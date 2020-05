Piráti vystaví vládě účet za období pandemie, řešit chtějí i opomenutí dohodářů a podezřelé nákupy ochranných pomůcek

reklama

Jejím cílem je vystavení účtu vládě za období epidemie koronaviru; pomoc skupinám občanů, které kabinet nespravedlivě opomenul; řešení podezřelých nákupů zdravotnických a ochranných pomůcek i návrh na zřízení vyšetřovací komise ke zmíněným nákupům. „Na podzim nás může potkat druhá vlna epidemie a je třeba, abychom na ni byli lépe připraveni a ochránili zdraví i peněženky našich občanů. S Piráty jsme proto vystavili účet vládě se záměrem poučit se z posledních třech měsíců a snížit budoucí rizika, což je i obsahem čtrnácti usnesení, která předložíme dnes ke schválení,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Prvním bodem, kterému se Piráti chtějí během mimořádné schůze věnovat, je zhodnocení postupů vlády během koronavirové krize. „Ze zdravotnického pohledu jsme epidemii zvládli poměrně slušně, určitě ale nelze říci, že bychom byli na evropské špici a měli nejlepší výsledky, jak se snaží prezentovat premiér Babiš v médiích. Když se podíváme na počty mrtvých v přepočtu na milion obyvatel, jsou na tom lépe nejen země jako Lotyšsko nebo Litva, ale i někteří naši sousedé – Slovensko má 5 mrtvých na milion obyvatel, Polsko 27. Česko se drží celoevropsky kolem 20. příčky s číslem 30 mrtvých na milion obyvatel. Pokud hrozí další vlna, tak je určitě dobré se na to připravit. My proto navrhujeme na dnešní mimořádné schůzi čtrnácti usnesení Poslanecké sněmovny, abychom byli lépe připraveni na druhou vlnu,“ popsal předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Piráti poukazují například na nedostatečné informování veřejnosti ze strany vlády, zneužívání nouzového stavu, chybějící plán, utajování dat spojených s koronavirem. „Například Ústřední epidemiologická komise byla svolána 27. února, tedy až měsíc po tom, co se věc poprvé řešila v Poslanecké sněmovně. To jsou věci, které nechceme, aby se opakovaly. Proto jsme jako jediní představili propracovaný plán Budoucnost řešíme teď a chceme, aby podobný plán schválila i vláda. Poslanci rovněž nedostávali informace o aktuální situaci, já sám jsem například žádal o informaci, proč byl změněn režim v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví, tak aby stát neodpovídal za škodu. Do teď neznám odpověď,“ popsal Michálek. Problémem bylo podle něj i chaotické rozvolňování pravidel, v tomto ohledu se Piráti chtějí inspirovat zeměmi, které pandemii zvládly na výbornou. Příkladem může být Nový Zéland, který připravil pro občany přehledný plán stupňů pohotovosti v návaznosti na epidemiologickou situaci. Piráti dnes představili podobný dokument i pro Česko.

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Žádají také kabinet, aby se z minulých chyb poučil v zájmu ochrany občanů. „Apelujeme rovněž na vládu, aby zajistila v součinnosti s výzkumnými institucemi a laboratořemi počet testů na úrovni minimálně 30 tisíc denně, což je kapacita, ke které se přiblížila například Litva, a která umožňuje udržet šíření infekce pod kontrolou. To je bohužel na hony vzdáleno od naší současné kapacity, která se pohybuje kolem 13-16 tisíci, a navíc nebyla zatím reálně prověřena. Stejně tak je třeba zajistit do zálohy dostatek proškolených pracovníků pro trasování nakažených, což se zatím neděje,“ popsala místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová s tím, že Piráti také v zájmu snížení rizika druhé vlny pandemie opakovaně žádali vládu o poskytnutí anonymizovaných dat po vědce. „Je třeba mít celkovou testovací strategii a vědět, co dělat, pokud se v jednom regionu objeví více ohnisek. Je to výsostně aktuální i kvůli tomu, co se děje v Karviné a dolech OKD. Na riziko šíření infekce v dolech jsme přitom upozorňovali skrz naše tamní zastupitele od poloviny března, bohužel marně,“ popsala Richterová.

Jako další bod ve Sněmovně chtějí Piráti řešit tristní vyjmutí některých skupin občanů ze státní pomoci. To se týká například zaměstnanců na dohody, kteří si zároveň platili pojištění. „Kvůli deficitu v digitalizaci státní správy jsou peníze vypláceny s velkou časovou prodlevou. A až po nátlaku opozice se ošetřovné rozšířilo o OSVČ, a až po velkém tlaku i o pracující na DPP a DPČ, kteří odváděli pojistné,“ uvedla poslankyně.

Předseda strany Bartoš k tomu dodal: „Vláda nechala propadnout sociálním sítem nejohroženější skupiny obyvatel, tedy například invalidní důchodce či matky na mateřských dovolených, kteří si přivydělávali na dohody. Kompenzační bonus ve výši 300 korun denně i pro tyto osoby vláda dodnes ignoruje.“

Následovat bude ve Sněmovně bod o sporném pořizování ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu, v návaznosti na to chtějí Piráti projednat zřízení vyšetřovací komise ke zmíněným nákupům. Na konci dubna předali i podnět NKÚ k zahájení kontrolní akce ve věci nákupu pomůcek Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví.

„První vlna koronaviru nás bude do roku 2021 stát minimálně 600 miliard korun a to jen z veřejných rozpočtů. Musíme se ještě připravit na nárůst počtu nezaměstnaných, vlnu bankrotů firem. I proto je třeba maximálně zapojit a podpořit české podniky, například ty vyrábějící zdravotnický materiál. Vláda naše výrobce ignorovala, což potvrdila i rozsáhlá pirátská analýza, a nechávala dovážet materiál z Číny, a to včetně necertifikovaných i vadných výrobků. Pirátský analytický tým a investigativní novináři také odhalili celou řadu pochybných případů nákupů ochranných pomůcek, proto jsme dali i podnět na NKÚ,“ okomentoval Bartoš.

Piráti podle něj jako strana hledí do budoucnosti a chtějí občany ochránit před další případnou vlnou epidemie, proto vládu žádají alespoň o splnění těchto čtyřech nejdůležitějších úkolů:

Více testovat

Konečně spustit chytrou karanténu

Začít kroky plánovat, a ne si je vymýšlet za pochodu

Myslet i na chudší rodiny a seniory

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.