká
„Končíme s váma!“ Vondra a Havlíček ve tvrdém střetu

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

EP , ODS , průmysl , Vondra , automobily

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Potřebuje automobilový průmysl stabilní a předvídatelná pravidla?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
RNDr. Vendula Svobodová byl položen dotaz

Dá se nyní nějak zjistit, kdo z politiků využívá obecní bydlení?

Myslíte, že těch politiků jako Mrázová bude víc? A máte pro váš návrh, aby to, kdo z politiků využívá obecní byt bylo veřejné podporu u jiných stran? A nebylo by ještě lepší, kdyby se zásadně změnila kritéria pro přidělování takových bytů?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nenápadné signály podlé nevěryNenápadné signály podlé nevěry Vraťte roztažený žaludek do původní velikostiVraťte roztažený žaludek do původní velikosti

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vondra (ODS): Uhájil jsem výjimku pro Tatru

16:09 Vondra (ODS): Uhájil jsem výjimku pro Tatru

Evropský parlament schválil novou legislativu, která upravuje recyklaci vozidel a stanovuje nové pož…