Piráti: Žádáme okamžité vymáhání nelegálních 10 miliard po Agrofertu

Tyto peníze získal holding z nezákonných dotací a veřejných zakázek. Vláda dosud proti Andreji Babišovi nezakročila – jediný resort, který ve svém vládním angažmá proti korupci reálně konal, bylo Ministerstvo pro místní rozvoj vedené Ivanem Bartošem. Pokud vláda bude dál celou věc ignorovat, hrozí, že škodu zaplatí místo Babiše naši občané. Piráti proto spouští veřejnou výzvu a začínají sbírat podpisy lidí. Chtějí tak donutit vládu, aby začala urychleně konat.
„Je čas na činy, ne na prázdná slova u piva. Stát musí vymáhat každou korunu, kterou mu svými nezákonnými praktikami Andrej Babiš zcizil. Tato vláda udělala pro vymýcení korupce minimum a voliči jsou právem zklamaní. Piráti dnes proto na svém webu zveřejnili výzvu vládě, ke které se mohou lidé svým podpisem připojit, a požadují, aby Fiala, Rakušan, Výborný a další ministři okamžitě podnikli kroky k vymáhání 10 miliard nelegálních dotací a zakázek pro Andreje Babiše. Jde o miliardy, které v rozpočtu chybí – ve školství, zdravotnictví, na trhu s bydlením nebo v sociálních službách. Vláda má povinnost jednat a jasně ukázat, že spravedlnost platí pro všechny – i pro Andreje Babiše. Nestačí jen u piva říkat, jak je Andrej Babiš špatný, a potom v deagrofertizaci nic neudělat. Pokud opravdu chtějí zastavit Babiše, proč SPOLU a STAN za celé čtyři roky nesvolaly schůzi Sněmovny, aby o zákoně o střetu zájmů jednala?,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Za Babišovy vlády bylo Agrofertu přiděleno zhruba 20 miliard korun. Z toho by měl stát vymáhat nejméně 10 miliard – celou částku nezákonných dotací a část veřejných zakázek, kde jde o bezdůvodné obohacení.
Česká pirátská strana
Do voleb zbývá ještě několik týdnů. Voliči tak mohou posoudit, zda SPOLU a STAN konečně ukončí svou nečinnost a dodrží sliby ohledně deagrofertizace. Ivan Bartoš byl jediným ministrem, který v posledních čtyřech letech nezákonné peníze od Agrofertu vymohl.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
„Jako ministr pro místní rozvoj jsem dokázal, že peníze z Agrofertu jdou dostat zpátky, když člověk chce. Nebylo to snadné, ale když je vůle, stát se umí bránit. Ostatní resorty se k tomu ale ani za čtyři roky neodhodlaly. Střet zájmů Andreje Babiše na základě trestního oznámení, které jsme s Piráty podali, potvrdil dokonce evropský žalobce a hlavně již minimálně šest krát i pravomocný rozsudek,“ zdůraznil lídr ve středních Čechách a bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.
Po silném tlaku nezávislých expertů, Pirátů a práci nezávislých novinářů udělal před několika týdny otočku alespoň ministr Marek Výborný, ačkoliv po celou dobu svého působení deagrofertizaci blokoval. Alespoň Ministerstvo zemědělství a jemu podřízené organizace tak prý začnou nezákonné dotace vymáhat. Odmítá ovšem řešit i nezákonné miliardové veřejné zakázky. Fakticky to ale znamená, že Výborného ministerstvo by učinilo úvodní kroky a za samotné vymáhání těchto dotací by byla odpovědná příští vláda. Ale co když bude její součástí opět Andrej Babiš?
Piráti proto požadují, aby vláda:
- Vymáhala 10 miliard neoprávněných dotací a veřejných zakázek Agrofertu.
- Vysvětlila, proč současná vláda celou dobu blokovala návrh Pirátů o zefektivnění zákona o střetu zájmů, aby se takováto situace již nemohla opakovat.
Piráti vyzývají veřejnost, aby se k jejich iniciativě připojila podpisem. „Jen společným tlakem můžeme vládu donutit, aby přestala krýt Babišovy miliardy,“ uzavírají.
Kompletní znění výzvy najdete ZDE.
autor: PV