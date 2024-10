Peštová (ANO): Pane poslanče Michálku, tou obsesí tady trpíte celou dobu vy

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já už jsem se lekla, že přijdu o svoji zpětnou vazbu, nebo zpětnou reakci na pana poslance Michálka, prostřednictvím vás, pane předsedající. Pane poslanče Michálku, prostřednictvím pana předsedajícího, my nemáme žádnou obsesi, tou obsesí tady trpíte celou dobu vy. Vy máte obsesi na Babiše, ale totální, tu už máte tři roky, možná i déle, ale to já tady řešit nebudu.

Mě urazilo to, co jste řekl, já jsem pouze reagovala na to, že vy jste byl zděšen, že tady nikdo není, to byla moje reakce. Jestli se vám nelíbila reakce kolegů, tak jste je měl jmenovat, ale vy jste to našil i do mě, a to mně vadí. Vy, když jste teď v opozici, proto jsem vás teď bedlivě poslouchala, tak jste najednou lepší opozice, jo? Vy jste lepší opozice, my jsme asi hloupější opozice, nebo já tomu nerozumím, v čem je na rozdíl mezi tou opoziční prací.

Já si myslím, že opozice hlídá vládnoucí koalici a je jedno, jestli je lepší, nebo není lepší. V každém případě jste s námi v opozici a hned jste se museli onálepkovat, že vy jste ta lepší opozice. Vy čtyři kusy jste lepší opozice, jo. (Poznámka pana poslance Michálka.) Já jsem ráda, že jste vedl ministry, aby tady... Nebo na tom grémiu, vy jste říkal, že jste se vždycky přidal k naší paní předsedkyni a vyzýval jste ministry. No, podívejte se, jak to dopadlo, jo. Jestli jste někoho vyzýval, tak asi vidíte, kde vás měli, jo - asi jako nás - lepší opozici.

Děkuji.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



