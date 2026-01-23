Peštová (ANO): Skandál, který ohrožuje český rozpočet

Skandál, který ohrožuje český rozpočet!
To, že by český stát mohl být odsouzen k odškodnění až 17 miliard korun firmě Diag Human, je naprosté selhání, které musí mít politické důsledky.
Andrej Babiš jasně říká: tato situace je skandál, a pokud někdo nekonal v zájmu České republiky, měl by za to nést odpovědnost – „měli by někoho zavřít“.
Kauza Diag Human se táhne desítky let a spor o miliardy má historické kořeny. (původně obchod s krevní plazmou a následná arbitráž)
Je čas přestat používat peníze občanů jako výmluvu za nečinnost nebo nepřipravené rozhodnutí!
Chceme úsporný, odpovědný a spravedlivý přístup k penězům daňových poplatníků!
ANO stojí za tím, aby lidé věděli, za co se utrácí!
Nejde jen o čísla — jde o důvěru občanů a stabilitu našeho rozpočtu!
Ing. Berenika Peštová, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.