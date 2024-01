Piráti: Problém bude s Maďarskem

reklama

Navíc aktuální předsednictví v polovině „naruší“ evropské volby. Piráti zároveň upozorňují před navazujícím maďarským předsednictvím, které podle nich bude pod vedením autoritářského premiéra Viktora Orbána provázet chaos.

„Jsem rád, že si Belgie stanovila ambiciózní priority. Ať už to je podpora naší konkurenceschopnosti nebo ochrana právního státu, jde o témata klíčová pro budoucnost Evropy. Kromě priorit je ale důležité i to, nakolik se belgickému předsednictví podaří skutečně dosáhnout toho, co si předsevzalo. Bude totiž takové "půlené". Druhou jeho část výrazně ovlivní volby do Evropského parlamentu, a tak je nutné, aby začalo co nejvíc zostra. Belgie ví, že hraje o čas, čekám, že podle toho to bude taky vypadat. Po volbách navíc přebere štafetu na půl roku Maďarsko pod vedením Viktora Orbána. A to může znamenat dalších šest měsíců chaosu a nemožnosti konstruktivně jednat,“ říká europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

Europoslankyně Markéta Gregorová zase vyzdvihuje téma digitální bezpečnosti. „Budu sledovat, zda se Belgii podaří posouvat legislativu a vůbec dostávat do popředí téma odolnosti našeho digitálního ekosystému. Budu ráda, když se v tomto období podaří dále racionalizovat debatu o bezpečnosti, která není jen otázkou migrace, ale především řady hybridních hrozeb. Velkou výzvou mezi bezpečnostními prioritami belgického předsednictví bude i případný rozvoj evropské strategie obranného průmyslu, což je otázka, která nabývá na důležitosti nejen v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině, ale právě také v naší schopnosti odolávat digitálním útokům a neustrnout jako aktér technologického závodu,“ připomíná Gregorová.

Pro europoslance a předsedu Evropské pirátské strany Mikuláše Peksu je stěžejní téma obrany právního státu, demokracie a jednoty. To belgické předsednictví má hned jako svoji první ze šesti priorit. „Rád bych, aby Belgie v čele EU velmi důsledně vymáhala dodržování právního státu v Evropě. Za nedlouho převezme evropské žezlo Orbán a je potřeba na to Unii připravit. Máme jen pár měsíců na to, abychom posílili ochranu demokracie a evropských prostředků před maďarským autoritářem. Rozhodně by bylo potřeba dotáhnout reformu hlasování v EU, abychom díky zrušení práva veta nebyli tak jednoduše vydíratelní,“ dodává Peksa.

