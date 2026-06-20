Štěpánek (Trikolora): Někdo z nás se evidentně mýlí

Letos v únoru jsem na adresu Rady České televize zaslal stížnost tohoto znění:
Vážení radní!
V posledních letech proběhla v naší zemi řada protestních či přímo protivládních demonstrací. Demonstrovalo se proti první vládě Andreje Babiše, později proti vládě Petra Fialy a nyní aktuálně opět proti Babišovi a spol. V jedné zásadní věci se však tyto demonstrace liší. A to v přístupu médií a na prvním místě České televize.
Když dva dělají totéž, měla by v demokratické společnosti televize veřejné služby k oběma přistupovat stejně. Když za Fialovy vlády demonstrovali příznivci opozice, žádnou mediální podporu u toho neměli. Naopak. Když podporovatelé opozice demonstrují za Babišovy vlády, televize veřejné služby nabízí přímý přenos, rozsáhlou podporu a nejrůznější podpůrné komentáře. Naposled jsme toho byli svědky 1. 2. 2026. Ten rozdílný přístup je doslova do očí bijící.
Mgr. Petr Štěpánek
Stejně rozdílný je přístup aktivistických redaktorů k politikům, koaličním a opozičním, kteří jsou hosty ve studiu, a to dle neskrývaných politických preferencí moderátorů. Zvláště v poslední době to nabývá obludných rozměrů.
Co je výsledkem takové praxe? Dle posledního výzkumu agentury STEM České televizi nedůvěřuje většina české společnosti. Ale nabízejí se i další otázky. Proč mají lidé za televizi, která evidentně měří dvojím metrem, platit povinné televizní poplatky? Nebo ještě jinak. Má vůbec televize, která se takto chová, právo na existenci? Podstatná část veřejnosti si už dnes myslí, že nikoli. Televize veřejné služby má totiž sloužit všem stejně. Česká televize to ale nedělá. Naopak. Slouží jako propagandistický tlampač pouze jednomu názorovému a politickému proudu.
Vážení radní, žádám Vás, abyste k této patologické praxi České televize, jež je v rozporu se zákonem, zaujali stanovisko a přijali příslušné závěry.
V úctě
Mgr. Petr Štěpánek
v letech 1994-2006 člen a místopředseda RRTV a v letech 2007-2011 člen Rady ČTÚ
Začátkem června mi z Rady České televize přišla odpověď:
Vážený pane magistře,
Rada České televize od Vás obdržela stížnost na podle Vás rozdílný přístup České televize k informování o demonstracích proti vládě Andreje Babiše a demonstracích proti vládě Petra Fialy. Demonstrace proti současné vládě mají dle Vašich slov výraznou mediální podporu, mimo jiné v podobě přímých přenosů a komentářů, zatímco demonstrace proti vládě předchozí podle Vás srovnatelnou podporu ze strany České televize neměly. Radu ČT žádáte, aby k dané věci zaujala stanovisko. Rada České televize si v souvislosti s projednáváním Vaší stížnosti vyžádala stanovisko vedení České televize, které následně obdržela ve formě dopisu vedoucího Kanceláře generálního ředitele ČT. Přílohou dopisu bylo také stanovisko redakce a vyjádření právního úseku ČT k výhradám uvedeným ve Vaší stížnosti.
Na základě přezkoumání obsahu vysílání České televize je třeba konstatovat, že zpravodajství ČT informovalo diváky nejen o demonstraci na podporu prezidenta republiky zorganizované dne 1. 2. 2026, ale také o demonstracích spojených s kritikou předešlé vlády, například o celostátní stávce pořádané dne 27. 11. 2023, o demonstraci zemědělců dne 19.2.2024 či o demonstracích pořádaných na Václavském náměstí 11. 3. 2023 a 16. 9. 2023. Jen na okraj je nutné poznamenat, že Rada ČT se v minulosti zabývala stížnostmi na nedostatečné informování o výše zmíněných událostech pořádaných zemědělci či odbory a došla k závěru, že v obou případech byl způsob jejich zobrazení adekvátní, a to vzhledem ke skutečnosti, že se ČT událostem věnovala napříč celým svým vysíláním a poskytla prostor všem relevantním názorovým proudům.
Rada České televize se také nedomnívá, že by způsob zobrazení demonstrace na podporu Petra Pavla měl ze strany ČT formu mediální podpory, jak tvrdíte ve své stížnosti. Samotný fakt, že do kontinuálního vysílání ČT24 byly zařazeny živé vstupy z místa události či komentáře oslovených expertů nezakládá důvod označit takové vysílaní za jakoukoli formu podpory. Stejné prvky (živé vstupy, komentáře) byly využity i při informování o demonstracích na Václavském náměstí ve dnech 3. 9. 2022 či 11. 3. a 16. 9. 2023. Za důležitou Rada ČT považuje skutečnost, že všem zmíněným událostem byl věnován dostatečný prostor v hlavní zpravodajské relaci Události a nedošlo tak k jednostrannému upozadění některých z nich.
Nelze pak opomenout ani skutečnost, že rozsah informování o konkrétních událostech se může v kontinuálním vysílání lišit, neboť zpravodajství ze své podstaty reflektuje aktuální události a do finální podoby zpravodajské agendy tak promlouvá například četnost neočekávaně nastalých situací, vzájemné křížení významných událostí či aktuální produkční limity, nejedná se o odraz favorizace některých témat či událostí.
Také bychom Vás chtěli ujistit, že Rada ČT dlouhodobě věnuje velkou pozornost míře důvěry veřejnosti v Českou televizi. V této souvislosti bychom Vás rádi odkázali například na data týkající se důvěryhodnosti ČT, jež jsou obsažena v dokumentu Hodnocení plnění veřejné služby české televize za rok 2025, který Rada ČT projednávala na svém 3. jednání dne 18. 3. 2026 (ZDE). Podle těchto dat je vnímaná důvěryhodnost ČT na úrovni 62 %. Česká televize patří dlouhodobě k nejdůvěryhodnějším médiím v České republice, což vyplývá mimo jiné z dat projektu Digital News Report (data z aktuální verze jsou dostupná ve výše zmíněném dokumentu Hodnocení plnění veřejné služby české televize).
Za Váš podnět, jímž vyjadřujete zájem o kvalitu vysílání České televize, bychom Vám v závěru tohoto našeho dopisu rádi poděkovali.
S pozdravem
Mgr. Karel Novák
předseda Rady České televize
Co z této korespondence plyne? Někdo z nás se evidentně mýlí. Buď já, nebo Rada České televize.
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