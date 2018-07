Pirátům se podařilo zastavit nevýhodné pronájmy, Praha 1 nepřijde o desítky milionů

Nyní po dvou týdnech, kdy záměr ze zákona visel na úřední desce, díky mediálnímu zájmu radní obrátili a prodloužení smluv neschválili.

Jak Piráti upozornili, smlouvy měly být prodlouženy o 10 let, někde až do roku 2035, a kvůli nízkému nájemnému by tak Praha 1 přišla o desítky milionů korun. „Je zřejmé, že radní chtěli smlouvy prodloužil a nakonec tak neučinili jen díky mediálnímu zájmu, který se nám podařilo vyvolat. Jinak by totiž před dvěma týdny neschválili ten záměr, který nedával smysl již od počátku,“ vysvětluje předseda pirátského klubu v pražském zastupitelstvu Adam Zábranský.

„Požadujeme, aby nové nájemní smlouvy byly řádně vysoutěženy. Ne že městská část jen na 15 dní vyvěsí záměr na úřední desku, jak to udělala nyní. Soutěž má podle nás probíhat klidně i dva měsíce, inzerát by měl být vyvěšen na realitních webech a měly by být osloveny luxusní značky, které by o pronájem mohly mít zájem. Je nutné skoncovat s pronájmy jen přes úřední desku,“ shrnuje požadavky Pirátů kandidát do zastupitelstva Prahy 1 David Bodeček.

autor: PV