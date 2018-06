Paroubek: Česká ekonomika stále solidně jede

Také v předchozím měsíci ovšem průmyslová výroba klesla o 1,5 %. Ne zrovna pozitivní vývoj dubnových čísel průmyslu byl způsoben především odstávkami v energetickém a rafinérském průmyslu.

Neměl by tedy představovat zlom celkově příznivého trendu průmyslové výroby, neboť ostatní významná odvětví průmyslu se rozvíjejí solidně. Je zvláštní, že analytici, kteří se ekonomikou dlouhodobě zabývají, jak v bankovním sektoru a finančních institucích tak i v médiích, nedokážou nazvat věci pravým jménem. Hovoří o nedostatku kvalifikovaných pracovníků, ale primárně celý problém spočívá nikoliv v nedostatku pracovníků v podnikové sféře, ale ve stále nízké produktivitě práce ve většině odvětví českého průmyslu, kam dosud dostatečně nepronikla ani technologická revoluce, robotizace a digitalizace. Doufejme jen, že v číslech růstu průmyslové výroby i v HDP v tomto roce, se přeci jen pozitivně projevují modernizační investice, které se budou promítat do růstu produktivity práce a uvolňování pracovníků z tohoto titulu do jiných odvětví v následujících letech. Automobilový průmysl, který byl tahounem průmyslové výroby, exportu i HDP v posledních letech zaznamenal v dubnu propad nových objednávek zhruba o osminu.

To není právě optimistická informace ve vztahu k budoucímu vývoji průmyslové výroby. Zdá se, že evropský trh s novými osobními automobily se po letech boomu nasytil. A Evropa nyní se zatajeným dechem očekává, zda americký prezident Trump zůstane jen u cel na ocel a hliník anebo zda zavede také cla na dovoz evropských automobilů do USA. To by samozřejmě citelně zasáhlo především německé automobilky a německou ekonomiku, s níž je ovšem česká ekonomika spjata tisícerými pouty.

Ing. Jiří Paroubek

V dubnu pokračoval pozitivní vývoj ve stavebnictví od počátku roku. Stavební produkce vzrostla v dubnu meziročně o 7,7 %, čemuž napomohlo příznivé počasí i vyšší počet pracovních dní. Rostlo především (téměř o 11% meziročně) pozemní stavitelství. A to díky vyšší investiční aktivitě privátního sektoru a rostoucí bytové výstavbě. Inženýrské stavitelství se stále potýká s pomalým rozjezdem infrastrukturních projektů ve veřejném sektoru, tedy projektů státu i krajů.

Také přebytek zahraničního obchodu v květnu meziročně stoupl, a to na 16 mld. Kč. V dubnu se oživil, alespoň do jisté míry, obchod s dopravními prostředky a také obchod s ropou a plynem. Přes růst cen ropy a plynu, byl bilančně příznivější nežli v loňském roce. Uvidíme, do jaké míry se promítne na české obchodní bilanci ochranářská politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, který uvalil cla na dovoz oceli a hliníku. České ocelářské výrobky vyvážené do Spojených států představovaly v předchozích letech mnohamiliardové hodnoty vývozu. Takže nějaký dopad na obchodní bilanci to mít prostě bude. A pokud budou zavedena již zmíněná cla na dovoz evropských automobilů, když ve většině německý automobilů je mnoho českých součástek, bude to mít vliv na obchodní bilanci státu rovněž. A to velmi rychle, vlastně bezprostředně.

