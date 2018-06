Paroubek: Popularita hejtmanů

Je potřeba říci, že za poslední rok a čtvrt se popularita J. Čunka významně zvýšila, a to z necelých 40% na více než 46%.

Na druhém místě je hejtman Libereckého kraje z řad Starostů, Martin Půta, jehož popularita dosahuje dlouhodobě vysokých hodnot. Nyní je to 40,2%. Také u Půty došlo za poslední rok a čtvrt, od měření v únoru 2017, k poměrně výraznému nárůstu popularity, z necelých 38% na více než 40%. Třetí nejpopulárnějším představitelem kraje je hejtmanka středních Čech z hnutí ANO, Jaroslava Pokorná, s 36,5% podpory. Také její popularita kontinuálně vzrůstá z 31,2% před rokem a čtvrt na současných 36,5%. Na čtvrtém místě v popularitě, a to může být pro někoho mírné překvapení, je komunistický hejtman Ústeckého kraje, O. Bubeníček, 36,1% podpory. Také Bubeníčkova podpora dlouhodobě roste a to z 25,5% z února 2017 na současných 36,1%. Zdá se, že podpora hejtmana v Ústeckém kraji je stále velmi silná a může se ještě dále posilovat i přes strmý růst popularity v posledním roce a čtvrt. Až na pátém místě v popularitě je první představitelka z pěti hejtmanů ČSSD (a ze čtrnácti nejvyšších krajských představitelů), hejtmanka Jihočeského kraje, Ivana Stráská, která zaznamenala popularitu 34,5%. A za ní následuje toto pořadí hejtmanů:

Poř. Kraj Jméno květen 2018 únor 2018 Poř. únor 2018 6. Karlovarský kraj Jana Vildumetzová 29,7% 29,5% 6 7. Moravskoslezský kraj Ivo Vondrák 28,1% 27,5% 7 8. Vysočina Jiří Behounek 26,4% 24,6% 11 9. Olomoucký kraj Ladislav Okleštěk 25,9% 16,9% 14 10. Pardubický kraj Martin Netolický 25,8% 25,6% 10 11. Praha Adriana Krnáčová 22,1% 26,8% 8 12. Královéhradecký kraj Jiří Štěpán 21,6% 26,7% 9 13. Jihomoravský kraj Bohumil Šimek 18,2% 19,4% 12 14. Plzeňský kraj Josef Bernard 17,5% 17,3% 13

Za zamyšlení stojí jistě některé jevy, které ukazují na významnější posuny v popularitě hejtmanů v kraji. Královéhradecký hejtman J. Štěpán zaznamenal pokles oblíbenosti za posledního čtvrt roku z 26,7% v únoru na 21,6% v květnu. Končící primátorka Prahy, Krnáčová, zaznamenala celkem pochopitelný odliv popularity z 26,8%v únoru na 22,1% v květnu. A skokanem posledního čtvrt roku je olomoucký hejtman L. Okleštěk, jehož popularita vzrostla z únorových 16,9% na květnových 25,9%. Tento nárůst popularity je mimořádně zajímavý, mimo jiné z marketingového hlediska. Bylo by zajímavé vědět, co pan hejtman dělal v posledních třech měsících před květnovým měřením tak dobře a tak marketingově účinně, že to na jeho voliče v kraji tak silně zabralo.

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.