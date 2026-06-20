MHMP: Praha zpřísňuje pravidla pro používání pyrotechniky

20.06.2026 11:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o pyrotechnice.

MHMP: Praha zpřísňuje pravidla pro používání pyrotechniky
Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

Nová úprava umožňuje městským částem rozhodnout o úplném zákazu zábavní pyrotechniky na svém území. Cílem je lépe chránit obyvatele, zvířata i životní prostředí a zároveň zohlednit požadavky jednotlivých městských částí.

Novela zákona o pyrotechnice účinná od prosince loňského roku umožnila obcím regulovat používání pyrotechnických výrobků výrazněji než dosud. Praha této možnosti využívá a novou vyhláškou zavádí systém, který kombinuje celoměstská pravidla s větší samostatností městských částí.

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„Není tajemstvím, že osobně nejsem fanouškem ohňostrojů. Nová úprava ale nikomu nic nevnucuje, naopak posiluje demokratickou možnost jednotlivých městských částí rozhodnout, jak to chtějí ony. Některé městské části dlouhodobě usilovaly o úplný zákaz pyrotechniky na svém území a nyní jim vycházíme vstříc,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Úplný zákaz používání pyrotechnických výrobků bude nově platit na území městských částí Praha 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 20, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Křeslice, Libuš, Suchdol, Troja a Velká Chuchle. Tyto městské části o zařazení do režimu celoročního zákazu samy požádaly v rámci připomínkového řízení.

Ve zbývajících městských částech se povolené okno pro používání pyrotechniky zkracuje z původních 48 hodin na devět hodin, od páté hodiny odpoledne 31. prosince do druhé hodiny ranní 1. ledna.

Vyhláška se nevztahuje na organizované ohňostroje (profesionální), které odpalují specializované firmy. Součástí vyhlášky zůstává zákaz používání takzvaných lampionů štěstí a dalších výrobků s neřízeným letem. Ty představují významné riziko vzniku požárů a jejich používání je na území hlavního města zakázáno dlouhodobě.

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kraj Praha , Praha , vyhláška , pyrotechnika , TZ , MHMP

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Co s tím hodláte dělat?

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Svobodni-Tajne-nakupy-za-penize-danovych-poplatniku-792807 Souhlasím s vámi, ale má někdo šanci něco změnit? Je pravda, že si ta komise dělá pořád co chce a mám dojem, že nikdo nemá šanci to vlastně ovlivnit.

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