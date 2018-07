Paroubek: Fotbalové mistrovství světa zatím skvělé

I když západní média čekají dychtivě na jakékoliv „špatné“ zprávy z Ruska, aby je mohla s chutí zveřejnit a rozpatlat, zatím žádné nepřicházejí. Rusko vložilo do přípravy mistrovství světa ohromné peníze, ze kterých byly vystavěny nové stadiony a přestavěny ty staré a byla vybudována nová dopravní infrastruktura a také hotely. Vše zatím funguje, včetně supernáročné logistiky.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud by ruský šampionát skončil dnes, mohli bychom říci, že se jedná o jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší šampionát ve fotbale všech dob. Ale ještě počkejme na závěrečné události a počty. Fotbal je dnes ohromným celosvětovým průmyslem, s nesmírnou výdělečností. Zemím účastnícím se šampionátu vedení FIFA přislíbilo, že si mezi sebe rozdělí téměř osm set milionů dolarů.

Šampionát je zatím pohřebištěm nadějí velkých favoritů. Ať to byli Němci, Portugalci či Španělé, ve hře jsou stále ještě Brazilci a také další z favoritů Belgie, k nimž se přidávají vynikající Chorvaté. Vypadá to, že se světová špička začíná nejen rozšiřovat, ale také velmi vyrovnávat. Možná je to z částí tím, že favorité z Německa a Argentiny či Španělska nepřijeli v nejlepší formě. Ale týmy z Japonska či z Mexika vysloveně nadchly svou hrou a svým neutuchajícím entuziasmem.

Zdá se, že fotbal zůstává nejen největším celosvětovým sportem, ale on je stále vyrovnanější a tím je vlastně univerzální. A to je jen dobře.