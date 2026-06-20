Co ji tam zvete? Pirátům v médiích vadí jedna žena

20.06.2026 16:50 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Politická marketérka a bývalá mluvčí hnutí ANO Lucie Kubovičová poznamenala na adresu pirátské kandidátky na pražskou primátorku Terezy Nislerové, že je to „komunistka par excellence“. Vysloužila si za to spršku vulgárních nadávek od některých pirátských poslanců.

Co ji tam zvete? Pirátům v médiích vadí jedna žena
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Komentátorka Lucie Kubovičová

Politická marketérka a bývalá mluvčí Andreje Babiše (ANO) Lucie Kubovičová veřejně vyjádřila své názory na politiku současného vládního kabinetu. Hovořila například o zrušení koncesionářských poplatků. „Celá příprava změny financování je katastrofální. Jestli to vláda chtěla udělat, protože to voličům slíbila, má na to právo. Ale jinak! Zároveň bych očekávala od České televize a Českého rozhlasu nějakou protinabídku, třeba ochotu ke kontrole ze strany NKÚ,“ řekla v DVTV.

Zamyslela se také nad tím, jaké možnosti otevírá Andreji Babišovi chystaná novela týkající se střetu zájmů, kdo má šanci na podzim ovládnout Prahu a jakou roli hraje v hnutí ANO místopředseda Sněmovny Patrik Nacher.

Česká pirátská strana

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„Mám strach z pirátské kandidátky na pražskou primátorku Terezy Nislerové. Je to komunistka par excellence, děsí mě představa, že po volbách budeme vůbec připouštět debatu o tom, jestli máme pustit byty jen proto, že je zrovna nepoužíváme,“ sdělila Lucie Kubovičová.

Vulgární sprška od Pirátů

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib zareagoval: „Babišova podržtaška Kubovičová se bojí naší kandidátky na primátorku Terezy Nislerové. :-) No to dává smysl. Kubovičová založila svou kariéru na rektálním alpinismu, ekonomka Tereza Nislerová má vzdělání z prestižní zahraniční školy, praxi v Evropské komisi a ve velkém korporátu.“

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
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Na DVTV se podle něj snaží předstírat, že Kubovičová je nezávislá komentátorka. „Přitom je to Babišův hlavní mediální poskok z doby, kdy tu Babiš vládl s podporou komunistů. A tahle onuce má tu drzost tady kádrovat slušné, poctivé a vzdělané lidi,“ rozčílil se Hřib.

A dodal, že názory ANO na soukromé školství a související metody jejich poslanců jsou dobře známé.

Kriticky se vyjádřil také pirátský poslanec Ivan Baroš. „Proč mluvčí Babiše (komunista a agent StB) z dob Babišovy vlády s komunisty chodí na pozvání do médií blejt na kandidáty Pirátů? Můžu poslat někam třeba naši mluvčí, aby se taky vyjádřila? Zvládla by to líp a pravdivě,“ soudí politik.

Papaláši z ANO si pohodlně zevlují v obecních bytech za pár korun

Údiv nad vyjádřením Kubovičové vyjádřila i poslankyně a spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská: „Komunistka?!? Vládu jedné strany papalášů s dotovanými byty a státní podporu Agrofertu se tady snaží zavést Andrej Babiš, ne?“

Do diskuse vstoupil Michal Veselovský, moderátor a spoluzakladatel projektu DVTV. „To, jestli je LK argumentačně silná, je myslím dost subjektivní záležitost. Takže moje odpověď je – právě proto, že tu svoji zkušenost /bagáž/ má a všichni to o ní vědí. Navíc, fakt to neberte osobně, ale v její kritice vidím zejména postoj proti Babišovi, protože třeba čistě antibabišovský Michopulos /s podobnou bagáží práce pro politiky/ takové emoce nevzbuzuje,“ publikoval na síti X.

 

Vyjádřila se také Olga Richterová, předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů. „Papaláši z ANO, co si pohodlně zevlují v obecních bytech za pár korun, by už měli přestat konečně kádrovat ostatní a ničit systém, který má pomoct mladým a rodinám k dostupnému bydlení. Místo toho, aby Andrej Babiš a jeho věrní podporovali funkční garance pro majitele a tedy tržní a oboustranně výhodné pobídky k využití prázdných bytů, radši ten zákon o podpoře bydlení vykostíte a pak ještě obviňujete ty, kteří se snaží něco reálně prosadit. Dá DVTV prostor i na představení těch řešení, nejen lží o nich?“ napsala pirátka.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
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Lucie Kubovičová je česká novinářka, expertka na politickou komunikaci a specialistka na public relations a politický marketing. V minulosti se do povědomí veřejnosti zapsala především jako tisková mluvčí hnutí ANO a osobní mluvčí Andreje Babiše z doby, kdy byl poprvé premiérem. V současnosti působí jako nezávislá analytička. Pravidelně se objevuje v médiích a politických podcastech, jako jsou PoliTalk, Insider, Čestmír nebo Jsem v obraze, kde komentuje a hodnotí volební kampaně, komunikační strategie stran a politické dění v České republice.

Psali jsme:

Proč se drolíte? Piráti v Praze mají mrzení
Stojanová (Piráti): Digitální pasáci nesmí stát mimo zákon
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Nacher (ANO): Život v Praze

 

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Článek obsahuje štítky

Babiš , Bartoš , piráti , Richterová , Veselovský , vulgarity , Kubovičová , ANO , Hřib , Svárovská , Nislerové

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https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Svobodni-Tajne-nakupy-za-penize-danovych-poplatniku-792807 Souhlasím s vámi, ale má někdo šanci něco změnit? Je pravda, že si ta komise dělá pořád co chce a mám dojem, že nikdo nemá šanci to vlastně ovlivnit.

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