Richterová (Piráti): Macinkova slova? Naprosto skandální

26.06.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 26. června 2026 k reakci ministra Macinky k návrhu poslankyně Zelených, aby vláda řešila vlnu veder dle krizových scénářů.

Richterová (Piráti): Macinkova slova? Naprosto skandální
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Olga Richterová

Dobrý den. Já se omlouvám své kolegyni, poslankyni Gabriele Svárovské. Jenom chci využít možnosti s přednostním právem reagovat a podpořit Irenu Ferčíkovou Konečnou, která tady přednesla naprosto zásadní věc, která trápí podle mě skoro každého v naší zemi. Já bych ráda připomněla, že Paříž má kvůli vedrům plné nemocnice a zakáže třeba prodej a pití alkoholu. To je jenom jeden příklad článků, jak se to ve světových městech intenzivně i na politické úrovni řeší, protože to prostě není jenom téma individuálního zdraví, ale téma veřejného zdraví. Rekordní vedra se týkají velkých částí Evropy. Proto cituju třeba toto město.

Prostě Praha jako velké město se samozřejmě ohřívá víc než místa, která jsou zelená, venkovská. Proto se to těch velkých měst takto zásadně týká. Já na tomto příkladu chci ukázat, že vysmívat se žádosti po tom, aby vláda komunikovala, aby vláda intenzivně připomínala, jaká jsou zdravotní rizika takto velkých veder, a vysmívat se žádosti po tom, aby prostě byl nějaký důraz na osvětu a na to, že to musíme všichni brát vážně, že takto velká vedra jsou zátěž pro organismus a v určitých situacích prostě můžou být až fatální... Kvůli velkým vedrům se prostě každý rok publikují statistiky, kolik zemřelo osob. Chci říci, že jakékoliv zlehčování ze strany pana ministra Macinky považuju za naprosto skandální. Myslím, že by si to měli občané sami vyhodnotit, zda takovíto lidé mají řešit právě třeba to šílené vedro, kterým trpí. Děkuju.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
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piráti , Richterová

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