Pilc (Svobodní): Zdražování má politické příčiny

V poslední době pociťují lidé zdražování více než kdy předtím. Svobodní před tím varovali – včas. My jsme vám to říkali. Asi to bylo tehdy pro lidi příliš abstraktní, těžko představitelné téma. Nyní to lidé pociťují názorně na svých peněženkách.



Ať to vezmete z jakéhokoli ohledu: inflace peněz, zakazování fungování ekonomiky, dotace, regulace trhu, například dotace konkurence neschopných zdrojů energie, emisní povolenky a další chystaná opatření (green deal), veškeré tyto politické intervence, tato politická agrese proti svobodnému trhu, proti svobodnému lidskému jednání, zhoršuje lidem jejich životní úroveň oproti tomu, jakou by měli bez těchto politických intervencí. Inflace peněz je také politická intervence (na základě státem politicky stanovených pravidel), to není tržní fenomén. Důsledkem inflace peněz je potom zdražování.



Lidé často podporovali zvýšení daní velkým firmám, například ve formě emisních povolenek. Ale firmy státem uvalené náklady vždy přenesou na koncové spotřebitele, na nás. Vždycky to nakonec zaplatíme my všichni, nikdo jiný. Podporovatelé těchto politických intervencí tedy nevědomky byli sami proti sobě.



Veškerá tato politická agrese proti svobodnému trhu může existovat jen díky tomu, že má podporu velké části veřejnosti. Buď aktivní podporu, nebo alespoň pasivní rezignaci či ignoraci.



Lidé si často myslí, že to tak prostě musí být a že to už jinak nejde. Někde se to už rozhodlo, už je to hotová věc, musíme se s tím prý nějak smířit a využít maximum z daných pravidel. Ale tak to nemusí být. Politici dělají jenom to, co jim lidé dovolí. Stačí, když se lidé aktivně rozhodnou, že už to takhle dál nebude.



Je to na vás.



Jindřich Pilc Svobodní



