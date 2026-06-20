ČEZ: Příprava výstavby nových bloků v Dukovanech běží naplno

Během dvanácti měsíců od podpisu smlouvy na největší investici v historii České republiky se mimo jiné podařilo zrealizovat rozsáhlý geotechnický průzkum lokality, připravit první fázi projektové dokumentace, rozjet registrační program pro české dodavatele, podepsat první smlouvy s českými firmami, či zahájit odbornou přípravu personálu investora i státního regulátora. Přípravná fáze projektu tak běží podle harmonogramu.
Od podpisu smlouvy mezi státní společností Elektrárna Dukovany II (EDU II) a jihokorejskou Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) o výstavbě dvou nových jaderných bloků v lokalitě Dukovany uběhl jeden rok. Projekt se nyní nachází v první, přibližně čtyřleté, přípravné fázi. Ta je zaměřená především na vypracování projektové a licenční dokumentace, získání všech nezbytných povolení a na zajištění potřebné infrastruktury pro zahájení výstavby. S tím se počítá v roce 2029.
„Během uplynulých 12 měsíců jsme mimo jiné zvládli zrealizovat kompletní geotechnické průzkumy v lokalitě a zpracovat první fázi projektové dokumentace. Začalo se s odbornou přípravou personálu, usilovně pracujeme na licenční a povolovací dokumentaci. Všem kolegům i českým a korejským partnerům patří velký dík za to, jak hladce se spolupráci podařilo nastavit. Věřím, že podobně efektivně budeme postupovat i nadále,“ uvedl generální ředitel EDU II Petr Závodský.
Co se od podpisu zvládlo
Kompletní geotechnické průzkumy v lokalitě:
Fyzické vrtné práce proběhly během pouhých osmi měsíců. Geologové vyvrtali stovky průzkumných vrtů o souhrnné délce přes 13 km hornin. Návazné laboratorní testování vybraných vzorků poskytlo údaje potřebné pro bezpečné naprojektování způsobu založení jednotlivých staveb. Závěrečná zpráva s laboratorními protokoly a podrobnými geologickými popisy měla včetně všech příloh přes 6 000 stran. Na základě dat vznikne podrobný 3D model lokality. Zakázku, která byla výjimečná objemem dat i rychlostí provedení, realizovala česká společnost ČEZ Energetické produkty.
Koncepční projekt:
V souladu s harmonogramem předala KHNP letos v dubnu první stupeň projektové dokumentace, neboli koncepční projekt. Ten popisuje celkové řešení elektrárny včetně všech změn oproti standardnímu projektovému řešení APR1000, vzešlých z nutnosti zohlednit legislativní prostředí České republiky, specifické podmínky na lokalitě a požadavky investora definované ve smlouvě. Projekt nyní prochází připomínkováním a následně poslouží pro zpracování dalšího, podrobnějšího stupně dokumentace.
Dodavatelský řetězec:
V rámci lokalizace byly uzavřeny první smlouvy s českými společnostmi. Společnost ČEZ Energetické projekty byla realizátorem geotechnických průzkumů v lokalitě. Plzeňská Doosan Škoda Power získala zakázku na dodávku a výrobu turbogenerátorů, inženýrská společnost Energoprojekt Praha poskytne odborné konzultační služby pro licencování a bezpečnostní analýzy a také se bude podílet na zpracovávání projektové dokumentace. KHNP spustila registrační systém pro potenciální dodavatele a partnerský program pro české a korejské dodavatele, jehož cílem je posílit jejich spolupráci a zapojení do realizace projektu. Proběhlo několik pracovních setkání zaměřených právě na příležitosti pro české dodavatele.
Školení a odborná příprava:
Technologie APR1000 je pro Českou republiku novinkou. V rámci příprav na budoucí licenční řízení pro nové bloky 5 a 6 proto proběhl několikadenní seminář pro odborníky z SÚJB a SÚRO zaměřený na informace o bezpečnostní koncepci, bezpečnostních analýzách, bezpečnostních systémech i dalších důležitých částech návrhu. Letos také proběhlo první z celkem čtyř plánovaných školení odborníků pro oblast jaderného paliva. Kromě zaměstnanců EDU II se jej zúčastnili také lidé z ÚJV Řež a ze společností Energoprojekt Praha a ČEZ.
Zázemí pro stavbu:
V době největšího souběhu prací se na staveništi dvou nových bloků bude pohybovat přibližně 10 000 pracovníků. Proto již letos proběhlo prvotní zmapování stávajících ubytovacích kapacit v regionu, které bude sloužit jako podklad pro hledání vhodných ubytovacích řešení. Ubytovací kapacity řeší členové Týmu Korea v úzké koordinaci s obcemi. Současně pokračuje příprava klíčové dopravní infrastruktury zejména v souvislosti s přepravou nadrozměrných a těžkých komponent. Z nejaktuálnějších lze zmínit například zahájení výstavby obchvatů obcí Zašovice a Slavětice a územní rozhodnutí pro obchvat města Velké Meziříčí. Přispějí k plynulejší logistice projektu i ke zlepšení dopravy v regionu.
Co proběhne ještě do konce letošního roku
Také druhá polovina letošního roku přinese ještě několik významných milníků. V nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na dodávku chladicích věží. Jedná se o unikátní technologii, kombinující mokré a suché chlazení s cílem snížit na minimum odběr vody pro chlazení elektrárny. České firmy by se na zakázce mohly významně podílet. Do konce roku by také měly být vyhlášeny první tendry na subdodávky pro KHNP v oblasti pomocných materiálů a vybavení (AE&M).
Pracuje se rovněž na přípravě archeologického průzkumu lokality, který je nezbytným krokem před samotnou výstavbou. Zadání by mělo být hotovo ještě letos.
Pokračovat bude i systematická příprava lidských zdrojů – na podzim by měl začít výcvik budoucích operátorů elektrárny, tedy klíčových odborných pozic. Jejich výcvik trvá několik let, proto je nutné začít s dostatečným předstihem.
Dokončena letos bude rovněž administrativní budova společnosti EDU II, která poskytne potřebné zázemí pro řízení projektu přímo v lokalitě. Jedno z jejích šesti pater bude k dispozici pracovníkům KHNP.
Elektrárna Dukovany II
V návaznosti na závěry a doporučení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky založila společnost ČEZ, a. s., v roce 2015 dceřinou společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., která je investorem projektu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Od května 2025 vlastní ve společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., 80 % akcií Ministerstvo financí ČR a zbylých 20 % společnost ČEZ, a. s.
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