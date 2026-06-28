Svobodová (Piráti): Moto ministři vylezli z kutlochu Xavera Veselého

Dotace jen pro vyvolené aneb Macinka přijde až nastaví zrcadlo. Moto ministři vylezli z kutlochu Xavera Veselého a nestačili se divit. Jejich reakce nejhorší možná. Klempíř uražen až na půdu, Macinka dělá, že ne, ale víme jak. Pak přispěchal ještě ministr schodů s nápadem zrušit dotace pro Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici.
Tak drazí ministři, dotace, které se do státního rozpočtu dostávají z daní obyvatel, nemají sloužit na nákup vaší přízně. Ale dokud nepochopíte, jak vlastně rozpočet funguje, nemá cenu začínat lekci pro pokročilé.
RNDr. Vendula Svobodová
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