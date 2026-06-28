Svobodová (Piráti): Moto ministři vylezli z kutlochu Xavera Veselého

29.06.2026 8:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ministrům strany Motoristé sobě.

Svobodová (Piráti): Moto ministři vylezli z kutlochu Xavera Veselého
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Dotace jen pro vyvolené aneb Macinka přijde až nastaví zrcadlo. Moto ministři vylezli z kutlochu Xavera Veselého a nestačili se divit. Jejich reakce nejhorší možná. Klempíř uražen až na půdu, Macinka dělá, že ne, ale víme jak. Pak přispěchal ještě ministr schodů s nápadem zrušit dotace pro Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici.

Tak drazí ministři, dotace, které se do státního rozpočtu dostávají z daní obyvatel, nemají sloužit na nákup vaší přízně. Ale dokud nepochopíte, jak vlastně rozpočet funguje, nemá cenu začínat lekci pro pokročilé.

RNDr. Vendula Svobodová

  • Piráti
  • poslankyně
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piráti , Svobodová

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