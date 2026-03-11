Skopeček (ODS): Ukázalo se, že hnutí ANO před volbami lhalo

Dámy a pánové, hezké ještě dopoledne.
Děkuju za možnost vystoupit. Nebudu hovořit dlouze, protože celá řada těch výtek a komentářů k návrhu státního rozpočtu na rok 2026, ať už tady v Poslanecké sněmovně, nebo koneckonců ve veřejném prostoru, zazněla, přesto považuju za důležité ty hlavní výtky a ty hlavní argumenty k návrhu rozpočtu na rok 2026 shrnout.
Kolegyně, kolegové, dnes tady uslyšíme tuny výmluv - tuny výmluv na to, proč je rozpočet připraven a předložen ve stavu, v jakém předložen vládou Andreje Babiše a ministryní financí Schillerovou je. Ty výmluvy souvisí s jednoduchými fakty. Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2026 je protizákonný a překračuje povolený schodek rozpočtu tak, jak je uvedeno v zákonu o rozpočtové odpovědnosti, a tak, jak to konstatovala Národní rozpočtová rada.
Tuny výmluv uslyšíme i proto, protože ten rozpočet přichází s obrovským deficitem ve výši 310 miliard korun. A ty výmluvy uslyšíme i proto, že v tom rozpočtu se navrhuje škrtat v takových oblastech, jako je obrana, ve chvíli, kdy žijeme v bezprecedentní bezpečnostní situaci a mezinárodním napětí. Nenechme si prosím tyto výmluvy ze strany nové vládní koalice namluvit. Jsou jen důsledkem nepřipravenosti hnutí ANO vládnout.
Všichni si vzpomínáme na dobu před volbami, kdy jsme byli kritizováni, respektive vláda Petra Fialy byla kritizována za to, že přichází s vysokým schodkem státního rozpočtu ve výši 286 miliard korun. Alena Schillerová tehdy kritizovala vládu Petra Fialy, že tak vysoký schodek je v době ekonomického růstu neadekvátní a že hnutí ANO má připraven geniální, lepší návrh státní rozpočtu, se kterým po volbách přijdou, se kterým po volbách seznámí veřejnost a který pošlou do Poslanecké sněmovny tak, aby mohl být ten lepší návrh státního rozpočtu, pravděpodobně s nižším deficitem státního rozpočtu, tady v Poslanecké sněmovně projednán.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
Co se stalo? Ukázalo se, že hnutí ANO před volbami lhalo. Lhalo voličům. Lhalo nám. Lhalo nám všem. Neměli připravené vůbec nic. Přišli do té vlády zkrátka nejenom rozpočtově připraveni. (?) Měli spoustu slibů, spoustu populistických slibů, ale neměli v realitě jasno, kde na ty sliby vezmou. Ty populistické sliby jsou koneckonců, když je sečteme, v řádu stovek miliard korun. Proto následovala ta nedůstojná hra.
Nejdřív jsme byli balamuceni, že přijde lepší návrh rozpočtu s nižším schodkem, abychom následně byli v uvozovkách vyzýváni, abychom do Poslanecké sněmovny opětovně poslali návrh státního rozpočtu vlády Petra Fialy, který už jednou do Poslanecké sněmovny byl poslán. Byl to veřejný dokument. A hnutí ANO, které vyhrálo ve volbách, na něm mohlo od začátku pracovat.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
S argumentem, abychom se vyhnuli rozpočtovému provizoriu, jsme byli opakovaně vyzýváni, abychom podruhé návrh státního rozpočtu do Poslanecké sněmovny poslali. Když to vláda Petra Fialy učinila, nastal další kotrmelec v podání hnutí ANO, kdy bylo deklarováno, že přestože ten rozpočet vlády Petra Fialy byl do Poslanecké sněmovny poslán, budeme hospodařit prostřednictvím rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium trvá. Já to nepovažuju za žádnou tragédii. Já chci jenom upozornit na to, jaké kotrmelce, jaké výmluvy a jaké lži jsme v souvislosti s rozpočtem ze strany hnutí ANO slyšeli.
No a ve chvíli, kdy tedy vláda přepracovala původní návrh státního rozpočtu Petra Fialy, tak přichází Alena Schillerová a tvrdí, že to je rozpočet Petra Fialy, a nikoliv její. Je to naprosto absurdní teze, je to naprosto absurdní výmluva na to, že předkládá tak špatný státní rozpočet, který obrací trend fiskální konsolidace a zrychluje hospodaření, který škrtá ve výdajích na obranu a který je, jak už jsem konstatoval, protizákonný.
Proč je tento rozpočet ekonomicky špatně, hospodářsko-politicky, proč by neměl být přijat v této podobě, v jaké byl připraven? Hlavní argument je argument vysokého schodku. My v době, kdy ekonomika roste a kdy jsme vládě hnutí ANO předali ekonomiku s velmi slušným růstem 2,6 procenta ročně - tak, jak konstatoval nedávno Český statistický úřad a tak, jak už čteme několik měsíců jak z analýz Ministerstva financí, tak třeba i z prognózy České národní banky, tak česká ekonomika se nenachází pod svým potenciálem, nemáme tu zdroje, nemáme tu recesi, nemáme tu zápornou mezeru mezi reálným hospodářským růstem a potenciálním růstem. Česká ekonomika je na svém potenciálu, ekonomicky šlape, roste slušným tempem.
Jakékoliv další peníze na dluh navíc, jakékoliv další fiskální impulsy, jakékoliv další nové vyšší výdaje na dluh, nepřinesou této ekonomice kýžené zvýšení ekonomického růstu, nepovedou k vyšší životní úrovni. Nebude to růst, který by byl založen na zdravých základech. Bude to pouze proinflační impuls, který se přidá k tomu, který, pevně doufám, všichni vidíme neradi v podobě vysokých cen ropy, které bezesporu budou dopadat i na českou ekonomiku. V takové chvíli se fiskální politika utrhla kvůli neschopnosti připravit reálný rozpočet. Fiskální politika se utrhla a bude přidávat k tomu proinflačnímu efektu vysokých cen ropy další proinflační tlak z titulu toho, že přidává na straně výdajů a že prohlubuje deficit státního rozpočtu oproti tomu plánu, respektive oproti tomu návrhu, který byl připraven a do Poslanecké sněmovny dvakrát zaslán vládou Petra Fialy.
Další, druhé ekonomické negativum vedle vysokého schodku je obrácení trendu konsolidace. My jsme přijali rozpočet od paní tehdejší ministryně Schillerové v covidové době s obřím deficitem přes pět procent hrubého domácího produktu. Postupně, každým rokem jsme ten deficit snižovali až na úroveň něco přes dvě procenta. Hned v prvním roce, při první příležitosti, hnutí ANO a Alena Schillerová ten trend konsolidace obrací úplně opačným směrem. Máme tady rychlejší zadlužování, větší deficity, které se samozřejmě propíšou i do toho, že budeme vynakládat více peněz na obsluhu státního dluhu, více peněz, které zahučí v díře těch, kteří půjčují českému státu na deficitní hospodaření, a které by mohly být použity na výdaje na investice, na cokoliv smysluplného.
Obrácení trendu fiskální konsolidace, který prováděla vláda Petra Fialy, na trend vyššího, rychlejšího zadlužování z pera Aleny Schillerové se už projevuje i na finančních trzích. Všimněte si, prosím pěkně, že od února nám poměrně výrazně rostou úrokové sazby ze státních dluhopisů, zdražuje se prostě dluhové financování českého státu. Jakkoliv na to má samozřejmě dopad a jakkoliv je důvodem i mezinárodní napětí, mezinárodní situace daná i vývojem nově konfliktu v Íránu, tak bezesporu si investoři všímají toho, jakým způsobem sem přišel a jak špatný státní návrh státního rozpočtu nová koalice, v čele s hnutím ANO, SPD, Motoristů, přišla.
Čili už dneska ten finanční trh reaguje na zhoršení fiskální politiky, na otočení trendu, a rostou nám úrokové sazby z dluhopisů, které bude muset stát vydávat na to, aby tento obří deficit, se kterým Alena Schillerová přišla a dokázala profinancovat... Profinancuje ho, ale profinancuje ho výrazně dráž, než to bylo v minulých letech, kdy trend fiskální politiky byl úplně opačný, a kdy jsme se relativně i absolutně dokázali z těch vysokých schodků nasměrovat a postupovat směrem k nižším schodkům a k nižšímu nebo pomalejšímu trendu zadlužování.
Státní rozpočet, respektive ten vysoký deficit a z toho plynoucí rostoucí úroky, které od nás investoři, kteří budou ochotni půjčit českému státu, vyžadují vyšší úrokové sazby, tak samozřejmě, jak už to tady zaznělo, povedou i k vytěsňování soukromých investic. Čili pokud se druhý pan vicepremiér Havlíček zaklíná tím, jak hospodářský růst má být postaven na soukromém sektoru - s čímž samozřejmě souhlasím - tak tímto rozpočtem dělají úplně pravý opak. Zvyšují státní přerozdělování, protože zvyšují výdaje státu, nemluvě o těch prapodivných návrzích na kontrolování cen potravin, marží a tak dál.
Čili, stále více zásahů do ekonomiky, stále více socialistických nápadů, stále více přerozdělování, stále více dluhů, stále dražší dluhy kvůli vyšším úrokovým sazbám státního dluhu, a o to menší prostor samozřejmě pro soukromý sektor a pro soukromé investice. Takže je tomu přesně naopak. Vláda soukromému sektoru nepomáhá, naopak ho tímto návrhem státního rozpočtu poškodí.
My jsme k debatě o návrhu státního rozpočtu na rok 2026 samozřejmě přistupovali odpovědně a přistupovali jsme k němu - jakkoliv to slovo nemám rád - konstruktivně. Moji kolegové připravili celou sérii pozměňovacích návrhů, které jednak reagují na některé výdajové kapitoly, které jsou podle našeho názoru trestuhodně podceněny. Proto moji kolegové přišli s návrhy na posílení kapitol, ze kterých se financuje protidrogová politika. Přišli s pozměňovacími návrhy, které navyšují prostředky do sportu, do kultury a do dalších oblastí, kde podle našeho návrhu vláda Andreje Babiše škrtá zbytečně nebo škrtá kontraproduktivně, protože to považujeme za důležité výdaje.
Ty pozměňováky, s nimiž už jste se samozřejmě seznámili nebo máte možnost se seznámit. Je trošku paradoxní, já bych řekl trošku dětské, dětinské, vypovídající o jisté politické kultuře této vlády a hnutí ANO, že pozměňováky, které připravovaly opoziční strany, a které měly napravovat některé hříchy, které hnutí ANO do toho rozpočtu vložilo - jako je třeba pokles peněz na protidrogovou politiku nebo na sport - tak se stalo to, že hnutí ANO k tomu přistoupilo tak, že udělalo plagiáty, okopírovalo pozměňovací návrhy, které připravili opoziční poslanci a podali je jako své pozměňovací návrhy.
Jsem rád, že do těch oblastí, o kterých jsem hovořil, půjde díky tomu více peněz, nicméně považuju to za trošku dětinské, dětské, nedospělé chování, které, jak jsem znovu říkal, nevypovídá o úplné politické kultuře hnutí ANO. Jediným důvodem je samozřejmě to, aby náhodou některý opoziční poslanec, přestože přišel s rozumným pozměňovacím návrhem, který by získal i podporu většiny Poslanecké sněmovny, tak jenom proto, aby žádný poslanec vládní opozice neměl jakýkoliv úspěch, kterým by se mohl prezentovat, tak vláda, vládní koalice, přistoupila k tomu, že vykradla pozměňovací návrhy, které připravili opoziční poslanci, a podala je jako návrhy své. Já se nad to povznesu a jsem rád, že do těch oblastí více peněz půjde, jakkoliv to chování mně přijde opravdu trošku dětinské.
Z celé řady pozměňovacích návrhů, které moji kolegové připravili, a o kterých se dneska bude hlasovat, zmíním dva, za mě nejpodstatnější. Jeden pozměňovací návrh reaguje na trestuhodné škrtnutí více jak 20 miliard korun v kapitole obrany, které opravdu nemůžeme akceptovat, a které v současné mezinárodní a bezpečnostní situaci nedává jakýkoliv smysl.
Zaznělo tady, že budeme jediný pravděpodobně ze členů NATO, který nebude plnit svoje závazky, což samozřejmě může mít své důsledky, ale já myslím, že peníze na obranu nedáváme proto, abychom splnili formálně jakýkoliv závazek, jakékoliv závazky ze smluv a z dohod se mají dodržovat, ale především výdaje na obranu vynakládáme kvůli naší vlastní bezpečnosti. A nejenom kvůli naší bezpečnosti, ale poslední měsíce nám ukazují, že jestli něco dělá zemi významnou na mezinárodním poli a jestli něco umožňuje zemi, jakémukoliv státu hovořit do mezinárodní politiky, ovlivňovat ji, tak je to vedle ekonomické síly a vedle hospodářského růstu nebo ekonomické síly té země, tak ta síla na tom mezinárodním poli se pozná i podle toho, jakým způsobem má ta země silnou obranu a jakým způsobem do té obrany investuje.
My si ten náš význam na mezinárodní půdě, který je i spolu s celou řadou evropských zemí v posledních měsících minimální, kdy řada těch mezinárodních jednání a mezinárodních rozhodnutí se de facto vyhýbá evropským zemím a ta rozhodnutí jsou činěna úplně jinými hráči na mezinárodním poli, tak místo toho, abychom se i v té mezinárodní politice snažili etablovat do země s vyšší diplomatickou sílou, tedy nezbytně i s vyšší vojenskou kapacitou, tak ještě v této kapitole škrtáme tak, aby nás v té mezinárodní politice nevnímal už vůbec nikdo tak, aby nás k nikomu nepouštěl tak, abychom neměli už hlas vůbec žádný.
Já za jeden z těch pozměňovacích návrhů, který považuju za velmi důležitý, jak kvůli naší bezpečnosti, tak kvůli významu a síle České republiky na mezinárodním poli, považuji ten pozměňovací návrh, který vrací výdaje na obranu, na bezpečnost na tu úroveň, na které ji navrhovala vláda Petra Fialy.
Ten druhý pozměňovací návrh, na který bych chtěl upřít vaši pozornost, je pozměňovací návrh můj, Vojty Munzara, kolegy Havránka a kolegy Turka, v rámci kterého přicházíme s úsporami ve státním rozpočtu. Chceme ukázat, že 310 miliard korun je opravdu, jak už jsem říkal, ekonomicky hodně. Chceme ukázat, že smyslem rozpočtování, logikou rozpočtování, není udělat rozpočet tak, že se zeptáte všech ministrů, kolik peněz chtějí, ty jim tam napsat a s tím přijít do Poslanecké sněmovny. Ale smyslem rozpočtu a rozpočtování je to, co v ekonomii dobře známe, to znamená pracovat s omezenými zdroji, které máme, a ty zdroje rozdělit na priority podle významu, který těm prioritám přidáváme a rozdělit v rámci rozpočtového omezení, v rámci disponibilních prostředků, kterými ta ekonomika, potažmo stát disponuje, mezi ty klíčové priority a případně pak alokovat méně na oblasti, které prioritami logicky nejsou.
Nicméně s touto vládou je asi prioritou všechno krom té obrany, kde se škrtá, jinak to pero paní ministryně financí bylo poměrně lehké a kdo si řekl, tak něco dostal. Až na tu obranu, což je, jak už jsem říkal, trestuhodné.
Čili my v tomto druhém pozměňovacím návrhu přicházíme, přicházíme s úsporami. Já rozumím tomu, že jsme ve třetím čtení rozpočtu, kde nejde měnit bilanci státního rozpočtu, proto ty ušetřené výdaje budeme směřovat do té kapitoly Obsluha státního dluhu, kde mohou tvořit rezervu, která se, jak se ukazuje podle dění na těch mezinárodních trzích, kde znovu opakuji, jak z důvodu toho mezinárodního napětí, tak z důvodu nedobré skandální fiskální obratu ve fiskální politice ze strany paní ministryně Schillerové, která v době slušného ekonomického růstu přichází s vyšším deficitem, tak nás finanční trhy trestají vyššími úrokovými sazbami, které jsou o čtvrtinu vyšší, než byly v únoru a které dramaticky prodraží hospodaření českého státu.
Dámy a pánové, vracím se na začátek, nenechte se, prosím, balamutit ze strany paní ministryně Schillerové, nenechte se zmást těmi výmluvami, které tady ona bude celé odpoledne používat. Měli dost času na to, připravit svůj vlastní rozpočet. Vládnou od ledna, měli několik měsíců na to, aby přišli buď se svým rozpočtem, který slibovali před volbami a lhali vám, protože ho nemají nebo měli dostatek prostoru na to, aby adekvátně podle svých priorit, což je legitimní, když vyhráli volby přepracovali ten návrh, který vypracovala vláda Petra Fialy. Ten přepracovali podle mě špatným směrem, ať už kvůli tomu vysokému deficitu nebo kvůli tomu škrtání ve veřejných, ve výdajích na obranu, ale jsou to jejich škrty, jejich změny, je to jejich státní rozpočet. Je to jejich návrh státního rozpočtu.
ODS by nikdy takovýto rozpočet neschválila, nepřipravila, nikdy bychom v takovéto bezprecedentní mezinárodní a bezpečnostní situaci nesnižovali výdaje na obranu, nikdy bychom nepřipravovali tak vysoký schodek státního rozpočtu, protože bychom nechtěli být potrestáni tak, jak už je paní ministryně trestána ze strany finančních trhů tím, že rostou úrokové sazby ze státních dluhopisů a tím poroste obsluha našeho státního dluhu. Je to rozpočet paní Schillerové, hnutí vlády ANO a je to tragicky špatný rozpočet. Nehlasujte pro něj.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.