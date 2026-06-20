Co ji tam zvete? Pirátům v médiích vadí jedna žena

Politická marketérka a bývalá mluvčí Andreje Babiše (ANO) Lucie Kubovičová veřejně vyjádřila své názory na politiku současného vládního kabinetu. Hovořila například o zrušení koncesionářských poplatků. „Celá příprava změny financování je katastrofální. Jestli to vláda chtěla udělat, protože to voličům slíbila, má na to právo. Ale jinak! Zároveň bych očekávala od České televize a Českého rozhlasu nějakou protinabídku, třeba ochotu ke kontrole ze strany NKÚ,“ řekla v DVTV.
Zamyslela se také nad tím, jaké možnosti otevírá Andreji Babišovi chystaná novela týkající se střetu zájmů, kdo má šanci na podzim ovládnout Prahu a jakou roli hraje v hnutí ANO místopředseda Sněmovny Patrik Nacher.
Česká pirátská strana
??| „Mám strach z pirátské kandidátky na pražskou primátorku Terezy Nislerové. Je to komunistka par excellence, děsí mě představa, že po volbách budeme vůbec připouštět debatu o tom, jestli máme pustit byty jen proto, že je zrovna nepoužíváme,“ říká v další Stojedničce Lucie… pic.twitter.com/15nRCCJmHb— DVTV (@DVTVcz) June 18, 2026
Vulgární sprška od Pirátů
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib zareagoval: „Babišova podržtaška Kubovičová se bojí naší kandidátky na primátorku Terezy Nislerové. :-) No to dává smysl. Kubovičová založila svou kariéru na rektálním alpinismu, ekonomka Tereza Nislerová má vzdělání z prestižní zahraniční školy, praxi v Evropské komisi a ve velkém korporátu.“
Babišova podržtaška Kubovičová se bojí naší kandidátky na primátorku Terezy Nislerové. :-) No to dává smysl. Kubovičová založila svou kariéru na rektálním alpinismu, ekonomka Tereza Nislerová má vzdělání z prestižní zahraniční školy, praxi v Evropské komisi a ve velkém korporátu.— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) June 18, 2026
Na DVTV se podle něj snaží předstírat, že Kubovičová je nezávislá komentátorka. „Přitom je to Babišův hlavní mediální poskok z doby, kdy tu Babiš vládl s podporou komunistů. A tahle onuce má tu drzost tady kádrovat slušné, poctivé a vzdělané lidi,“ rozčílil se Hřib.
No bohužel se na DVTV snaží předstírat, že Kubovičová je nezávislá komentátorka. Přitom je to Babišův hlavní mediální poskok z doby, kdy tu Babiš vládl s podporou komunistů. A tahle onuce má tu drzost tady kádrovat slušné, poctivé a vzdělané lidi.— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) June 18, 2026
A dodal, že názory ANO na soukromé školství a související metody jejich poslanců jsou dobře známé.
Názory ANO na soukromé školství a související metody jejich poslanců jsou dobře známé. https://t.co/lLBT77hAjt— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) June 18, 2026
Kriticky se vyjádřil také pirátský poslanec Ivan Baroš. „Proč mluvčí Babiše (komunista a agent StB) z dob Babišovy vlády s komunisty chodí na pozvání do médií blejt na kandidáty Pirátů? Můžu poslat někam třeba naši mluvčí, aby se taky vyjádřila? Zvládla by to líp a pravdivě,“ soudí politik.
Proč mluvčí Babiše (komunista a agent STB) z dob Babišovy vlády s Komunisty ?? chodí na pozvání do medií blejt na kandidaty Pirátů? Můžu poslat někam třeba naši mluvčí, aby se taky vyjádřila? Zvládla by to líp a pravdivě.— Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) June 19, 2026
Papaláši z ANO si pohodlně zevlují v obecních bytech za pár korun
Údiv nad vyjádřením Kubovičové vyjádřila i poslankyně a spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská: „Komunistka?!? Vládu jedné strany papalášů s dotovanými byty a státní podporu Agrofertu se tady snaží zavést Andrej Babiš, ne?“
Komunistka?!? Vládu jedné strany papalášů s dotovanými byty a státní podporu Agrofertu se tady snaží zavést Andrej Babiš, ne?— Gabriela Svárovská (@gabriela_sva) June 18, 2026
Do diskuse vstoupil Michal Veselovský, moderátor a spoluzakladatel projektu DVTV. „To, jestli je LK argumentačně silná, je myslím dost subjektivní záležitost. Takže moje odpověď je – právě proto, že tu svoji zkušenost /bagáž/ má a všichni to o ní vědí. Navíc, fakt to neberte osobně, ale v její kritice vidím zejména postoj proti Babišovi, protože třeba čistě antibabišovský Michopulos /s podobnou bagáží práce pro politiky/ takové emoce nevzbuzuje,“ publikoval na síti X.
To, jestli je LK argumentačně silná je myslím dost subjektivní záležitost. Takže moje odpověď je - právě proto, ze tu svoji zkušenost/bagáž/ má a všichni to o ní vědí. Navíc, fakt to neberte osobně, ale v její kritice vidím zejména postoj proti Babišovi, protože třeba čistě…— martin veselovský (@veselovskyma) June 19, 2026
Tohle je něco neuvěřitelného.— Michal Sirový ???? (@sssirda) June 18, 2026
Babišova bývalá mluvčí teď chodí jako “neutrální“ komentátorka vyprávět do médií o tom, jak je ta Babišova konkurence strašná.
A pirátské kandidátce nadává do komunistek – a že s takovou komunistkou by neměl chtít koalici Tomáš Portlík z ODS.… https://t.co/mciq8l1msT
Vyjádřila se také Olga Richterová, předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů. „Papaláši z ANO, co si pohodlně zevlují v obecních bytech za pár korun, by už měli přestat konečně kádrovat ostatní a ničit systém, který má pomoct mladým a rodinám k dostupnému bydlení. Místo toho, aby Andrej Babiš a jeho věrní podporovali funkční garance pro majitele a tedy tržní a oboustranně výhodné pobídky k využití prázdných bytů, radši ten zákon o podpoře bydlení vykostíte a pak ještě obviňujete ty, kteří se snaží něco reálně prosadit. Dá DVTV prostor i na představení těch řešení, nejen lží o nich?“ napsala pirátka.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Papaláši z ANO, co si pohodlně zevlují v obecních bytech za pár korun, by už měli přestat konečně kádrovat ostatní a ničit systém, který má pomoct mladým a rodinám k dostupnému bydlení. Místo toho, aby @AndrejBabis a jeho věrní podporovali funkční garance pro majitele a tedy…— Olga Richterová (@olgarichterova) June 19, 2026
Lucie Kubovičová je česká novinářka, expertka na politickou komunikaci a specialistka na public relations a politický marketing. V minulosti se do povědomí veřejnosti zapsala především jako tisková mluvčí hnutí ANO a osobní mluvčí Andreje Babiše z doby, kdy byl poprvé premiérem. V současnosti působí jako nezávislá analytička. Pravidelně se objevuje v médiích a politických podcastech, jako jsou PoliTalk, Insider, Čestmír nebo Jsem v obraze, kde komentuje a hodnotí volební kampaně, komunikační strategie stran a politické dění v České republice.
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