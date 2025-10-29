Picek (Trikolora): Proč jsem nehlasoval pro poskytnutí dotace pro Sauna Day

V září tohoto roku uplynuly již tři roky od chvíle, kdy jsem byl zvolen zastupitelem města Hradec Králové (to to uteklo!). Za celou tuto dobu se nestalo, že by některé moje hlasování v zastupitelstvu mělo takový ohlas mezi obyvateli Hradce jako hlasování o udělení dotace pro festival Sauna Day. Nevím, zda tento festival obyvatele Hradce opravdu tak moc zajímá, nebo zda všechny e-maily, které jsem v této věci obdržel, jsou dílem soustředěného tlaku nějaké saunařské lobby. Když jsem se zeptal náhodně vybraného vzorku mých známých, jestli zaznamenali, že se v letošním roce v Hradci Králové uskutečnil nějaký festival Sauna Day, někteří z dotázaných odpověděli, že o takovém festivalu vůbec nevědí. Přesto bych rád vysvětlil, proč jsem přidělení dotace pro festival Sauna Day při hlasování v zastupitelstvu města nepodpořil.
Jsou pořadatelé, kteří do Hradce Králové přivážejí něco, co v Hradci Králové chybí. Když se například v červnu tohoto roku hrála opera mezi paneláky na Slezském předměstí, byl to z uměleckého hlediska paskvil, ale pro obyvatele Hradce to byla jedna z velmi mála příležitostí slyšet v Hradci Králové živě zpívanou operu (za celý rok 2025 takové příležitosti byly nebo budou všeho všudy čtyři – kromě již zmíněné opery mezi paneláky to byl ještě Open air koncert na náplavce na konci srpna a jedno představení Prodané nevěsty ve Filharmonii v září. Čtvrtou příležitostí byl koncert Daniely Filo 10. října (máte-li pocit, že tento výčet není úplný, budu rád, když mě na to upozorníte)).
Jinými slovy, pokud chce někdo do Hradce Králové přivézt operu nebo třeba sbírku starých automobilů nebo uspořádat letecký den, přináší do Hradce něco, co tady běžně není, a je zcela na místě takový čin podpořit.
To ovšem není případ saunování! V Hradci Králové se nachází 14 saun. Saunování je pro obyvatele města snadno dostupné a přivezení mobilních saun do Hradce je tedy něco jako nošení sov do Athén (někdy se též říká vožení uhlí do Newcastlu nebo nošení dříví do lesa – všechna tato sousloví znamenají přemísťování něčeho někam, kde je toho již nadbytek). Z tohoto pohledu mi jako zastupiteli nedává smysl platit dopravu a provoz mobilních saun v Hradci Králové několika stovkami tisíc korun z rozpočtu města.
Domnívám se také, že umístění mobilní sauny někde na náměstí uprostřed města vůbec neodpovídá duchu a kultuře saunování. V mé představě je saunování spíše komorní záležitostí, mimo jiné i proto, že saunování je obvykle spojeno s nahotou.
Nikterak však nebráním pořadatelům, aby nějaký festival propagující saunování a životní styl s tím spojený v Hradci uspořádali. Neposkytnutí dotace z rozpočtu města Hradec Králové rozhodně neznamená, že by se festival Sauna Day v Hradci Králové nemohl uskutečnit. Možná by mohl proběhnout v nějaké menší, skromnější podobě, bez dovezených mobilních saun a s využitím zdrojů, které v Hradci Králové již máme – jak jsem uvedl výše v Hradci Králové se nachází 14 saun. Peníze, které jsme nedali festivalu Sauna Day, potom můžeme využít na jiné události, které budou mít pro Hradec větší přínos, například festival Architóny nebo celorepublikově ojedinělé Sborové slavnosti.
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Ivan Picek
