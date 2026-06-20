Ministryně Schillerová: Kratom je jen další neřest

Vážení přátelé, po českých ulicích podle našeho odhadu koluje 500 tun ilegálního kratomu a my ho zlikvidujeme. Nasadili jsme speciálně vycvičené psy a naši celníci už mají za sebou první úspěšný lov v Olomouckém kraji. Mimochodem, je to ten stejný kraj, kde nedávno udělali dotazník mezi středoškoláky ohledně kratomu. Výsledek byl šokující. Alespoň pro mě osobně. Ukázalo se totiž, že každý třetí středoškolák má s touto „přírodní drogou“ osobní zkušenost a každý pátý ji pravidelně užívá.
Malá dávka funguje jako stimulant, velká dávka jako sedativum. A to takové sedativum, že se po něm minulý rok sedmnáct lidí už neprobudilo. U některých při pitvě našli vysoké dávky kratomu, u jiných byl součástí „koktejlu“ dalších drog a alkoholu.
„Večer pověsila prádlo, ráno už se nevzbudila,“ je název reportáže, ve které vypovídá máma jedné z obětí, které bylo tuším dvacet let. Zdravá, energická, sportovně založená. Měla jsem slzy v očích, když jsem to viděla. Letos už máme v Česku nahlášených 83 případů otravy kratomem. Jenom těch nahlášených, podotýkám. Tohle všechno ať si uvědomí všichni zastánci rozvolňování a shovívavé politiky vůči návykovým látkám.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Kratom není žádný přírodní doplněk a povzbuzovač mysli. Není o nic lepší než alkohol a cigarety, které u nás v Česku zabíjí ve velkém. Není to „sběratelský předmět“, jak se ujalo za Fialovy vlády, volně prodejný dětem ve večerkách, na internetu, a dokonce v automatech, kde si ho mohl za první peníze od rodičů koupit kdokoli, kdo dosáhne na tlačítko. S tím je konec.
Představili jsme na tiskovce LEX KRATOM, soubor nových, tvrdých pravidel, která zakazují prodávat kratom na internetu a lidem pod 21 let a také dovolují s ním nakládat jen licencovaným a kontrolovaným prodejcům. Nejen vedlejší účinky, ale i kvalita pašovaného kratomu je totiž velké téma po celém západním světě. I zahraniční média píší, že nikým neprověřované, pouličně prodávané dávky často obsahují těžké kovy.
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Proto jsem já za Ministerstvo financí a můj kolega Adam Vojtěch za Ministerstvo zdravotnictví společně vypracovali úplně novou politiku státu vůči této nové „kratochvíli“, kterou si lidstvo vymyslelo vedle alkoholu, cigaret a jiných rekreačních drog. Bylo už opravdu načase, protože minulá vláda to strašlivě podcenila. Kdo nebude nová nařízení dodržovat, důsledky pro něj jsou jasné. Pokuty, zabavení zboží a v případě, že v tom pojede opravdu ve velkém, může si jít až na osm let sednout.
Každý člověk rozhoduje, co udělá se svým zdravím a jak moc ho bude ohrožovat a poškozovat. To je fakt, s kterým těžko něco politici udělají. Neřesti byly a budou. Náš vrcholný cíl ale je, aby se škodlivé látky a s nimi i škodlivé životní návyky co nejméně dostávaly k dětem. Druhotný cíl pak je, aby zisky z těchto neřestí neobcházely státní kasu.
Kratom se odteď bude tvrdě danit a rozhodně nebude spadat do snížené sazby DPH jako potravina. Daňové podvody budeme při jeho prodeji trestat úplně stejně jako v kterékoli jiné oblasti. Tolik za mě, přátelé.
Kratom je v mých očích jen další neřest, žádný zázračný prostředek. A podle toho s ním bude zacházeno. Přeji jistou ruku našim celníkům a neomylný čumák jejich čtyřnohým kolegům.
Vám zase hezký víkend.
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