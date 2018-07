Pekarová Adamová (TOP 09): Garance míst pro dvouleté? Ani v dětské skupině...

V pátek prošla závěrečným schválením ve sněmovně novela školského zákona, která ruší garanci míst pro dvouleté děti. A která mohla tuto garanci nahradit dětskými skupinami. Jenže nenahradila. Změna neprošla. Upřímně řečeno mě to překvapilo.

Když jsme v minulých týdnech vedli diskuse s kolegyněmi a kolegy ve sněmovně a na odborných seminářích, vyjadřovali mnozí podporu tomuto řešení. Svaz měst a obcí, s kterým jsem o tom jednala, se taktéž vyslovil pro. I kritici garance míst ve školkách se často tvářili, že dětské skupiny jsou dobré řešení. Proto jsem měla dojem, že přijetí tohoto kompromisu bude vcelku snadné. Výhrady zaznívaly málokdy. Nakonec se však ve sněmovně nenašel jediný zákonodárce hnutí ANO, SPD, KSČM a ODS, který by byl pro, z Pirátů podpořil jen jeden jediný, zbytek se zdržel. Návrh kolegyně Valachové získal podporu pouze od 21 poslankyň a poslanců.

Protože se přímo proti návrhu ani nikdo nevymezoval je těžké říci, co na něm tolik vadí. V rámci debaty na plénu se často míchala jablka s hruškami, jak už to bývá, ale od nikoho nezaznělo, že by byla změna nerealizovatelná či že by existoval důvod, proč do systému nezapojit dětské skupiny.

Proto mě mrzí, že se vracíme zpátky ne o krok, ale hned o několik kroků. Rodičům, kteří budou chtít v budoucnu své dítě svěřit do péče dětské skupiny nebo mateřské školy jsme rozhodně jistotu, že naleznou pro své (dvouleté) dítko místo, nepřinesli. Přijato bylo pouze doprovodné usnesení, které vyzývá vládu k řešení financování dětských skupin po skončení dotací z evropských fondů. Chvályhodné, ale to nestačí.

Nebudu házet flintu do žita, i když mě pokrytectví mnohých kolegů strašně štve, a pustím se do práce na samostatném návrhu, kterým bychom mohli dětské skupiny více zapojit do hry. Stát umožňuje vyčerpat rodičovskou do dvou let věku dítěte, ale už na to nenavazuje poskytnutím služeb péče o děti. Na mnoha místech jsou dětské skupiny stále nedostupnou službou. Proto se pokusím jednat s ministerstvem práce a sociálních věcí, s ostatními politickými stranami, Svazem měst a obcí a dalšími a připravit zákonnou úpravu tak, aby tentokrát bylo řešení přijato.

autor: PV