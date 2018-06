Plamínková (STAN): Praha ocenila nejlepší školy sběrových soutěží

„Soutěž škol ve sběru druhotných surovin probíhá již od roku 1994. Tehdy se začala na školách sbírat tradiční sběrová surovina papír a do soutěže se zapojilo 20 pražských základních škol. S postupem let přibývalo soutěžících škol i sbíraných druhotných surovin - plastová víčka, hliník, nápojové kartony. Školy jsou hodnoceny ve dvou kategoriích. I. kategorie je podle množství nasbírané suroviny a II. podle průměrného množství na jednoho žáka,“ vysvětlila historii a pravidla školní soutěže ve třídění odpadů radní hl. m. Prahy Jana Plamínková, která pro školní rok 2017/2018 udělila projektu záštitu.

V tomto školním roce se sběru starého papíru zúčastnilo celkem 23 471 žáků z 56 pražských škol, kterým se podařilo nashromáždit 482 174 kg této suroviny. V průměru tak připadá na jednoho žáka 20,54 kg sběrového papíru. Nasbírané množství papíru na školách představuje 2,72 % z celkového množství vytříděného papíru v Praze za dané období, a to zcela bez dopadu na rozpočet města.

Vítězem letošního ročníku soutěže se staly ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice (podle celkového množství nasbíraného papíru – 73 420 kg) a ZŠ Ladislava Coňka 40/3 Praha 4 (podle průměrného množství papíru na 1 žáka – 143 kg).



V doprovodných ekologických soutěžích si nejlépe vedly ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240/38, Praha 5, která získala první cenu za celkové množství 1383 kg plastových víček, a ZŠ Strossmayerovo náměstí 4, Praha 7 s celkovým množstvím 789 kg hliníkových obalů.

„Žákům z pražských škol se letos podařilo nasbírat a vrátit do recyklačního procesu celkem 490 082 kg cenných druhotných surovin, což je o 33 801 kg více než v minulém ročníku soutěže a za to si určitě zaslouží pochvalu. Jsem ráda, že školy mají o podobné projekty zájem a aktivně se do nich zapojuji,“ uvedla dále radní Plamínková, která předala nejlepším školám vedle cen i poháry hl. m. Prahy.

Stejně jako v minulých letech se s žáky nejlepších škol a s jejich pedagogy setkali zástupci organizátorů projektu a partnerských společností, které věnovaly do soutěže řadu hodnotných cen.

Tabulka umístění pražských škol ve 24. ročníku soutěže ve sběru starého papíru v jednotlivých kategoriích:

