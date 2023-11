Peksa (Piráti): Moderní, liberální a transparentní Evropu musíme hájit všichni spolu

reklama

Dlouhé roky slýchám o Češích neustále to samé. Totiž že když máme s něčím problém, tak si o něm většinou zanadáváme v hospodě a ono to nějak přejde. Že jsme málo společensky a politicky aktivní.

Ale je to pravda? Každý rok můžeme v České republice sledovat nespočet občanských iniciativ, hnutí, vznik celé řady neziskových organizací nebo petic a happeningů na různá politická témata, která nás právě pálí. Čechům na veřejném dění záleží. Vyžaduje to ale neskutečné úsilí, které často ani nemusí přinést žádané výsledky. To je pro mnoho aktivních lidí dost frustrující…

Přemýšlel jsem proto, co nás k vytvoření stereotypu „neaktivního Čecha“ vlastně posunulo a došel jsem k závěru, že jde především právě o motivaci. Kolik podobných projektů mohlo vzniknout, ale jejich iniciátoři se třeba zalekli odezvy nebo průběhu kampaní? Kolik takových iniciativ vzniklo, ale zároveň hned zaniklo, protože organizátoři příliš nevěděli, jak mají postupovat?

Oligarchové, dotační podvodníci a další šmelináři si nadále vesele mastili kapsy penězi, které jim nepatří, a rozšiřovali chapadla svého vlivu přes média, soudy a další demokratické instituce.

Často se stává, že když někdo chce upozornit na porušování právního státu nebo demokratických principů, nedokáže si příliš jasně představit, jak chce svého cíle dosáhnout. Možností jsou sice stovky, ale to je zároveň i ten problém – nevíme, jakým směrem se máme ubírat.

To je přesně ten důvod, proč jsem dal dohromady krátký manuál pro občanskou aktivitu a ochranu demokracie a jejích hodnot.

Není to žádná podrobná bichle, co by všechno rozebírala do posledního detailu. Věřím ale, že mnohým z vás poslouží jako odrazový můstek k vytváření vlastních občanských aktivit, ať už jsou to petice, demonstrace nebo hlídání nezávislosti médií a hájení lidských práv.

Pokud totiž chceme Evropu moderní, liberální a transparentní, musíme ji hájit všichni spolu. Bez vás bychom to sami nezvládli.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

