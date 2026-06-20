DIA: V hodnocení dosáhly služby pro podniky plného skóre

Evropská komise 17. června 2026 zveřejnila balíček zpráv o plnění cílů Digitální dekády 2030 doplněný o výsledky eGovernment Benchmarku 2026. Česko se v evropském hodnocení digitálních veřejných služeb výrazně zlepšilo, a výsledky potvrdily, že jejich digitalizace směřuje správným směrem. Hodnocení je jedním z podkladů pro sledování pokroku členských států při naplňování cílů Digitální dekády 2030 (ZDE) a navazuje na ukazatele DESI v oblasti digitalizace veřejných služeb.
V oblasti digitálních veřejných služeb pro občany dosáhlo Česko dle údajů z roku 2025 celkového výsledku 87 bodů ze 100, což představuje meziroční zlepšení o 5 míst (ze 14. na 9. místo) a Česko se tím dostává nad průměr EU. Toto celkové skóre zahrnuje služby pro domácí i přeshraniční uživatele, přitom dílčí skóre služeb pro občany České republiky činí 92 bodů. Přeshraniční služby pro občany se skóre 83 % patří mezi oblasti s výraznějším meziročním posunem.
Nejlépe hodnocenými službami pro občany jsou služby spadající do životních situací „doprava“, „studium“ a „stěhování“. Prostor pro další zlepšení zůstává u služeb souvisejících s životem rodiny, péčí o zdraví a kariérou. Letošní hodnocení zároveň ukazuje, že další rozvoj je potřeba podporovat napříč všemi úrovněmi veřejné správy, zejména tam, kde jsou služby poskytovány nebo zprostředkovány místními úřady.
Maximálně možného počtu bodů v hodnocení dosáhla Česká republika v oblasti digitálních veřejných služeb pro podniky a podnikatele, a zařadila se tím mezi evropskou špičku (meziroční posun o 13 míst), a to jak u služeb pro domácí uživatele, tak u přeshraničních služeb. Celá zpráva České republiky k plnění Digitální dekády 2030 je k dispozici ZDE.
Plnění klíčových indikátorů v České republice proti cílům stanoveným pro EU do roku 2030:
„Výsledky studie eGovernment Benchmark 2026 potvrzují směr, kterým se Česko v digitalizaci veřejných služeb dlouhodobě vydává. Občan i podnikatel řeší svou konkrétní životní situaci, nikoli izolovanou agendu jednoho úřadu. Proto je důležité, aby služby byly dobře popsané, snadno dohledatelné, dostupné online, použitelné i na mobilních zařízeních, a aby na jejich rozvoji spolupracovaly všechny instituce, které se na řešení dané životní situace občana podílejí. Katalog služeb veřejné správy je v tomto směru důležitým nástrojem, protože pomáhá služby evidovat, popisovat a dále rozvíjet z pohledu uživatele,“ uvedl Bohdan Urban, ředitel DIA.
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Anketa
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Doporučení vyplývající z hodnocení nejsou pro Česko novinkou, ale potvrzením potřeby pokračovat v již probíhajících reformách. Týkají se zejména dalšího rozvoje klíčových veřejných služeb plně online, lepší dostupnosti služeb pro přeshraniční uživatele a hlubší spolupráce mezi ústředními, regionálními i místními orgány veřejné správy. Právě koordinace více úřadů je nezbytná u služeb, které z pohledu uživatele řeší jednu životní situaci, ale z hlediska veřejné správy se skládají z více agend.
Česko se v evropském srovnání výrazně zlepšilo a výsledky potvrzují, že jdeme správnou cestou. Zatím jsme však nedosáhli cílového stavu. Další etapa musí být zaměřena na praktickou použitelnost služeb, předvyplňování formulářů daty, které stát o žadateli již má, sdílení dat, katalog služeb pro samosprávu, elektronické platby a další oblasti, které rozhodnou o tom, zda digitalizaci lidé skutečně pocítí v praxi.
eGovernment Benchmark je pravidelné evropské hodnocení digitálních veřejných služeb. Sleduje, do jaké míry jsou vybrané služby dostupné online, srozumitelné pro uživatele, propojené se základními prvky eGovernmentu a využitelné také v přeshraničním kontextu. Hodnocení se zaměřuje na konkrétní životní události občanů a podniků, například dopravu, studium, stěhování, rodinu, zdraví, kariéru, založení podniku a běžné podnikatelské činnosti. Služby jsou posuzovány také z pohledu uživatele metodou „mystery shopper“.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku