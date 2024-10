Pekarová Adamová (TOP 09): Míru nelze dosáhnout jinak než vítězstvím ve válce

Paní předsedkyně ve svém projevu vyzvala účastníky summitu k ještě větší politické, ekonomické i vojenské podpoře bránící se Ukrajiny. Jedině tak totiž může být ukončena ruská protiprávní okupace Krymu a docíleno spravedlivého míru v celé zemi.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová se spolu s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem zúčastnili 3. parlamentního summitu Mezinárodní Krymské platformy.

Anketa Jaké další funkce byste chtěl(a) odemykat za Prémiové body PL? článek - přehrávání audioverze článku (TTS) 1% článek - hodnocení autora článku 3% článek - hodnocení obsahu článku 2% diskuse - snížení celkového množství banů (možnost hodnotit jiné příspěvky) 84% diskuse - možnost vyjádření emocí k příspěvku (hodnocení emotikony) 2% diskuse - zobrazení diskuse starší 2 dnů 1% profily PL - topování politika na HP PLCZ 1% profily PL - upozornění na nový obsah konkrétního politika 1% jiné 5% hlasovalo: 238 lidí

„Udržovat otázku Krymu ve všeobecném povědomí je důležité, ale samo o sobě to obyvatelům Krymu svobodu nevrátí. Nepomůže to uneseným dětem, aby se vrátily ke svým rodinám. Neobnoví to ani územní celistvost Ukrajiny, ani to neposlouží mezinárodnímu právu. Jediným způsobem, jak skutečně obnovit svobodu a dosáhnout spravedlnosti na Krymu i v celé Ukrajině, je vyhrát válku,“ uvedla ve svém projevu předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Dvoudenní summit více než padesáti čelných představitelů zákonodárných sborů z celého světa se letos konal v lotyšském hlavním městě Rize. Navazoval na předchozí setkání organizované loni v říjnu v Praze.

„Od nezákonné anexe Krymu uplynulo 10 let a více než 2 a půl roku uplynulo od únorového pokračování invaze Ruska na Ukrajinu. Bohužel, teprve až po tomto únorovém brutálním a agresivním vpádu Ruska na Ukrajinu některé demokratické země definitivně vystřízlivěly a uvědomily si, že snažit se dosáhnout dlouhodobého mírového soužití s nedemokratickými zeměmi vytvářením vzájemné strategické hospodářské závislosti je omyl. Opak je totiž pravdou. Podporou naší strategické hospodářské závislosti na nedemokratických zemích zvyšujeme zranitelnost demokratického společenství. Pokračování invaze Ruska na Ukrajinu je toho jasným důkazem. Naším úkolem je, abychom se z tohoto omylu poučili. Budoucnost Ukrajiny je totiž i naší budoucností,“ doplnil předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Mezi přijatými závěry summitu je mimo jiné společné odsouzení porušování lidských práv, únosů ukrajinských dětí či zatýkání politických odpůrců na Ruskem nelegálně okupovaných územích. Účastníci se navíc zavázali, že budou trvat na důsledném vyšetření a potrestání všech válečných zločinů páchaných ruskými jednotkami.

„Všechny ingredience jsou známé a dostupné. Více vojenské pomoci bez nesmyslných omezení, více ekonomické podpory, účinnější sankce, intenzivnější politický a diplomatický tlak. Je na nás, politických lídrech, abychom pro to vše zmobilizovali dostatečnou politickou vůli a společenskou shodu. Mnoho lidí v našich zemích je unaveno válkou a bojí se její eskalace. Naší společnou povinností je dosáhnout spravedlivého míru, což nelze jinak než vítězstvím ve válce,“ uzavřela předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Krymská platforma sdružuje od roku 2021 spřízněné světové partnery s cílem společně čelit dopadům a hrozbám protiprávní ruské okupace Krymu a koordinovat mezinárodní úsilí k jejímu definitivnímu ukončení.