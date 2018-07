Piráti: Ředitelka Magistrátu kašlala na boj proti korupci, její odvolání vítáme. Co ale bude dál?

Piráti vítají odvolání ředitelky Magistrátu Děvěrové, ke kterému se včera uchýlila primátorka Adriana Krnáčová. Piráti dlouhodobě upozorňují na to, že Magistrát neplní protikorupční strategii. Ředitelka navíc odmítla prověřit pochybné chování svých podřízených.

Piráti se ale zároveň obávají, že primátorka pozici obsadí ne na základě odborných kvalit uchazečů, ale dle stranických zájmů hnutí ANO, jak to dělá například u trafik v městských firmách.

„Už několik měsíců upozorňuji na to, že Magistrát vůbec neplní protikorupční strategii, kterou před rokem schválilo zastupitelstvo. Úředníci mi nedokázali odpovědět, na čem se to zaseklo,“ upozorňuje předseda pirátského klubu v pražském zastupitelstvu Adam Zábranský s odkazem na zatím nezodpovězené dotazy, které před dvěma měsíci úředníkům poslal.

Pirátům vadí i to, jak se ředitelka Děvěrová vypořádala s jejich žádostí o prověření kauzy, kdy ředitelka odboru sportu Soňa Fáberová letěla na výlet do San Marina za peníze sportovního bafuňáře Miroslava Pelty. Jak Piráti upozornili, ředitelka Magistrátu to odmítla vyšetřovat s nesmyslným odůvodněním, že o dotacích pro sport rozhodují politici a ne úředníci.

„Požadujeme průhledné výběrové řízení na nového ředitele Magistrátu. Ten musí mít důvěryhodný profil a nebýt napojený na žádnou politickou stranu, což ředitelka Děvěrová nesplňovala. Velkou otázkou zůstává, jestli je to primátorka Krnáčová schopná zařídit, když významné pozice jinak rozdává svým stranickým kolegům jako politické trafiky,“ říká pirátský kandidát na primátora Zdeněk Hřib a připomíná například kauzu jmenování ředitele Dopravního podniku bez výběrového řízení a rozdávání lukrativních pozic v městských firmách politikům z hnutí ANO.

autor: PV